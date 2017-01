LOK Report – News von Donnerstag, 26.01.17

Verkehrspolitik im Bund

Bundestag: Grünen-Antrag zur Bahnpolitik abgelehnt

Die Forderung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen nach Einberufung einer Reformkommission, die ein Leitkonzept für einen modernen Bahnverkehr in Deutschland entwickeln soll, stößt auf Ablehnung der Koalitionsfraktionen. In der Sitzung des Verkehrsausschusses am Mittwoch wurde ein entsprechender Antrag der Grünen (18/10383) mit den Stimmen von Unions- und SPD-Fraktion abgelehnt. Die Linksfraktion stimmte für die Vorlage.

In dem Antrag mit dem Titel "Die Bahnpolitik auf das richtige Gleis setzen" spricht sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen unter anderem dafür aus, beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur Priorität auf den Schienenverkehr zu legen. Dafür müsse zielgerichtet in Maßnahmen für den Deutschland-Takt, den Knotenausbau, die Engpassbeseitigung, die Produktivitätserhöhung im Schienengüterverkehr durch ein deutschlandweites 740-Meter-Netz und die Streckenelektrifizierung investiert und eine verlässliche Finanzierung sichergestellt werden. Außerdem sollen nach den Vorstellungen der Grünen technische Innovationen im Schienenverkehr wie etwa die Einführung von Brennstoffzellen- und Batterieantrieben sowie Mobilfunk und WLAN auf allen Strecken gezielt gefördert werden.

Die Koalitionsfraktionen begründeten ihre Ablehnung des Antrages unter anderem damit, dass die darin enthaltenen Forderungen zum Teil bereits umgesetzt und zum anderen Teil auf den Weg gebracht worden seien. Der Ende 2016 verabschiedete Bundesverkehrswegeplan 2030 (BVWP) sehe Maßnahmen für den Deutschland-Takt, den Knotenausbau, die Engpassbeseitigung, die Produktivitätserhöhung im Schienengüterverkehr durch ein deutschlandweites 740-Meter-Netz und die Streckenelektrifizierung vor, hieß es von Seiten der SPD-Fraktion. Ähnlich sei die Situation bei den technischen Innovationen in den Schienenverkehr, bei denen es große Fortschritte gegeben habe.

Der Vertreter der Unionsfraktion verwies auf die in den Ausbaugesetzen zum BVWP 2030 festgeschriebenen 112,3 Milliarden Euro, die in die Schiene investiert würden. Der BVWP 2003, der unter Mitwirkung der Grünen entwickelt worden sei, habe hier nur 72,3 Milliarden Euro vorgesehen. Zugleich machte er darauf aufmerksam, dass es aus seiner Sicht eine klare Privilegierung der Schiene sei, wenn Schienenprojekte selbst ohne fertige Planung und ohne errechneten Kosten-Nutzen Faktor im BVWP 2030 unter potenziellem Bedarf enthalten seien. Sie könnten nach Vorliegen der Planung möglicherweise sogar in den vordringlichen Bedarf hochgestuft werden, betonte er.

So zu tun, als ob alles in Butter wäre, sei falsch, kritisierte eine Vertreterin der Linksfraktion. Sie verwies unter anderem auf das vom Chef der Deutschen Bahn AG, Rüdiger Grube, geplante Kürzungsprogramm im Bereich DB Cargo. Dies entspräche nicht dem Ziel, mehr Güterverkehr auf die Schiene zu bringen. Die Linksfraktion unterstütze die Forderung nach Einsetzung einer Reformkommission für die Bahnreform. Darin müssten die Beschäftigen ebenso wie die Kundenverbände beteiligt werden, sagte sie.

Es werde eine Neuausrichtung der Verkehrspolitik benötigt, hieß es von Seiten der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Mit Blick auf die Deutsche Bahn AG forderte der Fraktionsvertreter eine Bahnreform 2.0. Zugleich kritisierte er die Bundesregierung, die in der Bahnpolitik keinerlei Strategie erkennen lasse (Pressemeldung Bundestag, 26.01.17).

Bundestag: Umsatzanstieg im Eisenbahnmarkt

Der Umsatz im Eisenbahnmarkt ist im Jahr 2014 auf 19 Milliarden Euro gestiegen. Damit setzte sich der Wachstumstrend des Gesamtumsatzes im Eisenbahnmarkt auch im Jahr 2014 fort. Das geht aus dem Tätigkeitsbericht 2015 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen für den Bericht Eisenbahnen hervor, den die Bundesregierung als Unterrichtung (18/10913) vorgelegt hat. Den stärksten Umsatzanstieg verzeichnete danach der Schienengüterverkehr von 4,8 Milliarden Euro auf 5 Milliarden Euro. Eine leichte Steigerung des Umsatzes habe es im Schienenpersonennahverkehr von 9,9 Milliarden Euro auf 10 Milliarden Euro gegeben. Im Schienenpersonenfernverkehr sei der Umsatz bei 4 Milliarden Euro konstant geblieben, heißt es in dem Tätigkeitsbericht.

Aus der Vorlage geht außerdem hervor, dass die Verkehrsleistung gegenüber dem Vorjahreszeitraum weitgehend konstant geblieben sei. Im Nahverkehr sei die Anzahl der Personenkilometer bei 54 Milliarden stagniert. Im Fernverkehr sei die Verkehrsleistung im Vergleich zum Jahr 2014 auf 36 Milliarden Personenkilometern gesunken. Im Güterverkehr hingegen sei ein Wachstum von 113 Milliarden auf 114 Milliarden Tonnenkilometer zu beobachten gewesen.

Was den Umsatz im Eisenbahnmarkt betrifft, so entfielen laut dem Tätigkeitsbericht 19 Prozent auf die Wettbewerber der Deutschen Bahn AG. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeute dies eine Steigerung um ein Prozent. Im Schienengüterverkehr hätten die Wettbewerber einen weiteren Prozentpunkt an Anteilen hinzugewinnen können. Im Personennahverkehr sei der Anteil der Wettbewerber am Umsatz bei 19 Prozent stagniert. Allein im Personenfernverkehr zeigte sich laut der Vorlage ein unverändertes Bild, mit einem Wettbewerberanteil von weniger als einem Prozent.

Nach Angaben der Bundesnetzagentur gaben die Eisenbahnverkehrsunternehmen 31 Prozent ihres Umsatzes an Eisenbahninfrastrukturunternehmen weiter, in Form von Entgelten, die für die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur anfallen. Die Summe der gezahlten Infrastrukturnutzungsentgelte habe sich in 2014 auf insgesamt 5,8 Milliarden Euro belaufen. Davon sei der größte Anteil mit 4,6 Milliarden Euro auf die Trassenentgelte für die Nutzung der Schienenwege entfallen.

Aus der Unterrichtung geht weiter hervor, dass die mittleren Trassenentgelte über die vergangenen Jahre kontinuierlich gestiegen seien. Im Vergleich zum Jahr 2010 habe das mittlere Trassenentgelt in 2015 im Schienenpersonennahverkehr und im Schienengüterverkehr um 13 Prozent sowie im Schienenpersonenfernverkehr um 14 Prozent höher gelegen. Kontinuierlich erhöht haben sich der Vorlage zufolge auch die Netzentgelte der DB Energie GmbH. Die Steigerung vom Vorjahreszeitraum auf das Jahr 2015 habe 5,5 Prozent betragen.

Leicht verschlechtert gegenüber dem Vorjahr hat sich den Angaben nach die wirtschaftliche Situation der Eisenbahnverkehrsunternehmen. 57 Prozent der Unternehmen im Schienenpersonennahverkehr hätten 2014 ein positives Betriebsergebnis erzielt, gegenüber 66 Prozent im Geschäftsjahr 2013. Der Anteil der Unternehmen mit einem positiven Betriebsergebnis im Schienengüterverkehr habe im Jahr 2014 bei 75 Prozent gelegen und sei im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent zurückgegangen.

Wie die Bundesnetzagentur in ihrem Tätigkeitsbericht weiter mitteilt, hat sie im Berichtszeitraum die Prüfung der Entgelthöhen der DB Netz AG im Trassenpreissystem 2011 abgeschlossen. Dabei sei festgestellt worden, dass die Entgelte den eisenbahnrechtlichen Vorgaben entsprechen (Pressemeldung Bundestag, 26.01.17).

Deutsche Bahn: Verbesserte Reiseauskunft mit alternativen Verbindungen

Bei Störungen oder Verspätungen auf eine alternative Verbindung ausweichen ist jetzt einfacher: Die verbesserte Reiseauskunft auf bahn.de und in der App DB Navigator zeigt ab sofort unter der gewünschten Verbindung aktuelle Alternativen an, wenn der Zug ausfällt oder sich verspätet. Dazu kombiniert die Reiseauskunft Fahrplandaten nach Sollfahrplan mit den Echtzeitdaten der Live-Auskunft. Ohne die Anwendung zu wechseln, informieren bahn.de und der DB Navigator die Nutzer mit einem Klick, auf welche Verbindung sie ausweichen können.

Bisher wurde nur angezeigt, ob ein gewünschter Zug verspätet ist oder ausfällt. Kommt es zu umfangreichen Zugausfällen wie etwa bei Unwettern, zeigt die Reiseauskunft nun aktuelle Alternativen auf der Basis von Ersatzfahrplänen.

Die Deutsche Bahn verbessert den Service für die Onlinekunden auch bei der Buchbarkeit von Fahrkarten: Wer Reisen langfristig plant, kann Bahntickets jetzt auch auf bahn.de und im DB Navigator bis zu 180 Tage im Voraus buchen. Damit lassen sich schon jetzt Fahrkarten für den Sommerurlaub kaufen. Bisher war dies nur in DB Reisezentren, in DB Agenturen und über den telefonischen Reiseservice möglich. Der neue Vorverkaufszeitraum gilt auch für Services rund um die geplante Reise wie Platzreservierungen und Gepäckservice (Pressemeldung Deutsche Bahn, 26.01.17).

VDV: Fair Play für den Schienengüterverkehr gefordert

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und seine rund 150 Mitgliedsunternehmen im Bereich Schienengüterverkehr beobachten mit großer Sorge die immer schwierigeren Rahmenbedingungen, unter denen Güterbahnen in Deutschland tätig sind. Durch ungleiche Wettbewerbsbedingungen und zusätzliche Kostenbelastungen hat sich die Situation für den Schienengüterverkehr in Deutschland in den vergangenen Jahren zunehmen verschärft. Immer mehr Unternehmen ziehen sich deshalb von diesem ohnehin margenschwachen Markt zurück. "Statt mehr Güter über die umweltfreundliche und sichere Schiene zu transportieren, werden es – gemessen am Gesamtanstieg des Gütertransports – immer weniger. Das heißt, der LKWVerkehr wächst ungebremst, während der Schienengüterverkehr nicht vorankommt. Dabei wollen die Güterbahnen wachsen und ihren Beitrag zu einem effizienten, wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Gütertransport leisten. Aber sie können es aufgrund der schlechten Rahmenbedingungen oftmals nicht", so VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff.

Vor allem auf der Kostenseite, aber auch bei regulatorischen Eingriffen der europäischen und nationalen Gesetzgeber sieht sich die Branche deutlich im Nachteil gegenüber LKW und Binnenschiff. Während Güterbahnen zum Beispiel für jeden gefahrenen Kilometer im gesamten Eisenbahnnetz eine "Schienenmaut" zahlen müssen, wird die LKW-Maut nur auf knapp 7 % des Straßennetzes erhoben. Und dazu wurden die Mautsätze bei der Straße Anfang 2015 noch um fast 8 % gesenkt. Auch bei weiteren Steuern und Abgabebelastungen trifft es den Schienengüterverkehr härter als die anderen Verkehrsträger: Elektrisch betriebene Güterbahnen sind als einzige Gütertransporte in Deutschland vollständig vom Emissionshandel erfasst, die Branche zahlt Strom- und Mineralölsteuer, EEG-Umlage und KWK-Aufschlag.

"In Summe zahlt der Sektor, also der Schienengüterverkehr und der Personenverkehr, jährlich über eine Milliarde Euro für Energiesteuern und -umlagen. Allein die Belastung aus dem EEG hat sich für den Schienenverkehr in Deutschland seit 2012 vervierfacht. Ausgerechnet die energieeffizienten und klimaverträglichen Eisenbahnverkehre werden von den energie- und klimapolitischen Instrumenten einseitig und in zunehmendem Maße belastet. Das ist verkehrs-, umwelt- und energiepolitisch absurd. Wenn es so weitergeht, dann wird es den Schienengüterverkehr in Deutschland nicht mehr lange geben", ist sich Wolff sicher.

Der VDV setzt sich deshalb zusammen mit seinen Mitgliedsunternehmen für faire Wettbewerbsbedingungen und eine Steigerung der Produktivität des Schienengüterverkehrs in Deutschland ein. Der Verband und die Unternehmen haben dazu eine Reihe von Projekten identifiziert, die sich aus Sicht der Branche besonders eignen, um die Wettbewerbsbedingungen gegenüber dem LKW und dem Binnenschiff nachhaltig zu verbessern. Unter anderem will die Branche die durchgängige Fahrbarkeit von 740-Meter-Güterzügen im gesamten Eisenbahnnetz, die Digitalisierung des Güterwagens, den Ausbau der Elektromobilität durch weitere 2/2 Elektrifizierung von Schienenstrecken und das automatisierte Fahren auf der Straße im Vor- und Nachlauf von intermodalen Güterterminals forcieren. "Insbesondere für den Wettbewerb mit dem LKW braucht der Schienengüterverkehr konkurrenzfähige Preise und eine hohe Angebotsqualität. Um diese Ziele zu erreichen, haben wir gemeinsam mit unseren Mitgliedsunternehmen aus einer ganzen Reihe von Maßnahmen zunächst zehn Projekte festgelegt, deren Umsetzung wir voranbringen wollen. Was uns dabei große Hoffnung macht, ist die Tatsache, dass die Spediteure und die verladende Wirtschaft, also die Güterverkehrskunden, ebenfalls ein großes Interesse daran haben, den Schienengüterverkehr in Deutschland wieder wettbewerbsfähiger aufzustellen", so Wolff.

Und auch das Bundesverkehrsministerium (BMVI) hat sich des Themas angenommen: Bei einem "Runden Tisch" im BMVI diskutieren die entscheidenden Akteure der Branche die Umsetzung verschiedener Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbssituation im Schienengüterverkehr. "Wir sind dem Bundesverkehrsministerium dankbar, dass es an dieser Stelle die Notwendigkeit zum branchenweiten Dialog erkannt hat und diesen federführend leitet. Denn allein aus der Branche heraus und ohne politische Unterstützung geht es nicht", so Wolff abschließend (Pressemeldung VDV, 26.01.17).

VDV: ÖPNV-Finanzierung bleibt das Sorgenkind

Mit großer Sorge blickt der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) auf einen aktuellen Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Grundgesetzes: Demnach soll das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) zwar über 2019 hinaus fortgeführt werden. Allerdings will die Bundesregierung die GVFG-Mittel von jährlich 330 Millionen Euro bis mindestens 2025, also acht weitere Jahre, auf demselben Niveau einfrieren. "Die Fortführung des GVFG begrüßen wir. Aber die geplante Versteinerung der Mittel für weitere acht Jahre ist vollkommen unverständlich. Denn diese Mittel, die bereits seit 1997 nicht erhöht wurden, sind maßgeblich für den Neu- und Ausbau des städtischen Nahverkehrs. Schon heute ist das GVFGBundesprogramm zwanzigfach überzeichnet. Wenn die Mittel nun für weitere acht Jahre eingefroren werden, dann werden wichtige Ausbauprojekte im ÖPNV nicht realisiert. Das ist das Gegenteil einer Verkehrswende", so VDV-Präsident Jürgen Fenske.

Der Verband hofft nun, dass die Länder im Bundesrat der dafür nötigen Änderung des Artikels 125c des Grundgesetzes nicht zustimmen werden. Neben der Mittelhöhe könnte das GVFGBundesprogramm durch die vorgesehene "Versteinerungsklausel" auch fachlich und inhaltlich bis zum Jahr 2025 nicht mehr angepasst werden. "Die zahlreichen Länderinitiativen, zum Beispiel zur Aufstockung der Mittel auf 500 Millionen Euro jährlich, würden damit bis 2025 schlichtweg ausgehebelt.

Eine Öffnung des GVFG-Bundesprogramms für Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen wäre nicht mehr möglich. Das kann nicht im Interesse der Länder sein. Die Kommunen und die städtischen Verkehrsunternehmen müssen schon heute bei steigenden Fahrgastzahlen immense Kraftanstrengungen leisten, um die zunehmende Verkehrsleistung auf den alternden Infrastrukturen noch zu bewältigen. Durch diesen Gesetzesentwurf würde das Wachstum im ÖPNV ausgebremst", so Fenske.

Die weitere verkehrspolitische Bilanz der Branche fällt, wenige Monate vor der Bundestags-wahl, gemischt aus: Auf der Habenseite stehen in der bisherigen Legislaturperiode höhere Mittel für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und für die Eisenbahninfrastruktur, im Soll bleiben unverändert schwierige Rahmenbedingungen für den kommunalen Nahverkehr und den Schienengüterverkehr. Unterm Strich ist damit aus Sicht des Branchenverbandes der Einstieg in die Klima- und Verkehrswende noch nicht geschafft. "Angesichts der Klimaschutzziele, der zunehmenden Mobilität in den Ballungsräumen und Großstädten sowie der Zuwächse beim Gütertransport sind unsere Unternehmen eindeutig auf Wachstumskurs. Doch die gesetzlichen Rahmenbedingungen erschweren oder verhindern ein stärkeres Wachstum. Daran müssen wir dringend gemeinsam mit der Politik arbeiten. Wir brauchen eine ambitionierte Verkehrspolitik für mehr Wachstum und Innovationen im öffentlichen Verkehr in Deutschland", so VDV-Präsident Jürgen Fenske.

Für das deutsche Eisenbahnsystem waren der Abschluss der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung II (LuFV II) sowie die Erhöhung und Verlängerung der Regionalisierungsmittel für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) richtungsweisende Entscheidungen in der aktuellen Legislaturperiode. "Diese Beschlüsse der Bundesregierung waren für die Branche sehr gut und wichtig, das steht außer Frage", so Fenske. Ebenso positiv bewertet der VDV die erst vor kurzem verlängerten Richtlinien für die Gleisanschlussförderung und für den Kombinierten Verkehr.

Auf der anderen Seite gab es deutliche zusätzliche Belastungen des umweltfreundlichen Verkehrsträgers Schiene durch erhöhte Energiesteuern und -umlagen. "Verschiedene Gesetzesinitiativen haben dazu geführt, dass der Schienenverkehr in Deutschland an dieser Stelle eine enorme Kostenbelastung tragen muss. Die Branche zahlt inzwischen Energiesteuern und -umlagen in Höhe von jährlich über einer Milliarde Euro. Das ist ein deutlicher Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Verkehrsträgern und angesichts der Umwelt- und Klimaschutzziele der Bundesregierung nicht nachvollziehbar", so Fenske. Insgesamt, so die Branchenvertreter, fehle es an mutigen und konsequenten Schritten für eine echte Verkehrsverlagerung weg von der Straße.

Die rund 450 ÖPNV-Mitgliedsunternehmen des VDV blicken mit äußert gemischten Gefühlen auf die Ergebnisse der bisherigen Legislaturperiode. Während in vielen Grundsatzbeschlüssen der Bundesregierung - unter anderem zum Klimaschutz, zur Digitalisierung oder in der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie - die zentrale Rolle eines starken Nahverkehrssystems in Deutschland betont wird, haben sich die finanziellen Rahmenbedingungen für den kommunalen ÖPNV de facto nicht verbessert. Vor allem für das große Problem des Sanierungsstaus im städtischen Nahverkehr, der inzwischen auf über vier Milliarden Euro angewachsen ist, fehlt es an Lösungen. "Und das, obwohl sich die Bundesregierung schon im Koalitionsvertrag darauf geeinigt hatte, der Sanierung von Verkehrswegen Vorrang vor dem Neubau einzuräumen. Für den kommunalen ÖPNV muss man diesbezüglich festhalten: Ziel größtenteils verfehlt!", so Fenske.

Die Entflechtungsmittel, die der Bund bislang in Höhe von jährlich rund 1,3 Milliarden Euro für Investitionen in kommunale Infrastruktur an die Länder zahlt, fallen als solche ab dem Jahr 2020 weg. "Die 1,3 Milliarden Euro zahlt der Bund zwar auch ab 2020 weiter an die Länder. Aber nicht mehr konkret als Entflechtungsmittel, sondern allgemein über die Zahlungen aus dem Umsatzsteueraufkommen. Damit sind nun die Länder in der Pflicht, diese Mittel auch weiterhin für die dringenden Investitionen in den kommunalen ÖPNV bereit zu stellen. Sollte dies nicht überall gelingen, wird sich das städtische Bus- und Bahnangebot deutschlandweit sehr unterschiedlich entwickeln. Das hohe Niveau wird dann nicht überall zu halten sein", ist sich Fenske sicher. Der Verband rechnet in den kommenden Jahren hierzu mit intensiven Diskussionen auf Länderebene.

Zusätzliche finanzielle Mittel für den ÖPNV gab es dagegen durch drei Beschlüsse der aktuellen Bundesregierung: Mit einem Sondervermögen in Höhe von 3,5 Milliarden Euro fördert der Bund von 2015 bis 2018 Investitionen in finanzschwachen Kommunen. Der umfangreiche Förderkatalog umfasst dabei unter anderem Investitionen zum Barriereabbau im ÖPNV sowie zur Luftreinhaltung in den Kommunen. Davon profitieren auch die kommunalen Verkehrsunternehmen. Für die Förderung von Elektrobussen und für die Digitalisierung des ÖPNV wurden in dieser Legislaturperiode ebenfalls entsprechende Programme aufgelegt. "Diese Innovationsstarthilfen brauchen die Unternehmen, um gemeinsam mit der Industrie die Produkte markt- und serienreif zu machen. Innovationen setzen sich aber nur durch, wenn Rahmenbedingungen und Wirtschaftlichkeit insgesamt positiv sind. Beim Elektrobus haben wir da noch einen weiten Weg vor uns", so Fenske.

Der VDV sieht die Branche gut gerüstet für die künftigen Herausforderungen im Verkehrssektor. Allerdings müssten sich die Rahmenbedingungen für den Öffentlichen Verkehr in Deutschland noch weiter verbessern, um eine Verkehrswende wirklich zu schaffen: "Der öffentliche Personen- und Güterverkehr haben ein großes und noch nicht ausgeschöpftes Marktpotenzial. Dieses im Sinne einer Verkehrswende besser zu nutzen, muss einer der zentralen verkehrspolitischen Ziele in der neuen Legislaturperiode des Deutschen Bundestages sein", so Fenske abschließend (Pressemeldung VDV, 26.01.17).

VDV: Rekordjahr für Bus und Bahn im ÖPNV



Im Jahr 2016 sind die Fahrgastzahlen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) deutlich gestiegen: Über 10,18 Milliarden Kunden sorgten für einen Fahrgastrekord bei den Mitgliedsunternehmen des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). Das entspricht einer Steigerung von 1,8 % im Vergleich zum Vorjahr und ist damit der größte Fahrgastzuwachs innerhalb eines Jahres seit 1996. Einzig im Jahr 2006 stiegen die Fahrgastzahlen wegen der Fußball-WM in Deutschland ähnlich stark wie im vergangenen Jahr. "2016 war ein Rekordjahr für den deutschen ÖPNV, wenn man auf die Fahrgastzahlen schaut. Ein Plus von rund 180 Millionen Fahrgästen in nur einem Jahr zeigt, dass die Nahverkehrsunternehmen bundesweit attraktive, leistungsfähige und verlässliche Angebote zu angemessenen Preisen bieten. Wir sind das Rückgrat einer effizienten und klimaschonenden Mobilität für alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, vor allem aber in den Ballungsräumen und Großstädten geht ohne einen leistungsstarken Nahverkehr nichts mehr. Deshalb gehen wir davon aus, dass wir unter den entsprechenden Rahmenbedingungen auch in den kommenden Jahren weiter wachsen werden", so VDV-Präsident Jürgen Fenske.

Analog zu den Fahrgastzahlen stiegen auch die Ticketeinnahmen der ÖPNV-Unternehmen im letzten Jahr deutlich, und zwar um 4 % auf insgesamt 12,24 Milliarden Euro. "Das ist ebenfalls ein sehr positives und ein wirtschaftlich sehr wichtiges Ergebnis, denn die Unternehmen investieren so gut wie jeden Euro aus den Fahrgeldeinnahmen direkt wieder in den Betrieb. Wir benötigen mehr Personal und mehr Fahrzeuge, um die wachsende Nachfrage bewältigen zu können. Außerdem steigen durch die Mehrleistungen die Instandhaltungskosten unserer alternden Fahrzeugflotten und technischen Anlagen überproportional an", so Fenske. Der Gesamtaufwand der deutschen ÖPNV-Unternehmen steigt durch Angebotserweiterungen, durch Lohnsteigerungen und durch höhere Instandhaltungskosten inzwischen jährlich um fast 4 %. Diese Entwicklung führt dazu, dass die Fahrgastzahlen und Ticketeinnahmen steigen, der Kostendeckungsrad aber aktuell von 76,6 auf 76,1 % sinkt. "Von unseren Erträgen müssen wir inzwischen wesentlich mehr Geld in die Erneuerung der Fahrzeuge und der Infrastrukturen investieren. Das liegt am wachsenden Sanierungsstau im deutschen ÖPNV und an der nach wie vor angespannten Haushaltslage vieler Kommunen", erläutert Fenske.

Die Fahrpreise im ÖPNV sind im vergangenen Jahr moderat um durchschnittlich 1,5 % gestiegen. Das ist der geringste Preisanstieg der letzten fünf Jahre. Das Einzelticket im innerstädtischen ÖPNV kostete im Branchendurchschnitt 2,46 Euro, das entsprechende Jahresabo gab es für durchschnittlich 620 Euro. In der Hälfte der betrachteten 124 Städte ab 50.000 Einwohnern wurde der Preis für das normale Einzelticket im Jahr 2016 nicht erhöht. Bei den Jahresabos stiegen die Preise im vergangenen Jahr in diesen Städten um durchschnittlich 1,4 %, in rund einem Drittel der Städte gab es dabei keine Erhöhung.

Positive Effekte auf die ÖPNV-Fahrpreise hatten die sinkenden bzw. konstanten Kosten für Strom und Dieselkraftstoff. Gleichzeitig stiegen aber Lohn- und Betriebskosten weiter deutlich an. "Wir geben nicht jede Kostensteigerung an unsere Kunden weiter, trotzdem mussten die Ticketpreise auch im vergangenen Jahr moderat angehoben werden. Ein sinkender Kostendeckungsgrad der Branche bei gleichzeitigen Ticketeinnahmen auf Rekordniveau ist ein Warnsignal. Wir müssen weiterhin darauf achten, dass alle Beteiligten, also Fahrgäste, Unternehmen und öffentliche Hand, ihren Beitrag zur Finanzierung eines modernen und qualitativ hochwertigen ÖPNV leisten. Aber natürlich werden die ÖPNV-Fahrpreise auch künftig mit Sorgfalt, Augenmaß und anhand aktueller Indikatoren weiterentwickelt", so Fenske.

In ländlichen Regionen spitzt sich für viele ÖPNV-Unternehmen die Situation weiter zu. Sinkende Schülerzahlen, demografischer Wandel und eine zunehmende Urbanisierung der Bevölkerung stellen gerade die Busunternehmen in der Fläche vor große Herausforderungen. Der Bus verzeichnete zwar im vergangenen Jahr erstmals seit Langem wieder einen deutlichen Fahrgastzuwachs von 0,7 %, und war mit rund 4,5 Milliarden Fahrgästen das mit Abstand meistgenutzte ÖPNV-Angebot: "Das liegt aber nach wie vor am Zuwachs in den Städten und Ballungsräumen. In ländlichen Regionen geht die Nachfrage dagegen vielfach weiter zurück", so Fenske. Dort müsse die Branche gemeinsam mit der Politik schnell geeignete Formen einer öffentlichen Mobilität finden und anbieten, die den veränderten Lebensverhältnissen und Bedürfnisse der Bevölkerung entspräche. "Wir wollen und dürfen niemanden vom öffentlichen Verkehr abhängen", so Fenske abschließend (Pressemeldung VDV, 26.01.17).

Industrie

Siemens: Nahverkehrslinie im chinesischen Nanjing erweitert

Siemens hat von der Nanjing Metro Corporation den Auftrag erhalten, eine rund 52 Kilometer lange Erweiterung der Ninghe-Linie mit dem Zugsicherungssystem Trainguard MT auszurüsten. Siemens setzt hierbei erstmals die Funktechnologie LTE (Long Term Evolution) zur Übertragung von Massendaten in Echtzeit ein. Der Streckenabschnitt verbindet auf sechs Stationen den Stadtteil Gaochun im Süden mit dem Zentrum der Millionenmetropole. Nach Inbetriebnahme Ende 2017 verkehren die Züge auf dieser Strecke mit einer Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h.

Die Einführung des Mobilfunkstandards Long Term Evolution (LTE) ist die nächste Stufe der mobilen Kommunikation und verbessert im Vergleich zu WiFi die Leistungsfähigkeit. Als Kommunikationsübertragungstechnologie zwischen Zug und Strecke für CBTC (Communication-based Train Control), CCTV (Closed Circuit Television) und Fahrgastinformationen hat LTE Vorteile wie größere Datenbandbreite, Servicequalitätssicherheit für mehrere Dienste sowie höhere Entstörperformance.

Allein in Chinas Megastädten leben insgesamt mehr als 260 Millionen Menschen - die gigantischen Städte wuchsen zuletzt mit einer Geschwindigkeit von rund zwei Prozent pro Jahr und leiden aufgrund des rasant steigenden Autoverkehrs zunehmend an Verkehrsproblemen. Dementsprechend hoch ist der Bedarf an Lösungen für die Weiterentwicklung des urbanen Schienenverkehrs. Langfristig sollen in Nanjing mehr als zehn U-Bahn- und Nahverkehrslinien entstehen – allein fünf davon werden oder sind bereits mit Siemens-Bahnautomatisierung ausgestattet.

Mit dem Betreiber Nanjing Metro Corporation verbindet Siemens eine langjährige Partnerschaft. Wie bereits die inzwischen 38 Kilometer lange Metro-Linie 1, die 2005 in Betrieb ging, wurde 2010 auch die Metrolinie 2 von Siemens ausgestattet. Sie bedient 26 Stationen und bildet die Ost-West-Tangente der Stadt Nanjing im Osten Chinas. Durch die Erweiterung der städtischen Metro um die Linie 2 umfasst das Streckennetz jetzt rund 76 Kilometer. Siemens hat auch die Linien 3 und 10, die seit April 2015 und Juli 2014 in Betrieb sind, mit Signal- und Steuerungstechnik ausgerüstet. Die Inbetriebnahme der 37 Kilometer langen Ninghe Intercity Line, die von Siemens mit dem CBTC Zugsicherungssystem Trainguard MT ausgerüstet wird, ist für September 2017 geplant (Pressemeldung Siemens, 26.01.17).

Aus den Ländern

Berlin: Rot-rot-grüne Verkehrspolitik - Richtig und falsch

Die Mobilitätswende einleiten und den Umweltverbund stärken – so steht es in der Koalitionsvereinbarung von SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen. Richtig! Aber nun sind Taten gefragt.

Mit der Entscheidung, den Preis für das Berlin-Ticket S, das sogenannte Sozialticket, zum 1. Juli von jetzt 36 Euro auf 27,50 Euro pro Monat zu senken, hat der Senat einen richtigen und wichtigen Akzent gesetzt – verkehrspolitisch, umweltpolitisch und natürlich sozialpolitisch. Doch auch für die anderen Stammkunden, die sich monatlich oder jährlich eine Zeitkarte kaufen, muss der Anreiz zum Kauf bzw. Abonnement erhöht werden. In keiner anderen deutschen Großstadt muss man so viele Einzelfahrscheine kaufen, bevor sich eine Monatskarte lohnt, wie in Berlin – weil die Monatskarte hier zu teuer ist.

Auf verkehrspolitische Abwege begab sich Regine Günther, Berlins neue Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, als sie der Berliner Zeitung zum Thema Elektroauto sagte: „Für die Einführungsphase halte ich Privilegierungen wie kostenloses Parken oder Busspurnutzung für sinnvoll.“ Dem widerspricht der Berliner Fahrgastverband IGEB entschieden. Auch Elektroautos sind Autos mit allen Nachteilen: Sie benötigen viel versiegelte Fläche zum Parken und Fahren, sind an Unfällen beteiligt und beeinträchtigen die Aufenthaltsqualität auf städtischen Straßen. Deshalb muss in Berlin der Umweltverbund bevorzugt werden: Fuß-, Rad-, Bahn- und Busverkehr. Dieses Ziel, verankert in der Koalitionsvereinbarung, würde konterkariert, wenn auf den ohnehin viel zu wenigen und viel zu häufig vom Ladeverkehr blockierten Busspuren nun auch noch private Elektroautos fahren dürften.

Recht hat Senatorin Regine Günther dagegen, wenn Sie Autorennen mit Elektroautos auf öffentlichen Straßen der Stadt nicht zulassen will. Das Rennen auf der Karl-Marx-Allee 2016 hatte auch den öffentlichen Verkehr erheblich beeinträchtigt (Pressemeldung Berliner Fahrgastverband IGEB e.V., 26.01.17).

NRW: Ab 13. Februar neues Ersatzkonzept für S-Bahnen der Baureihe ET 422

Am Mittwoch hat die Deutsche Bahn damit begonnen, bei allen Fahrzeugen der Baureihe ET 422 die Dachleitungen mit Schrumpfschläuchen zu isolieren. Durch diese Maßnahme werden Überschläge in Folge von Fremdeinwirkung, z.B. Vogelflug, verhindert.

Zusätzlich werden auf dem Dach Stahlplatten zur Verhinderung von Durchschlägen in der Dachhaut aufgebracht. Als weitere Maßnahmen wird danach bei allen S-Bahnen dieser Baureihe die vorhandene Dachisolierung im Fahrgastraum überarbeitet. Momentan erarbeiten die Fachleute ein umfassendes Konzept, ab wann und in welchem Zeitraum diese Arbeiten umgesetzt werden können.

Derzeit wird zudem geprüft, ab wann und unter welchen Auflagen die Fahrzeuge nach der Umrüstung wieder die Tunnel befahren werden, denn Sicherheit ist oberstes Gebot. Alle diese Maßnahmen sollen dazu führen, dass eine mögliche Brandentwicklung verhindert wird.

Außerdem gilt ab Montag, 13. Februar (Betriebsbeginn) ein verbessertes Ersatzkonzept mit nahezu doppelt so vielen Fahrmöglichkeiten zwischen Bochum Hbf und Essen-Steele Ost sowie kürzeren Umstiegszeiten.

Seit dem Brand am 18. November in einer S-Bahn arbeitet die Deutsche Bahn im Rahmen ihrer Betreiberverantwortung daran, bauliche Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes von Fahrzeugen der Baureihe ET 422 in die Wege zu leiten. Daher befährt die DB auf den Linien S 1, S 4 und S 6 einzelne Tunnel mit Fahrzeugen der Baureihe ET 422 weiterhin nicht (Pressemeldung Deutsche Bahn, 26.01.17).

NRW: Regionalkonferenz fordert den Ausbau der Strecke Lünen - Münster



NWL-Verbandsvorsteher Dr. Ulrich Conradi, NRW-Verkehrsminister Michael Groschek, Moderator Dr. Norbert Tiemann (Westfälische Nachrichten Münster).

Mit einer Gesamtinvestition von rd. 3,45 Mrd. Euro wird in den kommenden Jahren der Rhein-Ruhr-Express (RRX) in NRW realisiert, eines der wichtigsten Verkehrsprojekte im Lande. Auslöser dieses Großprojektes war das Ziel der Entlastung des verkehrlich stark belasteten Korridors im Ruhrgebiet und des Rheinlandes. Aber auch die übrigen Landesteile sind einbezogen und profitieren vom RRX-Projekt.

Welche konkreten Auswirkungen der RRX für Westfalen hat und welchen Nutzen das Projekt in wirtschaftlicher, verkehrlicher und ökologischer Hinsicht mit sich bringt, wurde gestern, 23.01. in Münster im Rahmen einer RRX-Regionalkonferenz vorgestellt. Verkehrsminister Groschek, NWL-Verbandsvorsteher Dr. Conradi, Münsters Oberbürgermeister Lewe und zahlreiche Vertreter aus westfälischer Politik, Wirtschaft und Verwaltung diskutierten dabei die soeben vorgelegte RRX-Nutzenstudie für Westfalen (www.rrx.de/downlads).

Schnell deutlich wurde dabei aber auch, dass der zweigleisige Ausbau der Strecke Lünen – Münster für Westfalen und besonders für Münster von entscheidender Bedeutung ist. Denn nur dieser Ausbau ermöglicht die Einbindung Münsters in das RRX-System über Dortmund. Die bereits vorliegenden Finanzierungsgrundlagen für den RRX berücksichtigen den Ausbau bislang nicht. Daher waren sich alle Teilnehmer der Konferenz einig, dass die Voraussetzungen für den Ausbau schnellstmöglich über eine entsprechende Einordnung der Baumaßnahme auf der Bundesebene geschaffen werden soll.

Mit den RRX-Linien Hamm – Bielefeld - Minden und Hamm – Paderborn – Kassel werden weiten Teile des westfälischen Raumes erreicht. Für den Einsatz der künftigen RRX-Fahrzeuge werden dabei 17 Bahnhöfe ausgebaut. Bereits ab Dezember 2018 werden dort die ersten neuen RRX-Fahrzeuge rollen. Die vollständigen Ziele des RRX in Form eines 15-Minuten-Taktes zwischen Dortmund und Köln werden allerdings erst nach Abschluss der Ausbaumaßnahmen in diesem Abschnitt erreicht. Ein genauer Zeitpunkt kann dafür derzeit nicht benannt werden (Pressemeldung NWL, 26.01.17).

Museum, Veranstaltungen, Sonderfahrten, Kultur

Rund um Köln ...







... war das Motto der DGEG-Sonderfahrt mit dem Schienenbus der EF Hönnetal. Dabei wurde zuerst die Schleife über die Müngstener Brücke absolviert, bevor es ansschließend in den Deutzer Hafen ging.

Über die Südbrücke und die KFBE wurde nach der Fahrt durch den Kölner Stadtwald der Niehler Hafen erreicht (Martin Wehmeyer, 26.01.17).

Mit der Kamera notiert

Sechtem



Am 19.01.2017 passierte morgens ein Süwex-Triebzug den Bahnhof Sechtem: Das war wohl eine Überführungsfahrt, wobei ich spantan auch an ein Projekt der luxemburger CFL denken musste, die einen eigenen Zug als IC-Ersatz von Düsseldorf nach Luxemburg einzusetzten plant (Hanno Fabian, 26.01.17).

Seddin



Ankunft der 151 098-1 am 25.01.16 auf Probefahrt vom RAW Dessau kommend in Seddin (Ingo Wlodasch, 26.01.17).

Europa

Italien: Erster der sieben neuen Trenitalia-Züge für Südtirol vorgestellt









Stolz war man auf den ersten Regionaltriebzug für drei Stromsysteme, dazu noch mit ETCS. Fotos GK.

Jetzt und in den kommenden Wochen nimmt Trenitalia schrittweise weitere sieben neue FLIRT-Züge in Betrieb, wie im 2015 abgeschlossenen Dienstvertrag zwischen Land und Trenitalia vorgesehen. Einer dieser neuen Züge wurde am 23. Jänner am Bahnhof in Bozen vorgestellt, und zwar vom Direktor der regionalen Bahndienste von Trenitalia im Bereich Personentransport Orazio Iacono, Trenitalia-Regionaldirektor Roger Hopfinger und Mobilitätslandesrat Florian Mussner.

"Die neuen komfortablen, lärmarmen 3-System-Züge sind ein positives Beispiel, wie viel im Bereich Mobilität für die Fahrgäste bewegt wird; gemeinsam mit unseren Partnern von Trenitalia, Sad und allen, die im öffentlichen Personennahverkehr tätig sind, setzen wir uns dafür ein, dass mehr Menschen die Bahn nutzen und mit den Diensten zufrieden sind", unterstrich Mussner. 2016 wurden auf den Südtiroler Zugbahnhöfen insgesamt 9,8 Millionen Entwertungen registriert; 2013 waren es noch 8,6 Millionen. "Zug um Zug wollen wir Südtirol zu einer Modellregion in punkto nachhaltige Mobilität auszubauen", betonte Mussner.

Neben den besonderen Charakteristiken wie 276 Sitzplätzen mit leicht zu reinigenden Lodensitzen sowie 352 Stehplätzen, W-Lan, Panoramafenster, einem Passagier-Informationssystem, großzügigen Zugängen ohne Treppen und Abstellplätzen für Rädern ist laut Hopfinger vor allem auch die technische Ausstattung besonders. Diese ermöglicht es, auf den unterschiedlichen Streckennetzen zu verkehren und ist speziell auf den länderüberschreitenden Verkehr zwischen Italien und Österreich ausgelegt und für die Linien Bozen-Meran-Mals, Bozen-Brenner-Innsbruck, Bozen-Trient-Ala und Franzensfeste-Innichen-Lienz (Pustertal) vorgesehen. Sogar Fahrten im neuen Brennerbaisistunnel wären möglich, so Hopfinger. Fünf weitere Züge im Besitz des Landes werden laut Direktor der Landesabteilung Mobilität Günther Burger für dieses Umlaufmodell umgerüstet ebenso wie sieben Züge über Dienstvertrag mit der Sad und eventuell ab 2020 auch weitere.

Die Mitfinanzierung des Landes für die sieben neuen Züge der Trenitalia erfolgt gemäß Dienstvertrag Land bzw. Südtiroler Transportstrukturen AG (STA) mit Trenitalia. Die Züge kosten rund 63,4 Millionen Euro. Das Land gibt dazu laut Burger einen Beitrag von 47,8 Millionen Euro in neun Jahresraten zu rund 5,3 Millionen Euro.

Der Regionaltransport sei für die Trenitalia vorrangig und man wolle für Pendler die gleiche Qualität erbringen, wie es sie in den Hochgeschwindigkeitszügen gebe, sagte Iacono. "Die neuen Flirtzüge stehen für mehr Qualität", betonte er. Laut Iacono liegt die Pünktlichkeit der Trenitalia-Züge in Südtirol bei 94 Prozent und die Zuverlässigkeit sei im europäischen Durchschnitt besonders gut. "Ebenfalls top in Europa sind wir mit dem mittleren Alter der Züge, das in Südtirol bei maximal acht Jahren liegt", unterstrich Iacono. "Alles in allem sollen sich die Nutzer in das Fahrerlebnis mit den neuen Zügen verlieben", betonte der Direktor der regionalen Bahndienste von Trenitalia im Bereich Personentransport. In den kommenden Jahren setzte die Trenitalia mit einer neuen Flotte nicht nur auf die Integration von Fahrplänen und Tarifen, sondern vor allem auch auf die Integration mit anderen öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit verschiedenen Maßnahmen werde auch auf mehr Sicherheit und eine bessere Wartung geachtet, so Iacono.

Die neuen Niederflur-Triebzüge des Typs FLIRT ergänzen die bestehende Flotte von 18 FLIRTs aus dem Hause Stadler. Zukünftig werden die Triebzüge auch im Regionalverkehr auf der Strecke zwischen Meran und Mals eingesetzt. Sie sind für eine Geschwindigkeit von 160 Stundenkilometer ausgelegt und mit dem Zugsicherungssystem ETCS ausgerüstet (Pressemeldung Autonome Provinz Bozen - Südtirol, 26.01.17).

Schweiz: Aussprache zum Bahnausbauschritt 2030/35

Die Bahn weist heute punktuell grosse Engpässe auf. Da die Mobilität gemäss den aktualisierten Verkehrsprognosen des Bundes bis 2040 stark zunehmen wird, ist ein weiterer Ausbau der Bahninfrastruktur nötig. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 25. Januar 2017 eine Aussprache zur Stossrichtung des Ausbauschritts 2030/35 geführt. Entscheide über die konkreten Projekte im Rahmen dieses Ausbauschritts wird der Bundesrat mit der Vernehmlassungseröffnung Ende 2017 fällen.

Im Rahmen der Neuregelung der Finanzierung und des Ausbaus der Bahninfrastruktur (FABI) wurde ein erster Ausbauschritt für die Zeit bis 2025 beschlossen. Die entsprechenden Projekte sind in Realisierung. Das Parlament erteilte dem Bundesrat mit FABI zudem den Auftrag, bis 2018 eine Botschaft über einen zweiten Ausbauschritt vorzulegen. Dieser dient dazu, die bis 2030/35 erwartete Nachfrage zu bewältigen. Gemäss den Verkehrsprognosen des Bundes werden der öffentliche Verkehr und der Schienengüterverkehr bis 2040 um rund 50 Prozent wachsen. Um die Zunahme zu bewältigen, braucht es weitere Investitionen.

Der Bundesrat hat eine Aussprache zum Ausbauschritt 2030/35 geführt und dem UVEK bestätigt, für die Planung zwei Varianten weiterzuverfolgen. Diese tragen unterschiedlich stark zur Entlastung des Netzes bei und unterscheiden sich hinsichtlich der Finanzierung und des Zeithorizonts wie folgt:

• Variante 1 entschärft die grössten absehbaren Engpässe im Personenverkehr und bringt punktuelle Qualitätsverbesserungen für den Güterverkehr. Dies bei einem Finanzrahmen von 7 Milliarden Franken und einer Realisierung bis 2030. Die prognostizierte Verkehrszunahme kann damit nicht gänzlich aufgefangen werden.

• Variante 2 erlaubt es, zusätzlich weitere dringliche Ausbauten vorzunehmen. Dies bei einem Finanzrahmen von maximal 12 Milliarden Franken und einer Realisierung bis 2035. Der prognostizierte Verkehr kann damit weitgehend aufgefangen werden.

Die Federführung für die Zusammenstellung des Ausbauschritts 2030/35 liegt beim Bundesamt für Verkehr BAV. Es bezieht die Kantone, Bahnen und die Güterverkehrsbranche ein. Die beiden Varianten werden vom BAV nun weiter bearbeitet und optimiert. Ende April 2017 werden die Eckwerte festgelegt. Darauf folgen Gespräche mit den Regierungsräten der Planungsregionen. Der Bundesrat wird im Rahmen der Vernehmlassungsvorlage sodann über die konkreten Projekte des Ausbauschritts 2030/35 entscheiden und gemäss Auftrag des Parlaments 2018 die Botschaft überweisen.

Die Planung des Ausbauschritts 2030/35 ist mit der Ausbauplanung der Strasse koordiniert und auf die Raumentwicklung der Schweiz abgestimmt. Die optimale Nutzung bestehender Infrastrukturen hat Vorrang vor dem Ausbau. Es werden Massnahmen bevorzugt, die primär die Kapazität der bestehenden Strecken erhöhen und zum Beispiel längere Züge ermöglichen. Fahrzeitverkürzungen sind nicht prioritär.

Dank der mit FABI eingeführten, rollenden Planungsprozesse kann flexibler auf neue Rahmenbedingungen reagiert werden. Sollten zum Beispiel technologische Entwicklungen oder eine rasche Automatisierung den öffentlichen Verkehr grundsätzlich verändern, kann der Ausbau überprüft und bei Bedarf angepasst werden. Finanziert wird der vorgesehene Ausbau vollständig aus dem Bahninfrastruktur-Fonds BIF (Pressemeldung Bundesamt für Verkehr, 26.01.17).

Spanien: Ministerium will Züge Media Distancia streichen

Das spanische Entwicklungsministerium wird das diesjährige Angebot 2017 der Renfe an den Zügen Media Distancia (Mittlere Entfernung) überprüfen, um "entsprechende Änderungen" schon im Jahr 2018 einführen zu können. Entwicklungsminister Íñigo de la Serna öffnete damit die Tür zu einer etwaigen Einstellung dieser Services, die zusammen mit dem Regionalverkehr Cercanías den Staat jährlich knapp 500 Mio. Euro kosten. Die Leistungen werden von der Renfe durchgeführt.

Die Züge Media Distancia der Renfe beförderten im Jahr 2016 rund 23,3 Mio. Passagiere, wobei sie als einzige Sparte im vergangenen Jahr 643.000 Nutzer verloren (-2,7%). Seit dem Jahr 2008 hat sich der Verlust sogar auf insgesamt 5,4 Mio. Reisende addiert. Dem gegenüber stehen die Verkehre AVE und Larga Distancia, bei denen große Preisnachlässe und Sonderangebote in den Sommerferien im vergangenen Jahr die Passagierzahl zum vierten Mal in Folge auf 35,21 Mio. ansteigen ließen.

Die öffentlich bezuschussten Züge (obligación de servicio público, OSP) dienen - ähnlich wie die Züge des territorialen Ausgleichs (TET) in Frankreich - allerdings zur Stärkung der Mobilität abgelegener Gegenden (WKZ, Quelle Público, 26.01.17).

