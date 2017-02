LOK Report – News von Montag, 06.02.17

Verkehr, Verkehrspolitik, Industrie

Verkehrspolitik im Bund

Bahn für Alle: Verkehrsexperten fordern Fachleute statt Polit-Prominenz

Der Posten des Vorstandsvorsitzenden ("Bahnchef") der Deutschen Bahn AG ist seit dem Rücktritt von Rüdiger Grube vakant. Die Deutsche Bahn hat seit der Bahnreform darunter gelitten, dass immer wieder Bahnchefs berufen wurden, die vom Schienenverkehr und den deutschen Mobilitätsstrukturen wenig Ahnung hatten, ohne eine verkehrs- und klimapolitische Vision waren und – vor allem auf Druck der Finanzminister – als die "großen Sanierer und Rationalisierer" auftraten, allen voran Hartmut Mehdorn. So wurde aus dem "Unternehmen Zukunft" ein "Unternehmen Abbau" (Personal, Infrastruktur, Systemqualität).

Eine weitere solche Fehlbesetzung kann sich die deutsche Bahn- und Verkehrspolitik nicht leisten. Jetzt müssen endlich die klimapolitischen Herausforderungen abgearbeitet und sinnvolle Wege aus dem Stau gesucht werden. Und das geht nur mit einem wirklich kompetenten Bahnchef.

Welche Kriterien für die Suche maßgeblich sein sollten, liegt auf der Hand. An solchen Prüfsteinen sind Personalvorschläge zu messen. Bürgerbahn statt Börsenbahn hilft der Bundesregierung und den Parteien gern bei einem wirklich zielführenden Suchverfahren: Die neue Bahnspitze muss ...

• langjährige Erfahrungen mit Bahnen, ihrer Geschichte und den national unterschiedlichen Bahnpolitiken haben

• Erfahrung in der Leitung großer Strukturen haben

• eine verkehrs-, klima-, steuer- und ordnungspolitische Vision für den Schienenverkehr und seinen Ausbau haben

• in der Lage sein, mit Bund, Ländern, anderen Aufgabenträgern (BAG) sowie NE-und europäischen Nachbarbahnen sinnvoll zu kooperieren

• Nahverkehr, Güterverkehr und Fernverkehr konzeptionell zu einem stimmigen Gesamtsystem kombinieren können

• Ideen zu den (fehlenden) Schlüsselkompetenzen der Bahn haben, wie attraktive und einfache Tarife, Deutschlandtakt, Bedeutung der Knoten und ihres Ausbaus und der Steigerung der Attraktivität in der Fläche

• Großprojekte wie Stuttgart 21 und Hochgeschwindigkeitsstrecken einer unvoreingenommenen Nutzenprüfung unterziehen

• Politik und Personal motivieren können

• auf Medien, Bürgerinitiativen, Umwelt- und Fahrgastverbände offen und glaubwürdig zugehen und ihre Unterstützung gewinnen

• als Überzeugungstäter*in auftreten, für eine gute Bahn "brennen", selber regelmäßig mit ihr fahren und nicht den Netzwerken von Auto-, LKW- oder Luftverkehr zu nahe stehen.

Ein solche Bahnchefin oder -chef würde Fahrgäste, Mitarbeitende und den Eigentümer Bund mit Leistung überzeugen und die Potenziale eines ökologischen zuverlässigen Bahnverkehrs heben. (Pressemeldung Bahn für Alle, 06.02.17).

Bündnis 90/Die Grünen: Große Koalition zu feige für Kurswechsel in Bahnpolitik

Zur Ablehnung der von uns beantragten Sondersitzung des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestages zur strategischen Neuausrichtung der Bahnpolitik im Zuge der Neubesetzung des Amtes des Vorstandsvorsitzenden durch die Koalitionsfraktionen erklärt Matthias Gastel, Sprecher für Bahnpolitik:

Union und SPD sind zu feige, sich offen mit dem Zustand der Deutschen Bahn und dem Führungschaos in der Bahnpolitik der Bundesregierung auseinanderzusetzen. Die Koalition deckt einen Verkehrsminister Dobrindt, der als Vertreter des Eigentümers völlig überfordert ist.

Klar ist nun: Es gab einen regelrechten Aufstand des Aufsichtsrates gegen den Eigentümer und gegen Hinterzimmerabsprachen mit Dobrindt. Verkehrsminister Dobrindt ist die Kontrolle vollkommen entglitten, seine Verkehrspolitik richtet sich gegen die Bahn. Wenn Dobrindt jetzt die Schuld auf den Aufsichtsrat ablädt, will er nur von seinem eigenen Führungsversagen ablenken.

Maßgebliche Mitglieder des Aufsichtsrates fordern genau das ein, was auch wir seit Jahren einfordern und im Verkehrsausschuss beraten wollten. Wie kommt das System Bahn wieder auf die Erfolgsspur? Dafür braucht es ein Gesamtkonzept des Bundes. Die Bundesregierung und die sie tragenden Parteien können das Chaos in der Bahnpolitik und den Blindflug, auf dem sich die Deutsche Bahn befindet, nicht mehr wegreden. Der tief verschuldete DB-Konzern muss dringend wieder auf Kurs kommen, dafür trägt Verkehrsminister Dobrindt die Verantwortung. Ein Kurswechsel in der Verkehrspolitik ist zwingend notwendig, damit ein neuer Bahn-Chef auch Erfolg haben kann (Pressemeldung Bündnis 90/Die Grünen, 06.02.17).

VDV: Vereinheitlichung der europäischen Zugsicherungssysteme

Bis zum Jahr 2030 sollen die wichtigsten europäischen Schienenverkehrskorridore mit einem einheitlichen Standard des europaweiten Zugsicherungssystem ERMTS ausgerüstet werden. Das hat die EU-Kommission Anfang dieses Jahres beschlossen. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), in dem rund 240 Eisenbahnunternehmen organsiert sind, begrüßt die Entscheidung der Kommission: "Endlich geht es bei der europaweiten Standardisierung von ERMTS voran. Es wird höchste Zeit, dass wir uns von den zahlreichen Insellösungen der EU-Mitgliedsstaaten verabschieden und die Zugsicherung als europaweit einheitliche Lösung umsetzen. Betrieblich und organisatorisch ist ein EU-weiter Standard der einzig sinnvolle Weg, um grenzüberschreitende Verkehre auf der Schiene zu vereinfachen. Der aktuelle Wildwuchs verschiedener ERMTS-Systeme in den Ländern muss beendet werden", so VDV-Vizepräsident Joachim Berends. Dem jüngsten Beschluss der EU-Kommission war im September 2016 bereits eine Selbstverpflichtung des europäischen Bahnsektors vorausgegangen. Damit legt sich die Branche fest, ab sofort nur noch einen gemeinsamen ERMTS-Standard umzusetzen.

Der Nutzen eines EU-weit einheitlichen interoperablen Zugsicherungssystems ist branchenweit unbestritten. Dennoch steht das europaweite ERMTS-System seit seiner Einführung vor großen Problemen: Nichtumsetzung der ursprünglich vorgesehenen infrastrukturseitigen Ausrüstungsverpflichtungen, mangelnde Kompatibilität der verschiedenen Versionen, hohe Kosten. Nationale Sonderwege und ein unzureichendes europäisches Projektmanagement haben zur Installation von Insellösungen auf den heute europaweit insgesamt 23.000 ausgerüsteten Streckenkilometern geführt. Die Kosten für die betroffenen Unternehmen sind dadurch in ungeahnte Höhe getrieben worden.

"Der Bahnsektor, und allen voran der Schienengüterverkehr, hat ohnehin mit hoher Kostenbelastung und zahlreichen Regulierungseingriffen des europäischen und der nationalen Gesetzgeber zu kämpfen. Da ist es wenig hilfreich, wenn die EU-Mitgliedsstaaten beim Zugsicherungssystem, das eigentlich von Beginn an als europaweit einheitlicher Standard geplant war, verschiedene, nicht-kompatible Versionen für ihre Netze durchsetzen. Damit macht man der Branche das Leben unnötig schwer. Wir sind froh, dass die EU-Kommission jetzt einen neuen ernsthaften Vorstoß zur Vereinheitlichung unternimmt", so Berends. Der VDV und seine Mitglieder hoffen, dass der ambitionierte Zeitplan der Kommission auch in Deutschland eingehalten wird: Denn bereits bis Juli 2017 müssen die EU-Mitgliedsstaaten konkrete Ausrüstungspläne für die sie betreffenden Streckenabschnitte vorlegen (Pressemeldung VDV, 06.02.17).

Industrie

Alstom: Zehn weitere Citadis Straßenbahnen für Straßburg









Am 03.02.16 fuhr der N° 3003 der Strassburger Strassenbahnen CTS bis zum Bahnhof Bf Kehl. Fotos Alain Masson, geschickt von Sylvain Zalkind.

Alstom wird 10 weitere Citadis Straßenbahnen an das Straßburger Verkehrsunternehmen CTS (Compagnie des Transports Strasbourgeois) liefern. Der Auftrag beläuft sich auf einen Betrag von 28 Mio. Euro1 und ist Teil eines Rahmenvertrages, der im November 2014 unterzeichnet wurde. Der erste feste Bestandteil dieser Vereinbarung umfasste die Lieferung von 12 Citadis Straßenbahnen, die Ende April 2017 den Fahrbetrieb aufnehmen sollen.

Diese Straßenbahnen sind für die Erweiterung der Linien A2 und D3 vorgesehen und werden das Stadtzentrum von llkirch-Graffenstaden bedienen, das sich in den letzten Jahren rapide entwickelt hat. Sie werden auch auf der grenzüberschreitenden Strecke zwischen dem Zentrum von Straßburg und Kehl in Deutschland verkehren. Es handelt sich dabei um die ersten Straßenbahnen in Frankreich, die auf ihrer Strecke eine Grenze passieren. Die ersten technischen Prüffahrten auf dem deutschen Teilstück der Linie D beginnen heute mit den neuen Citadis Straßenbahnen. Alstom ist auch verantwortlich für die Konstruktion und Installation der Oberleitung für die Erweiterung der Linie D nach Kehl sowie für die Verlegung der 300 m langen Gleisstrecke auf der Rheinbrücke.

"Mit dem ersten Auftrag aus 2003 und der Unterzeichnung des Rahmenvertrages in 2014, in dem dieser neue Auftrag enthalten ist, wird die CTS insgesamt 63 Citadis Straßenbahnen besitzen. Das Außendesign des Fahrerstandes wurde von den Fahrgästen ausgewählt, womit die Straßburger Straßenbahn zeigt, dass Alstoms Citadis Reihe auf bewährter Technik basiert und gleichzeitig sehr individuell gestaltet werden kann", sagt Jean-Baptiste Eyméoud, Präsident von Alstom in Frankreich.

Die Citadis Straßenbahnen von Straßburg werden die ersten sein, die nach der deutschen BoStrab Verordnung über den Bau und Betrieb von Straßenbahnen in Deutschland genehmigt werden. Die Straßenbahnen werden 45 m lang sein und eine Fahrgastkapazität von 288 Personen aufweisen. Sie werden mit LED-Beleuchtung und vollverglasten Türen ausgestattet sein, was Fahrgastkomfort und -sicherheit erhöhen soll. Um den Bedürfnissen von Personen mit eingeschränkter Mobilität gerecht zu werden, sind die Straßenbahnen mit leicht zugänglichen Tasten zum Öffnen der Türen, mit breiteren Sitzen und mit Bereichen ausgestattet, die Rollstuhlfahrern und Kinderwagen vorbehalten sind.

Die Straßenbahnen werden hauptsächlich in Frankreich gebaut: La Rochelle (Konstruktion und Montage der Straßenbahnen), Ornans (Konstruktion und Fertigung der Motoren), Le Creusot (Drehgestelle für Mittelwagen), Tarbes (Elemente der Antriebskette), Villeurbanne (elektronische Ausrüstung), Saint-Ouen (Design) - und in Deutschland am Standort Salzgitter, wo die Drehgestelle für die Fahrerstände gefertigt werden.

Bereits 2.300 Citadis Straßenbahnen wurden bisher an über 50 Städte in 21 Ländern verkauft (Pressemeldung Alstom, 06.02.17).

GDL: MTU-PowerPacks für CAF-Züge in Großbritannien



Die CAF-Züge der British Rail Class 195 werden mit umweltfreundlichen MTU-PowerPacks ausgerüstet. Diese basieren auf dem Motor des Typs 6H 1800 R85L mit einer Leistung von 390 Kilowatt.

Rolls-Royce liefert 140 umweltfreundliche MTU-PowerPacks der Baureihe 1800 an den spanischen Schienenfahrzeughersteller CAF. Die PowerPacks mit Motoren des Typs 6H 1800 R85L erfüllen die strikten Anforderungen der EU-Emissionsrichtlinie Stufe IIIB. Sie treiben insgesamt 55 Regionalzüge an, die ab Dezember 2018 im Norden Englands unterwegs sind. Die Züge setzt Arriva Rail North als Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn in England ein. Die Marke MTU ist Teil von Rolls-Royce Power Systems.

Bernd Krüper, Vice President Industrial Business bei MTU, sagt: "Wir freuen uns sehr, dass wir einmal mehr sehr anspruchsvolle Kunden im Bahnsektor mit der Leistung und Zuverlässigkeit unserer innovativen und erprobten Antriebslösungen überzeugen konnten."

Die MTU-PowerPacks für CAF leisten 390 Kilowatt. Die strikten Anforderungen der EU-Emissionsrichtlinie Stufe IIIB erfüllen sie dank einer integrierten SCR-Anlage, die den Ausstoß von Stickoxiden stark reduziert. Darüber hinaus zeichnen sich die Motoren der Baureihe 1800 durch hohe Leistungsdichte und geringen Verbrauch aus.

Die 55 Dieseltriebwagen der neu entwickelten British Rail Class 195, darunter 25 zweiteilige und 30 dreiteilige Fahrzeuge, werden voraussichtlich im zukünftigen Netzwerk "Northern Connect" im Norden Englands eingesetzt. Northern Connect verbindet die Großstädte Liverpool, Manchester, Sheffield, Leeds und Newcastle mit weiteren Orten der Region, darunter Chester, Barrow-in-Furness, Nottingham und Hull. Die Züge erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h.

Die innovativen Antriebs- und Servicelösungen von MTU prägen die Entwicklung des Bahnverkehrs in Großbritannien seit mehr als 60 Jahren. Aktuell sind mehr als 1.000 MTU-Motoren in Personenzügen in Großbritannien im Einsatz.

Die Züge der British Rail Class 195 sind das bislang größte von mehreren gemeinsamen Bahnprojekten von Rolls-Royce und CAF: So wurden beispielsweise auch in Nordirland, Italien (Sardinien) und Saudi-Arabien CAF-Züge mit MTU-Motoren ausgerüstet (Pressemeldung Rolls-Royce, 06.02.17).

HGK: Hafen Köln-Deutz an moderne stadt veräußert

Der Weg für die Umwandlung des Deutzer Hafens zu einem neuen Stadtviertel ist bereitet. Die Häfen und Güterverkehr Köln AG hat ihre Grundstücke im Deutzer Hafen an die Stadtentwicklungsgesellschaft "moderne stadt" veräußert. Die städtebauliche Entwicklung des Hafenareals mit einer Gesamtfläche von 35 Hektar soll ab dem Jahr 2021 erfolgen.

Die HGK und die moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaues und der Gemein-deentwicklung mbH (moderne stadt) haben den Kaufvertrag im Dezember 2016 geschlossen. Er umfasst neben den Landflächen im Deutzer Hafen auch den Verkauf der Wasserfläche des Hafenbeckens bis zur Drehbrücke.

"Mit dem Verkauf des Deutzer Hafens eröffnet die HGK der wachsenden Stadt Köln die Mög-lichkeit, in bester innerstädtischer Lage ein völlig neues Quartier zu schaffen, in dem künftig tausende Menschen wohnen und arbeiten werden", so HGK-Vorstandssprecher Horst Leon-hardt. Die Entscheidung, den Logistikstandort aufzugeben, sei der HGK nicht leichtgefallen. "Doch um den Deutzer Hafen auf Dauer wirtschaftlich betreiben zu können, hätte man ihn um-bauen und erweitern müssen. Die Folge wäre mehr Lkw-Verkehr inmitten einer stark verdichte-ten Wohnbebauung im Stadtzentrum, was zu absehbaren Konflikten geführt hätte."

Im Kaufvertrag wurde festgelegt, dass der HGK sowie der RheinCargo GmbH & Co. KG als Hafenbetreiber bis zum 31.12.2020 weiterhin uneingeschränkt Nutzungsrechte für die Hafenflä-chen eingeräumt werden. Die RheinCargo wird den Deutzer Hafen bis zu diesem Datum wei-terbetreiben. Für die im Hafen ansässigen Mieter der RheinCargo ändert sich bis Ende 2020 nichts. Danach beginnt die städtebauliche Entwicklung. "Wir sind bemüht, für unsere Mieter und Kunden in Deutz geeignete Ersatzstandorte in anderen Häfen der RheinCargo zu finden", be-tont RheinCargo-Geschäftsführer Jan Sönke Eckel.

Damit ist ein wesentlicher Meilenstein zur Entwicklung des Deutzer Hafens zu einem gemisch-ten, zukunftsweisenden Wohn- und Dienstleistungsquartier mit höchster Lagequalität erreicht. Auf Basis des städtebaulichen Verfahrens im vergangenen Jahr werden die nächsten Pla-nungsschritte und die weitere Entwicklung des Gebietes durch die moderne stadt umgesetzt.

"Der Stadtteil Deutz wird damit eine deutlich spürbare städtebauliche Aufwertung als Wohn-standort erfahren", so der Geschäftsführer der moderne stadt, Herr Andreas Röhrig. Nach der Räumung der Flächen im Hafen soll umgehend mit der baulichen Entwicklung des Areals be-gonnen werden (Pressemeldung HGK, 06.02.17).

Aus den Ländern

BW: PRO BAHN zum Sonderbeauftragten für Qualität im Bahnverkehr

Uneingeschränkte Zustimmung beim Fahrgastverband PRO BAHN findet die Entscheidung des baden-württembergischen Verkehrsministers Hermann, vorübergehend den Posten eines "Sonderbeauftragten des Landes für Qualität im regionalen Schienenverkehr zu schaffen. In Gerhard Schnaitmann, der zu diesem Sonderbeauftragten benannt wurde, setzen die Fahrgastvertreter große Hoffnungen.

"Die Personalie ist goldrichtig", so Stefan Buhl, Landesvorsitzender von PRO BAHN Baden-Württemberg. Er ist ein erfahrener Insider, der jetzt aber einen Blick von außen auf die Probleme wirft, mit denen DB Regio seit einiger Zeit in einigen Teilen des Landes von sich Reden macht. Offensichtlich ist es dringend notwendig, dass sich im Ministerium jemand intensiv und ausschließlich darum kümmert, endlich wieder flächendeckend Bahnverkehr in akzeptabler Qualität anzubieten, nachdem alle bisherigen Bemühungen und Appelle zu keinen wesentlichen Erfolgen geführt haben.

Wunder sind natürlich keine zu erwarten, dafür sind die Problem wohl zu komplex und tiefliegend. "Aber Herr Schnaitmann wird sich mit Herzblut und großem Sachverstand der Themen widmen", so die Einschätzung von Buhl. Ein kompetenter Blick von außen kann nur helfen, die Situation nachhaltig wieder zu verbessern, so die Hoffnung von PRO BAHN (Pressemeldung Pro Bahn BW, 06.02.17).

Berlin: Bahn setzt auf Integrierte Bündelung ihrer Bauvorhaben



Die Deutsche Bahn wird dieses Jahr ihre Bautätigkeit konsequent nach den Auswirkungen auf ihre Kunden ausrichten. Damit können die Bauressourcen besser genutzt und die Fahrplaneinschränkungen minimiert werden. Diese "Integrierte Bündelung" ist der Schritt weg von vielen einzelnen Baumaßnahmen mit unterschiedlichen verkehrlichen Auswirkungen hin zu einem zusammenhängenden Bauzeitraum.

Alexander Kaczmarek, Konzernbevollmächtigter der DB für das Land Berlin: "Angesichts der rund 50 Streckenabschnitte oder Einzelpunkte, an denen wir dieses Jahr in größerem Umfang tätig werden müssen, ist die Integrierte Bündelung die richtige Antwort unserer Netzkollegen. Wir eröffnen aber nicht nur ständig neue Baustellen. Dieses Jahr setzen wir beispielsweise den Schlusspunkt bei den Bauarbeiten auf der Stadtbahn und – nicht ganz unwichtig: Am Ostkreuz befinden wir uns auf der Zielgeraden. Dort nehmen wir den Bahnsteig E, den ersten Teil der historischen Fußgängerbrücke und die Brücke für die Südkurve in Betrieb." Trotz der Vielzahl der Baustellen konnte die Pünktlichkeit im vergangenen Jahr in der Region nochmals verbessert werden. Sie lag mit 94,4 Prozent im Regionalverkehr, 85 Prozent im Fernverkehr und 94,2 Prozent bei der S-Bahn über den Vorjahreswerten.

Ausgewählte wichtige Bauvorhaben für Berlin und Brandenburg:

– Beginn Großbauprojekt am Karower Kreuz am 9. Februar

– Großbauprojekt Ostkreuz einschließlich Rummelsburg

– Arbeiten zwischen Rummelsburg und Erkner

– Aufbau ZBS zwischen Friedrichstraße und Ostbahnhof

– Grunderneuerung S-Bahn Priesterweg–Blankenfelde

– Bauvorhaben Strausberg

– Ausbaustrecke Berlin–Dresden

– Streckenertüchtigung Berlin–Rostock

– Reisezeitverkürzung zwischen Eberswalde und Frankfurt (Oder)

– Austausch von Aufzügen und Fahrtreppen (Pressemeldung Deutsche Bahn, 06.02.17).

Hessen: 735 Millionen Fahrgäste nutzen RMV

735 Millionen Fahrgäste fuhren im Jahr 2016 mit den Busse und Bahnen im RMV-Gebiet. Damit konnten im Vergleich zum Vorjahr rund acht Millionen zusätzliche Fahrgäste gewonnen werden. Seit Start des Verkehrsverbundes im Jahr 1995 nutzen ohne Unterbrechung jedes Jahr mehr Fahrgäste den RMV.

"21 Jahre in Folge mehr Fahrgäste für Busse und Bahnen zu gewinnen, ist nicht nur bundesweit betrachtet ein herausragender Erfolg", würdigt RMV-Aufsichtsratsvorsitzender und Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann.

Ulrich Krebs, Mitglied des Präsidiums des RMV-Aufsichtsrats und Landrat des Hochtaunuskreises weist auf die erfolgreiche Entwicklung im gesamtem Verbundgebiet hin: "Der RMV wächst keineswegs nur in den Metropolen. Auf vielen Strecken, gerade auch zwischen den Regionen und Städten im RMV-Gebiet, nutzen immer mehr Fahrgäste den RMV."

RMV-Geschäftsführer Prof. Knut Ringat bedankte sich bei den Fahrgästen: "Die erneute Steigerung der Fahrgastzahl im vergangenen Jahr ist keineswegs selbstverständlich. Viele Fahrgäste waren von der S-Bahntunnelsperrung und weiteren Baumaßnahmen betroffen."

Neben der schnellen Umsetzung von Baumaßnahmen, der Einführung einer neuen einheitlichen Kundengarantie steht der vereinfachte, multimodale Zugang der Fahrgäste zum ÖPNV in diesem Jahr im Fokus. Basierend auf der verbundweiten Datendrehscheibe setzt der RMV mehrere Forschungsprojekte auf, um die Vision "Einsteigen und losfahren" voranzutreiben. Ziel ist es, dass die gesamte Servicekette "Informieren - Buchen - Bezahlen" vom Mietfahrrad, über Bus und Bahn, Mietwagen bis hin zur Parkhausnutzung aus einer Hand angeboten wird. "Wir werden den Fahrgästen die Fahrt im ÖPNV noch einfacher und komfortabler gestalten", so Prof. Ringat (Pressemeldung RMV, 06.02.17).

Hessen: A5 wird Teststrecke für Oberleitungs-LKW

Das Bundesumweltministerium hat die A5 zwischen Zeppelinheim und Weiterstadt als eine von bundesweit zwei Teststrecken zur Erprobung von Oberleitungs-LKW ausgewählt. Der Bund fördert Planung und Bau der Infrastruktur in Hessen mit 14,6 Millionen Euro. Das Testfeld soll Ende 2018 einsatzbereit sein. Anschließend beginnt die Erprobungsphase. "Wir freuen uns sehr, dass dieses Hightech-Projekt in Hessen zum Einsatz kommt. Den Zuschlag werten wir auch als Bestätigung unserer Bemühungen, der Elektromobilität zum Durchbruch zu verhelfen", sagte der hessische Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir am Donnerstag in Wiesbaden. "Auch wenn der eine oder andere Autofahrer sich erstmal verwundert die Augen reiben wird, wenn er auf der A5 an einem Oberleitungs-LKW vorbeifährt: Diese Idee ist es wert, dass sie getestet wird."

Der Güterschwerverkehr auf der Straße hat einen hohen Anteil an CO2- und Feinstaubbelastung insbesondere im dicht besiedelten Rhein-Main-Gebiet. "Hier muss dringend etwas geschehen. Elektrisch oder teilelektrisch betriebene Lkw könnten einen erheblichen Beitrag zur Lösung dieses Problems leisten", so der Minister.

Hessen hat aufgrund seiner zentralen Lage und hohen Verkehrsbelastung ein besonderes Interesse an diesem Feldversuch. Al-Wazir: "Das Projekt wird zeigen, ob sich ein solches Projekt unter realen Bedingungen betreiben und in Logistikketten einfügen lässt. Mit ihrem dichten Verkehr ist die A5 zwischen Flughafen und Darmstadt der ideale Praxistest." Vier hessische Speditionen haben bereits erklärt, an dem Testlauf teilnehmen zu wollen und die Fahrten mit dem E-LKW ins Tagesgeschäft zu integrieren.

Die Teststrecke mit einer Länge von jeweils 6 Kilometern in beide Richtungen wird derzeit im Detail geplant.

"Um es klar zu sagen: Unser Ziel ist es nicht, möglichst viel Güterverkehr auf die Straße zu verlegen. Im Gegenteil. Aber wir müssen damit rechnen, dass die absehbaren Zuwächse im Güterverkehr bis zum Jahr 2030 nur zu einem Fünftel auf der Schiene abgewickelt werden können", sagte Al-Wazir. "Deshalb müssen wir uns jetzt daran machen, Alternativen zum Diesel-LKW zu erproben. Elektro-Lkw könnten eine Lösung sein, insbesondere dann, wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen stammt." (Pressemeldung Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung, 06.02.17).

Sachsen: Sebnitz ist zweiter Nationalpark-Bahnhof









Die Leiter der Nationalparkverwaltungen Böhmische und Sächsische Schweiz, Pavel Benda und Dr. Dietrich Butter, sowie das Sebnitzer Blumenmädchen weihten am vergangenen Freitag (3. Februar 2017) zusammen mit Oberbürgermeister Ruckh und Landrat Michael Geisler das sanierte und nun in attraktivem Glanz erstrahlende Sebnitzer Bahnhofsgebäude als zweiten Nationalpark-Bahnhof der Sächsischen Schweiz und als dritten innerhalb Deutschlands ein.

Neben den Trilex-Zügen erreichen die Züge von DB Regio auf der sog. "Nationalparkbahn" von Decin nach Rumburg im Taktfahrplan den Bahnhof Sebnitz. Auf der Nationalparkbahn ist außerdem der erste umfassend modernisierte Desiro-Triebwagen der Baureihe 642 im Einsatz. Neu aufgepolsterte Sitze, ein zusätzliches Mehrzweckabteil, Steckdosen und WLAN sorgen für eine komfortable Reise durch die Sächsische Schweiz. Aussen wirbt der Triebwagen für die Nationalpark-Region (Kai Michael Neuhold, www.verkehrsfotografie.de, 06.02.17).

Sachsen-Anhalt: Antragsverfahren für EFRE-Förderung Logistik läuft in Kürze an

In Sachsen-Anhalt können voraussichtlich ab Ende Februar erstmals Anträge auf finanzielle Förderung von Maßnahmen zur Entwicklung logistischer Schnittstellen und Umschlag-techniken für den Kombinierten Verkehr gestellt werden. Die entsprechenden Richtlinien würden in Kürze veröffentlicht, kündigte Verkehrsminister Thomas Webel heute an. "Die Landesregierung will die Bedeutung Sachsen-Anhalts als bevorzugten Standort für logistische Dienstleistungen weiter ausbauen. Dabei konzentrieren wir uns auf eine effiziente Vernetzung des Verkehrs auf Straße, Schiene und dem Wasser. Das ist die Voraussetzung für gut funktionierende Transportketten", betonte Webel. In den kommenden sieben Jahren stünden für entsprechende Forschungsvorhaben insgesamt 13,4 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) zur Verfügung.

Nach Webels Worten kommen für die EFRE-Förderung solche Projekte in Frage, mit denen die vorhandenen logistischen Strukturen optimiert und die Potenziale des Kombinierten Verkehrs künftig noch effizienter genutzt werden können. Zugleich sollten Güter- und Containerverkehre nachhaltig entwickelt, das heißt zunehmend auf ökologische Verkehrsträger verlagert, werden, erläuterte der Minister. "Mit der Förderung leisten wir also auch einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Schadstoffemissionen und schaffen einen Anreiz für die Verkehrsunternehmen schonender mit den Ressourcen umzugehen", fügte er hinzu.

Die Anträge können beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt (LVwA) gestellt werden. Antragsberechtigt sind Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, Betreiber von Anlagen des Kombinierten Verkehrs, Logistikdienstleister sowie Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen mit Sitz in Sachsen-Anhalt, Körperschaften des öffentlichen Rechts in Verbund- oder Gemeinschaftsprojekten sowie staatliche Hochschulen im Land (im Verbundprojekt mit Unternehmen).

Wegen der kurzen Antragsfrist (31.03.2017) können die Richtlinien und Fördergrundsätze sowie Antragsformulare und weitere Informationen zum EFRE-Programm "Förderung von FuE-Einzel-, Gemeinschafts- und Verbundprojekten – Entwicklung logistischer Schnittstellen und Umschlagtechniken für den Kombinierten Verkehr bereits jetzt eingesehen werden (Pressemeldung Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr, 06.02.17).

Museum, Veranstaltungen, Sonderfahrten, Kultur

Winter- und Faschingsdampf MBB









Am Samstag startete die Mansfelder Bergwerksbahn ins Jahr 2017. Unter dem Motto: "Winter- und Faschingsdampf" fanden die ersten öffentlichen Dampfnostalgie Fahrten mit der Dampflok 20 zwischen Benndorf und Hettstedt-Kupferkammerhütte statt. Viel Sonne, aber leider kein Schnee (Harald Becker, 06.02.17).

Mit der Kamera notiert

Allgäuwinter





Aufnahmen am 26.Januar 2017 und am 22.2. 16 bei Hergatz. Bild unten rechts: So sieht seit Fahrplanwechsel im Dezember 2016 der Nahverkehr zwischen Aulendorf-Kisslegg und Lindau aus: Ulmer 650 haben die BR.628 weitestgehend ersetzt. 650 106 erreicht gleich den Bf Hergatz (26.1.2017).

Nachdem der Ausbau und die Elektrifizierung zwischen München und Lindau nun die entscheidende Phase des Planfesstellungsverfahrens erreicht hat, dürften solche Winteraufnahmen von 218 421 und 454 (BH Mühldorf) mit EC 194 München -Zürich, die sich hier, vom im Tal der Argen liegenden württembergischen Städtchen Wangen zum Scheitelpunkt der Strecke, kurz vor dem bayerischen Hergatz hinaufarbeitet, bald nicht mehr wiederholbar sein.

Die Strecke über Memmingen und württembergisches Staatsgebiet - das von den EC-Zügen allerdings ohne Halt passiert wird - mutet in weiten Teilen heute noch wie eine Nebenbahn an.

Das hat einen Grund: Die bayerische Staatsbahn hatte, um ihre bayerische Allgäubahn vor Konkurrrenz zu schützen stets zu verhindern gewusst, daß Württemberg eine leistungsfähige Strecke über sein Staatsgebiet nach Lindau bauen konnte.

Selbst noch vor dem zweiten Weltkrieg sind beispielsweise auf der Strecke Kisslegg - Wangen - Hergatz in den Kursbüchern nur drittklassige Personenzüge verzeichnet.

Erst seit ca 2000 führt die DB ihre Eurocity in die Schweiz, bis auf eine Ausnahme, nicht mehr über die aufwändig trassierte "Bayerische Allgäubahn" sondern über Memmingen.

Nicht umsonst wurde diese Strecke, die eigentlich ein Konglomerat aus verschiedenen Nebenbahnen ist von alten Bundesbahnlokführern als "Ho-Chi-Minh-Pfad" bezeichnet ... (Alexander Bauer, 06.02.17).

Diesel-Vectron



Am Freitag wurden die ersten zwei von vier Diesel-Vectron von München nach Leipzig Engelsdorf überführt. Die Aufnahmen zeigen 247 904 mit 247 906 vor dem Bogendreieck Werdau (Dampflok015, 06.02.17).

Elstal



Am 04.02.17 konnte ich im Bahnhof Elstal-Wustermark die ganz frisch hauptuntersuchte 155 110 (LDX 30.01.17) fotografieren. Der Nebel verleiht dem Bild eine tolle Athmosphäre! Schön sieht sie aus und bereichert so den privaten Bereich der BR 155 im DR-Lack (Sylvio Scholz, 06.02.17).

Gotha/Waltershausen





Immer wieder lohnens- und sehenswert, Fahrten mit der Straßenbahn in Gotha und Umgebung in Richtung Waltershausen und Tabarz. Die Bilder, im Anhang, enstanden bei einer spontanen Tour nach Gotha am 03.02.2017 (JKHalle Verkehrsfotografie - Ralf Kuke, 06.02.17).

Jacobsdorf



Am 2. Februar konnte man in Jacobsdorf die 143 559 mit der 143 306 fotografieren (Norman Gottberg, 06.02.17).

Europa

Italien: Minister Delrio unterzeichnet Hochgeschwindigkeitsprojekt Vicenza







Oben: Ein Ekol-Containerzug nach Udine durchfährt den Bahnhof Vicenza in Richtung Treviso, rechts ein "Flirt" ETR 340 von "Sistemi Territoriali" nach Treviso. ETR 340 kommt aus Treviso als R 5676 an.

Mitte: Frecciarossa 9715 Mailand-Verona-Venedig mit ETR 404.622-6 vor dem charakteristischen Dach des alten Güterschuppens, in dem die konkurrierenden Richtungsgewerkschaften ihre Räume haben. Der historische Gepäckkarren wird den Bahnhofsumbau vermutlich nicht überleben.

Unten: E 405.016-8 mit einem Getreide-Ganzzug nach Treviso, gebildet aus Wagen von Rail Cargo Hungaria (ÖBB). Am Mast in der Mitte der Hinweis auf das in der Abzweigung nach Treviso nicht mehr vorhandene RSC-Zugsicherungssignal (Ripetizione Segnali Continua a 9 codici). Alt und Neu in Vicenza.

Am 1. Februar 2017 hat Verkehrsminister Graziano Delrio das Addendum mit der Stadt Vicenza zum Hochgeschwindigkeits-Ausbau unterschrieben. Entgegen früheren Plänen wird der Bahnhof am alten Platz in Zentrumsnähe bleiben, es gibt dafür eine zusätzliche Haltestelle am Messegelände westlich des bisherigen Bahnhofs, sowie neu eine Obuslinie in der Stadt.

Durch den Rücktritt der Regierung Matteo Renzi verzögerte sich der Abschluss des Mitte 2016 bereits ausverhandelten Pakets weiter. Bürgermeister Achille Variati zeigte sich über die erzielte Lösung erfreut. Der Umfang des Projekts wird auf 250 Mio. Euro geschätzt. Im Internetauftritt der Stadt lässt sich das Projekt bis ins Detail ansehen, z.B. der geplante schematische Gleisplan mit Strecken-v/max im Bahnhofsbereich von 130 km/h.

Der Bahnhof von Vicenza stellt an der 1857 eröffneten Bahnlinie Mailand - Venedig vor allem mit seinen Industrieanschlüssen und der Abzweigung zu den Logistikzentren von Treviso und Udine einen wichtigen Knotenpunkt dar. ÖPNV-Linien zweigen nach Schio (Diesel) und Treviso (elektrifiziert) ab. Nach Schio fahren "Minuetto" Aln 501 von Trenitalila, nach Treviso "Flirt" ETR 340 von Trenitalia in den Farben der "Sistemi Territoriali" der Region Veneto. Von den zahlreichen anhaltenden Hochgeschwindigkeitszügen Frecciarossa sind zwei Paare nach Udine durchgebunden (GK, 06.02.17).

Österreich: 850 Mio. Euro für Infrastruktur in Vorarlberg

Rund 750 Millionen Euro investiert das Infrastrukturministerium bis zum Jahr 2022 in eine verlässliche Schiene, sichere Straßen, schnelles Internet und industrienahe Forschung in Vorarlberg. Auf Landesseite werden mehr als 100 Millionen Euro in diese Zukunftsfelder investiert. Gemeinsam mit Infrastrukturminister Jörg Leichtfried und seinen Regierungs-kollegen Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser und Landesrat Johannes Rauch stellte Landeshauptmann Markus Wallner am Donnerstag am Güterzentrum Wolfurt das Investitions- und Arbeitsprogramm für die kommenden Jahre vor.

"Nach wie vor fließt fast jeder vierte Euro aus dem Landesbudget direkt in die Entwicklung des Lebens- und Wirtschaftsraumes", sagte Landeshauptmann Wallner. Es gehe darum, Vorarlberg weiterhin als wettbewerbsfähigen und attraktiven Standort zu positionieren und die hohe Lebensqualität im Land zu erhalten. Eine gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur ist eine wesentliche Grundlage, um das zu schaffen, betonte Landesstatthalter Rüdisser: "Wir brauchen leistungsfähige Straßen, damit Wohn- und Wirtschaftsgebiete erreichbar und Menschen mobil sind."

Rund 750 Millionen Euro investiert das Infrastrukturministerium (bmvit) bis zum Jahr 2022 in Vorarlberg. Neben dem Ausbau strategisch wichtiger Netze wie Straße, Schiene und Breitband werden auch Forschung und Entwicklung gezielt gefördert. "Eine leistungsfähige Infrastruktur ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Deshalb investieren wir in Vorarlberg rund 750 Millionen Euro in eine zuverlässige Bahn, sichere Straßen, schnelles Internet und industrienahe Forschung. Damit schaffen und sichern wir rund 10.000 Arbeitsplätze", betonte Infrastrukturminister Leichtfried.

Die Bahn mit hohem Takt als starkes Rückgrat, einen dichten Busverkehr in der Fläche, Anschluss auch für alle Talschaften: "Wir möchten in Vorarlberg den besten öffentlichen Verkehr - außerhalb von Wien - zustande bringen", sagte Landesrat Rauch. Bahnhöfe werden zu Mobilitätsdrehscheiben, die Wahlfreiheit wächst, Bahn, Bus, Rad, carsharing können bequem kombiniert werden. Dafür nehmen Bund und Land viel Geld in die Hand und zwar bis zum Jahr 2022 insgesamt rund 368 Millionen Euro inklusive des Landesanteils in Höhe von knapp 55 Millionen Euro.

Landesrat Rauch: "Wir haben seit heuer bereits vier Züge pro Stunde zwischen Bludenz u Bregenz, bis zur Weltgymnaestrada 2019 in Vorarlberg werden wir den nächsten Ausbauschritt vollzogen haben. Insbesondere bei der Umsetzung von FL.A.CH gibt es noch einige Luft nach oben. Wir bleiben dran." Von 2017 bis 2022 werden für die Finanzierung des gesamten Öffentlichen Verkehrs in Vorarlberg vom Land etwa 155 Millionen Euro aufgewendet werden.

Ein Großteil der Investitionen fließt in die Schiene. Insgesamt rund 368 Millionen Euro investieren Infrastrukturministerium und Land ins Vorarlberger Bahnnetz. Die Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer profitieren vor allem vom Ausbau im Rheintal: Auf der Strecke Lochau/Bregenz – Feldkirch bzw. St. Margareten werden Bahnhöfe und Haltestellen modernisiert und barrierefrei. Zusätzlich wird das Güterzentrum Wolfurt zu einer Drehscheine für den Warenverkehr zwischen Deutschland, der Schweiz und Österreich ausgebaut. Zu den zwischen Ministerium und Land vereinbarten Infrastrukturprojekten gehört auch der Eisenbahnstreckenabschnitt St. Margrethen-Lauterach. Zwischen Feldkirch und Buchs (CH) wird die Strecke für den S-Bahn Verkehr verbessert. Dem Ausbau kommt eine große Bedeutung zu: Über 8.000 Personen pendeln täglich von Vorarlberg zu ihren Arbeitsplätzen nach Liechtenstein (Pressemeldung Amt der Vorarlberger Landesregierung, 06.02.17).

Portugal: Erster Auftrag für die Elektrifizierung der Linha do Minho

Am 30. Januar 2017 hat die portugiesische Infrastrukturgesellschaft IP vertreten durch den zuständigen Minister Pedro Marques die Ausführungsarbeiten zur Elektrifizierung des Abschnitts Nine – Viana do Castelo (44 km) per Unterschrift freigegeben. Innerhalb von 18 Monaten sollen die Arbeiten, die neben der eigentlichen Elektrifizierung auch Anpassungen von Tunneln und Bahnhöfen umfassen, abgeschlossen sein.

Die Kosten werden sich auf 16 Millionen Euro belaufen. Damit ist eine erster Schritt zur vollständigen Elektrifizierung zwischen Porto und der spanisch/portugiesischen Grenze bei Valenca do Minho eingeleitet worden (hd, 06.02.17).