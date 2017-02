LOK Report – News von Donnerstag, 02.02.17

TOP-Themen



Rücktritt von Rüdiger Grube

im Spiegel der Kommentare



Knorr-Bremse schließt

Übernahme von Kiepe ab



Siemens setzt Erfolgskurs fort,

aber Mobility derzeit schwächer



Wettbewerb in Schweden

führt zu Dynamik im Bahnverkehr



Positives Nettoergebnis

der Renfe in Gefahr



Foto links: GK

Verkehr, Verkehrspolitik, Industrie

Rücktritt Rüdiger Grube im Spiegel der Kommentare

Grube-Rücktritt sorgt für Ärger

Der zurückgetretende Bahnchef Rüdiger Grube hat sich am 31.01.167 in einem vom Spiegel präsentierten Brief an seine Mitarbeiter gewandt und fehlende Gradlinigkeit des Aufsichtsrates beklagt: "Ich bitte um Verständnis für meine Entscheidung. Aber wie Sie wissen, komme ich vom Bauernhof, da habe ich gelernt, was Gradlinigkeit und zu seinem Wort stehen bedeutet.

Nach dem Rücktritt von Grube ist nun auch die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden der Deutschen Bahn, Utz-Hellmuth Felcht, in Gefahr. Er war für den Verlauf der Sitzung verantwortlich, betonte aber gegenüber DPA: "Wer unsere Pressemeldung richtig gelesen hat, kann eindeutig nachlesen, dass die Entscheidung dort einstimmig gefallen ist."

Als potenziellen Nachfolger für Felcht ist Michael Frenzel im Gespräch, der frühere Chef des Touristikkonzerns Tui. (02.02.17).

Bündnis 90/Die Grünen: Nach Grube-Rücktritt Neubeginn erforderlich

Zur Debatte um die Nachfolge von Dr. Rüdiger Grube bei der Deutschen Bahn AG erklärt Matthias Gastel, MdB aus Filderstadt und Sprecher für Bahnpolitik der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen:

"Nicht nur an der Spitze des Bahnkonzerns, sondern noch viel dringlicher bei der Bahnpolitik des Bundes braucht es einen grundlegenden Neustart. Die Neubesetzung des Vorstandspostens ist nicht das dringlichste Handlungsfeld. Denn der DB fehlt erst seit zwei Tagen der Chef. Bei der Bundesregierung fehlt hingegen seit vielen Jahren eine durchdachte und engagierte Bahnpolitik. Die Eisenbahn in Deutschland krankt an der Konzeptlosigkeit und dem Desinteresse der Bundesregierung.

Es braucht die Trennung von Netz und Betrieb. Das Netz muss allen Eisenbahnverkehrsunternehmen diskriminierungsfrei und ohne eine komplexe und bürokratische Regulierung zur Verfügung stehen. Die Sanierung der Schienenwege und die Beseitigung von Engpässen im Schienennetz müssen absolute Priorität erhalten. Die DB muss sich auf ihr Kerngeschäft, die verlässliche Beförderung von Fahrgästen und Gütern auf der Schiene, konzentrieren. Die Lkw-Spedition DB Schenker braucht es dazu nicht, wohl aber die Erlöse aus deren Verkauf. Die Trassenpreise müssen gesenkt und die Lkw-Maut muss ausgeweitet werden. Ohne die Weichen für einen funktionierenden Wettbewerb und für höhere Verkehrsanteile der Schiene zu stellen, kann der DB-Konzern - egal mit wem an der Spitze - nicht erfolgreich sein." (Pressemeldung Bündnis 90/Die Grünen, 02.02.17).

DBV: Grubes Abtritt

Nicht nur den Deutschen Bahnkunden-Verband (DBV) hat der erklärte sofortige Rücktritt vom Amt den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn AG überrascht. Ohne eine Beurteilung der bekanntgegebenen Gründe vorzunehmen bedauert der DBV den Schritt Grubes. Grube war für uns ein Mann des Dialogs und hat so manche Bedürfnisse der Bahnkunden aufgegriffen und einige auch umgesetzt. Dennoch blieben auch unter seiner Führung mehr Probleme offen als gelöst wurden, was nicht immer an ihm sondern vielfach am "DB-Apparat" lag. Wir, die Bahnkunden, bangen wie bei jeden Managerwechsel bei der DB auch diesmal wieder, wer im Konzern über unsere Belange entscheiden wird (Pressemeldung DBV, 02.02.17).

GDL: Mehr Bahnkompetenz an der Spitze

"Rüdiger Grube ist 2009 mit dem Versprechen angetreten, sich um das Brot-und Butter-Geschäft, den Schienenverkehr in Deutschland zu kümmern. Das war ein ehrenwertes Vorhaben, doch angesichts des desaströsen Zustands der Schiene bleibt vor allem eines festzuhalten: Er hat sein Versprechen nicht gehalten und das von Mehdorn auf Börsengang getrimmte Unternehmen nicht aufs richtige Gleis gesetzt."

Mit diesen Worten kommentierte der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), Claus Weselsky, den Rücktritt von Rüdiger Grube als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn.

Grube hat dem System Eisenbahn vor allem mit seinen Äußerungen zum baldigen autonomen Fahren von Zügen geschadet. Weselsky: "Wer anschließend in einem autonomen Straßenfahrzeug von Google oder vor einem selbstfahrenden Omnibus posiert, der erweist der Eisenbahn einen Bärendienst. Den ehrenwerten Berufen der Lokomotivführer und Zugbegleiter wurden dadurch Zukunftsperspektiven entzogen und keinen wird es wundern, wenn sich immer weniger junge Menschen für diese Berufe entscheiden. Dabei ist der Personalmangel beim Zugpersonal schon jahrelang eines der dringendsten Probleme."

Doch Grube alleine die Schuld an der Misere anzulasten, hieße zu kurz zu springen. "An der Konzernspitze fehlt es schlicht an kompetenten Eisenbahnern und glasklaren Vorgaben durch den Eigentümer Bund", so Weselsky. "Anders als mit einer kompletten Unkenntnis des komplexen Eisenbahnsystems sind die Fehlentwicklungen der letzten Jahre nicht zu erklären. Außerdem muss der Eigentümer Bund nicht Lippenbekenntnisse zur Zukunft des Eisenbahnsystems abgeben, sondern mit einer umfassenden Neuausrichtung der Infrastruktur dem Bahnvorstand auch klare Vorgaben machen."

Aktuell prägen noch immer Langsamfahrstellen und Kapazitätsengpässe das Bild. Dadurch geht der entscheidende Systemvorteil der Eisenbahn – das Fahren bei Wind und Wetter, Zuverlässigkeit der Anschlussverbindungen und eine beispielgebende Pünktlichkeit – einfach verloren. Hinzu kommt, dass die Bahn die Verspätungen nicht an der Wurzel bekämpft und nicht zuerst die Infrastruktur ertüchtigt, keinen integralen Taktfahrplan einführt und alle Aktivitäten zuerst dem Renditestreben unterworfen werden. "Ein ‚Weiter so' darf es nicht geben, denn damit lässt sich weder ein Gemeinwohlauftrag erfüllen, noch das steigende Verkehrsaufkommen der Zukunft bewältigen. Alle bisherigen Aktivitäten haben Stück für Stück nur zu Punktverlusten bei unseren Kunden und im Vergleich der Verkehrsträger zu einer abnehmenden Kernkompetenz der Schiene geführt", so Weselsky.

Doch die wahren Ursachen liegen tiefer: Systematisch werden milliardenschwere Leuchtturmprojekte nach vorne getrieben, während das Herzstück der Eisenbahn, die Infrastruktur, in der Fläche vernachlässigt und dem Renditestreben geopfert wird.

"Aber wie sollen denn mit einer Infrastruktur, die Milliarden an staatlichen Zuschüssen erhält, überhaupt Gewinne erzielt werden?" so Weselsky. "Kein Mensch, der die Grundrechenarten beherrscht, kann das nachvollziehen." Zur Konsolidierung der Schiene müssen aus Sicht der GDL sämtliche Infrastrukturunternehmen in einer Gesellschaft zusammengeführt und zwingend von der Gewinnorientierung befreit werden. "So könnten die Subventionen zielführend für den Bestand und den dringend nötigen Ausbau eingesetzt werden. Nur auf diesem Wege werden die Eisenbahnverkehrsunternehmen einen wirklich diskriminierungsfreien Zugang zur gesamten Infrastruktur erhalten", so Weselsky.

Hinsichtlich der Nachfolge von Rüdiger Grube als DB-Vorstandsvorsitzender hat die GDL klare Vorstellungen: "Nötig ist ein Kandidat mit klarer Bahnkompetenz, hohem Sachverstand und Leidenschaft für die Schiene. Er muss begreifen, dass die Zukunft der Eisenbahn im Schutz ihres Herzstücks, der Infrastruktur und nicht in einer weltweiten Expansion als Logistikunternehmen liegt." (Pressemeldung GDL, 02.02.17).

Pro Bahn: Kriterien für die künftige Ausrichtung des Bahnsystems

Der Fahrgastverband PRO BAHN hat sich nach dem gestrigen Rücktritt von Bahnchef Dr. Grube Gedanken gemacht, was einen guten Bahnchef ausmacht und welche Voraussetzungen für den zukünftigen Erfolg der Eisenbahn in Deutschland seitens der Bundespolitik geschaffen werden müssen. Dafür muss einerseits Grubes Nachfolger viele Eigenschaften erfüllen, aber andererseits müssen auch die Bedingungen seitens der Bahnpolitik des Bundes stimmen – nicht nur in Bezug auf die Deutsche Bahn AG.

"Ein Bahnchef muss zwei Sachen können. Einerseits muss er ein Allrounder sein," erklärt Lukas Iffländer, stellvertretender Vorsitzender des Fahrgastverbands "Er muss gute Kontakte zu Politik und Wirtschaft haben, bereits Führungsqualität bewiesen haben, kein Rotes Tuch für die Gewerkschaften sein, Verständnis für die Sorgen und Nöte der Mitarbeiter aufbringen und Bereitschaft zur Diskussion mit Fahrgastverbänden zeigen. Das genügt aber nicht. Er braucht auch die fachliche Tiefe und Kompetenz, um die Abläufe im DB Konzern zu verstehen und zu durchdringen. Auch sollte er den Willen und das nötige Wissen haben, um für die Zukunft der Eisenbahn essentielle Projekte wie den Deutschland-Takt umzusetzen."

"Aber selbst der beste Bahnchef alleine kann nicht viel erreichen," ergänzt Stefan Barkleit, ebenfalls stellvertretender Vorsitzender des Fahrgastverbands PRO BAHN. "Die Politik muss die essentiellen Rahmenbedingungen für diesen Erfolg schaffen." Dazu gehören aus Sicht des Fahrgastvertreters die Unterstützung des Deutschland-Taktes, die beschleunigte Beseitigung von Engpässen im Schienennetz, eine Verbesserung der Planung von Infrastrukturprojekten und der zugehörigen Bürgerbeteiligung, die Reduzierung der Komplexität und der Kosten für das Zweignetz und die dortigen Gleisanschlüsse. Gerade für dieses Nebennetz ist ein Ende der Stilllegungen und eine bundesweite Förderung von Reaktivierungsprojekten dringend notwendig. "Für die Akzeptanz des Bahnausbaus ist der Lärmschutz, insbesondere die Forschung an neuen Technologien und die zügige Umstellung auf leise Wagen unabdingbar, sonst bekommen wir sinnvolle und wichtige Projekte nicht realisiert," stellt Barkleit fest.

"Wichtig ist aber auch, dass die Bundespolitik realisiert, dass Eisenbahnpolitik nicht nur DB-Politik ist, sondern auch die anderen Unternehmen und die Verkehrsverbünde einbezogen sein müssen," stellt Jörg Bruchertseifer, auch stellvertretender Vorsitzender des Verbandes, fest. "Derzeit haben viele Verbünde und Unternehmen unterschiedliche Definitionen von gleich benannten Dingen, wie Tagestickets und Kindern.

Für jedes Eck Deutschlands braucht man eine andere App um den ÖPNV nutzen zu können oder sich über das Angebot und die aktuelle Situation zu informieren. Hier ist eine Vereinheitlichung geboten um den öffentlichen Verkehr einfacher zu machen. Ein Tempo 30 Schild bedeutet ja auch in Weimar nicht etwas anderes als in Stuttgart," kritisiert der Fahrgastvertreter die gegenwärtige Situation. Deswegen fordert der Verband die Schaffung der gesetzlichen Grundlagen für einheitliche Kundenbindungs- und Rabattkarten, sowie für die Fahrgastrechte über eine durchgehende Reisekette mit mehreren Tickets. Statt dem Dschungel der ÖV-Apps sollte eine einheitliche App für ganz Deutschland entstehen, die dann auch an eine einheitliche Fahrgastinformation und einen unternehmensübergreifenden Vertrieb angeknüpft ist. Zuletzt muss ein Rahmen geschaffen werden, um Unternehmen und Verbünde dazu zu bringen, dass Begriffe wie Tagesticket und Kind überall einheitlich angewandt werden.

"Nur mit einem Zusammenspiel von DB, Wettbewerbern, Verbünde und der Bundespolitik kann der Erfolg der Eisenbahn in Deutschland sichergestellt werden. Ein guter Bahnchef ist darin ein wichtiger Aspekt, aber nur, wenn das Umfeld dazu stimmt, kann er auch wirkliche Fortschritte erreichen," resümiert Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender von PRO BAHN.

<h2>Über den Fahrgastverband PRO BAHN</h2>Der Fahrgastverband PRO BAHN ist ein Verbraucherverband, der bundesweit die Fahrgäste aller öffentlichen Verkehrsmittel vertritt. Er ist Gründungsmitglied der Allianz pro Schiene und des Europäischen Fahrgastverbandes sowie Mitglied der Verbraucherzentrale Bundesverband (Pressemeldung Pro Bahn, 02.02.17).

Verkehrspolitik im Bund

Bundestag: Kein Engpass bei Stuttgart-Zuffenhausen

Auf dem viergleisigen Streckenabschnitt zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach liegen nach Aussage der Bundesregierung derzeit keine Überlastungen vor. Das geht aus der Antwort (18/10925) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/10729) hervor. Aus der durchgeführten Engpassanalyse beim angenommenen Bedienungsangebot seien keine Engpässe ersichtlich, durch die ein weiterer Ausbau gerechtfertigt sei, schreibt die Regierung. Ihrer Aussage nach ist die zweigleisige Teilstrecke 4800 im Tageszeitraum (6-22 Uhr) optimal ausgelastet. In der Hauptverkehrszeit (14-19 Uhr) werde die Grenze des optimalen Leistungsbereiches nahezu erreicht. Die ebenfalls zweigleisige S-Bahn-Strecke 4801 sei über den gesamten Tageszeitraum hoch ausgelastet, wobei in Spitzenzeiten der optimale Leistungsbereich nahezu ausgeschöpft werde.

Nach Regierungsangaben sind im Nah- und Fernverkehr keine fahrplantechnischen Konflikte zu erwarten. "Daher erscheint ein Ausbau dieses Bereichs keine zwingende Voraussetzung für einen Deutschland-Takt zu sein", heißt es in der Antwort. Gleichwohl werde das Bundesverkehrsministerium einen Ausbau dieses Streckenabschnitts mit dem Ziel einer Fahrzeitverkürzung bei der gegenwärtig in Vorbereitung befindlichen Erstellung eines Zielfahrplans 2030 betrachten. Nur im Kontext der Reisezeitverkürzung für einen integralen Taktfahrplan besitze diese Ausbaumaßnahme die Chance auf eine gesamtwirtschaftliche Rentabilität, schreibt die Regierung (Pressemeldung Bundestag, 02.02.17).

Bundestag: Kein Engpass bei Stuttgart-Zuffenhausen

Auf dem viergleisigen Streckenabschnitt zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach liegen nach Aussage der Bundesregierung derzeit keine Überlastungen vor. Das geht aus der Antwort (18/10925) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/10729) hervor. Aus der durchgeführten Engpassanalyse beim angenommenen Bedienungsangebot seien keine Engpässe ersichtlich, durch die ein weiterer Ausbau gerechtfertigt sei, schreibt die Regierung. Ihrer Aussage nach ist die zweigleisige Teilstrecke 4800 im Tageszeitraum (6-22 Uhr) optimal ausgelastet. In der Hauptverkehrszeit (14-19 Uhr) werde die Grenze des optimalen Leistungsbereiches nahezu erreicht. Die ebenfalls zweigleisige S-Bahn-Strecke 4801 sei über den gesamten Tageszeitraum hoch ausgelastet, wobei in Spitzenzeiten der optimale Leistungsbereich nahezu ausgeschöpft werde.

Nach Regierungsangaben sind im Nah- und Fernverkehr keine fahrplantechnischen Konflikte zu erwarten. "Daher erscheint ein Ausbau dieses Bereichs keine zwingende Voraussetzung für einen Deutschland-Takt zu sein", heißt es in der Antwort. Gleichwohl werde das Bundesverkehrsministerium einen Ausbau dieses Streckenabschnitts mit dem Ziel einer Fahrzeitverkürzung bei der gegenwärtig in Vorbereitung befindlichen Erstellung eines Zielfahrplans 2030 betrachten. Nur im Kontext der Reisezeitverkürzung für einen integralen Taktfahrplan besitze diese Ausbaumaßnahme die Chance auf eine gesamtwirtschaftliche Rentabilität, schreibt die Regierung (Pressemeldung Bundestag, 02.02.17).

Bundestag: Kommunale Unternehmen im ÖPNV

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen setzt sich für einen fairen Wettbewerb und kommunale Gestaltungsmöglichkeiten im Nahverkehr ein. In einem Antrag (18/10978) wird die Bundesregierung aufgefordert, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der den weitgehenden Konkurrenzschutz des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) für sogenannte eigenwirtschaftliche Verkehre abbaut. Zugleich sollen die Kompetenzen der kommunalen Aufgabenträger so erweitert werden, dass öffentliche Interessen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) durchgesetzt und auch soziale und ökologische Standards definiert werden können.

Zur Begründung ihrer Initiative verweisen die Grünen auf die letzte Novelle des PBefG bei der der Gesetzgeber den Vorrang eigenwirtschaftlicher Verkehre neu justiert habe. Danach sei es möglich, dass sogenannte eigenwirtschaftliche Konkurrenzanträge für Linienverkehre des ÖPNV genehmigt werden, "obwohl sie öffentliche Zuschüsse für die Beförderung von Schülern und Menschen mit Behinderungen erhalten" und es sich daher offenkundig um eine "konstruierte Eigenwirtschaftlichkeit" handle.

Wie es in dem Antrag weiter heißt, könne die Neuregelung auch zu einer Genehmigung von Nahverkehrsleistungen führen, "ohne dass ein vergaberechtlicher Wettbewerb stattfindet, den die kommunalen Aufgabenträger über soziale und ökologische Kriterien gestalten können und ohne dass eigene kommunale Unternehmen den vorab genehmigten eigenwirtschaftlichen Verkehren Konkurrenz machen können". Dieser Rechtsrahmen habe zur Folge, dass sich eine Vielzahl kommunaler Unternehmen der Gefahr ausgesetzt sehe, von eigenwirtschaftlichen Verkehrsanbietern aus dem Markt gedrängt zu werden, da kommunale Unternehmen im Regelfall höhere Tariflöhne zahlen, während ein eigenwirtschaftlicher Antragsteller - wegen der bei eigenwirtschaftlichen Konkurrenzanträgen nicht anwendbaren Vergaberichtlinien - nicht an soziale aber auch ökologische Kriterien gebunden sei.

Die Grünen machen deutlich, dass angesichts der Vielzahl auslaufender Verkehrsverträge zwischen den Kommunen und ihren kommunalen Verkehrsunternehmen im Jahr 2017 eine kurzfristig wirksame Lösung erforderlich sei. Daher hätten die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Brandenburg am 16. Dezember 2016 einen Gesetzentwurf zur Änderung des PBefG in den Bundesrat eingebracht. Damit solle sichergestellt werden, dass "Aufgabenträger verkehrliche, soziale und umweltbezogene Anforderungen wirksam definieren können, die dann auch von einem Unternehmer, der die Verkehrsleistung eigenwirtschaftlich erbringen möchte, umfassend und für die gesamte Genehmigungsdauer erfüllt werden müssen" (Pressemeldung Bundestag, 02.02.17).

Industrie

Captrain: Jérôme Méline ist weiterer Geschäftsführer

Jérôme Méline (43) ist mit Wirkung zum 1. Februar 2017 weiterer Geschäftsführer der Captrain Deutschland GmbH. Méline wird zukünftig gemeinsam mit Thomas Kratzer (49) und Henrik Würdemann (46) die Geschäfte der Captrain Deutschland-Gruppe führen. Seine Funktionen als Geschäftsführer der Captrain-Gesellschaften ITL Eisenbahngesellschaft mbH (ITL) und ITL-Železnicní společnost Praha s.r.o. (ITL Praha), die Méline bereits im April 2013 übernommen hatte, wird er uneingeschränkt fortführen.

In seiner neuen Funktion fokussiert sich Méline auf die strategische Geschäftsentwicklung der Captrain Deutschland-Gesellschaften in Mittel- und Ostdeutschland sowie in Tschechien (Pressemeldung Captrain Deutschland GmbH, 02.02.17).

Knorr-Bremse: Übernahme von Kiepe abgeschlossen



Kiepe an Bord: Stadtbahn Citylink NET 2012 Karlsruhe, Deutschland. Foto VBK.

Die Knorr-Bremse AG und die Vossloh AG haben heute den erfolgreichen Abschluss der Übernahme des Geschäftsfelds Electrical Systems (Vossloh Kiepe) durch Knorr-Bremse bekanntgegeben.

"Wir gehen mit der Übernahme von Vossloh Kiepe den nächsten konsequenten Schritt in der erfolgreichen Entwicklung unseres Geschäfts", sagt Klaus Deller, Vorstandsvorsitzender von Knorr-Bremse und zuständig für die Division Systeme für Schienenfahrzeuge. "Für unsere Kunden stehen vor allem die technologischen Vorteile durch die Vernetzung der Subsysteme im Vordergrund", so Deller weiter. "Neben unserem Systemportfolio für Schienenfahrzeuge wird auch unser Angebot im Bereich Systeme für Nutzfahrzeuge durch die Übernahme erweitert. Vossloh Kiepe als Systemanbieter für Elektrobusse bietet vor dem Hintergrund der zunehmenden Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen neue Wachstums- und Anwendungsmöglichkeiten in diesem Segment."

Knorr-Bremse und Vossloh hatten im Dezember 2016 eine Vereinbarung zur Übernahme unterzeichnet. Dieser Vertrag unterlag einer Reihe von Vollzugsbedingungen, insbesondere der Kartellfreigabe, die nun alle erfüllt sind. Kiepe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektrischer Antriebsausrüstungen. Zum Kundenkreis zählen die weltweit führenden Schienenfahrzeug- und Bushersteller. Das Unternehmen bietet effiziente Lösungen und ökologisch nachhaltige Konzepte für einen emissionsreduzierten öffentlichen Verkehr. Neben der umweltfreundlichen Antriebstechnik für Straßenbahnen, U-Bahnen und Regionalbahnen sowie Batterie-, Hybrid-, Wasserstoff-, Trolley- und In-Motion-Charging-(IMC)-Busse ist Vossloh Kiepe auf die Modernisierung von Schienenfahrzeugen spezialisiert. Das Unternehmen bedient mit seinen Produkten und Leistungen Verkehrsbetriebe, Staats- und Privatbahnen sowie deren Zulieferindustrie (Pressemeldung Knorr-Bremse, 02.02.17).

Siemens: Erfolgskurs fortgesetzt, Mobility zeitlich bedingt weniger gut

»Wir haben mit einem starken ersten Quartal und der deutlichen Anhebung der Jahresprognose ein klares Zeichen gesetzt. Ich bin stolz auf mein globales Siemens-Team, das hart gearbeitet und überzeugende Erfolge erzielt hat. Wir werden weiterhin konsequent an der Umsetzung von unserem Strategieprogramm Vision 2020 arbeiten um unsere Innovationskraft und Kundennähe noch weiter zu steigern«, sagte Joe Kaeser, Vorsitzender des Vorstands der Siemens AG, am 31.01.17.

Das Ergebnis im Bereich Mobility konnte mit dem Gesamtergebnis nicht mithaltem. Es wurde insbesondere durch einen Auftrag für Nahverkehrszüge in Österreich im Wert von 0,4 Mrd. Euro sowie einen Auftrag aus den USA für Stadtbahnen bestimmt, fiel jedoch gegenüber dem Vorjahr zurück, da dort ein großer Nahverkehrszugauftrag in Deutschland sowie der größte Bahnautomatisierungsvertrag in der Geschichte von Siemens erfolgten. Im Bereich Mobility ergaben sich deshalb verringerte Auftragseingänge von 2,15 Mrd. Euro (-19%) und Umsatzerlöse von 1,8 Mrd. Euro (-12%). Das Ergebnis betrug 163 Mio. Euro (-15%). (Pressemeldung Siemens, 02.02.17).

Vossloh: Verkauf von Electrical Systems an Knorr-Bremse abgeschlossen

Der Verkauf des Geschäftsfelds Electrical Systems der Vossloh AG an die Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH, eine 100%ige Tochter der Knorr-Bremse AG, München, wurde heute erfolgreich abgeschlossen. Das Bundeskartellamt hat die erforderliche Kartellfreigabe für den am 21. Dezember 2016 unterzeichneten Veräußerungsvertrag am 20. Januar 2017 erteilt. Mit dem Vollzug der Transaktion wird die Nettofinanzschuld des Vossloh-Konzerns in einer Größenordnung von 45 Mio.EUR reduziert.

Dr.h.c. Hans M. Schabert, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG: "Die Transformation von Vossloh zu einem Konzern der Bahninfrastruktur ist weit fortgeschritten. Wir sind sehr zufrieden, dass der Verkauf des zweiten von ursprünglich drei Geschäftsfeldern des Geschäftsbereichs Transportation nunmehr abgeschlossen ist. Vosslohs Profil als fokussierter, weltweiter und führender Anbieter von Gesamtlösungen der Bahninfrastruktur wird zunehmend schärfer."

Der Verkaufsprozess des im Geschäftsbereich Transportation verbliebenen Geschäftsfelds Locomotives wird aktuell intensiviert. Die Ausgangsposition für den Verkauf hat sich nachhaltig verbessert. Insbesondere der gewonnene Großauftrag in Frankreich, der planmäßig zur Jahresmitte 2017 abgeschlossene Umzug in eine neue und moderne Fabrik sowie die fortschreitende Erholung des Lokomotivengeschäfts erhöhen die Attraktivität von Vossloh Locomotives deutlich (Pressemeldung Vossloh AG, 02.02.17).

Anzeige

Aus den Ländern

BW: Züge von Bretten nach Bruchsal werden bis Heidelberg verlängert

Das Verkehrsministerium hat den Schienenverkehr ab Juni 2019 zwischen Stuttgart, Karlsruhe und Heidelberg neu geordnet. Das Land plant auf den stark nachgefragten Strecken zwischen Stuttgart und Karlsruhe sowie zwischen Heidelberg und Karlsruhe erhebliche Ausweitungen im Angebot des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV). So wird nach der Neuvergabe der SPNV-Leistungen stündlich eine umsteigefreie Fahrt von Bruchsal und Bretten nach Stuttgart angeboten, bei der alle Halte zwischen Bruchsal und Mühlacker bedient werden. Auf der stark nachgefragten Achse Karlsruhe-Pforzheim-Mühlacker-Vaihingen-Stuttgart werden zusätzliche Interregioexpress-Züge verkehren, die zusammen mit dem zweistündlichen Intercity Karlsruhe – Nürnberg einen 30-Minuten-Takt bilden werden.

Perspektivisch sind auch stündliche Interregioexpress-Züge von Karlsruhe über Bruchsal und Heidelberg nach Mannheim vorgesehen. Bei dieser Linie wurde jetzt entschieden, diese bereits ab Juni 2019 auf dem Teilabschnitt zwischen Bruchsal und Heidelberg zu den Hauptverkehrszeiten einzuführen. Die Züge verkehren dann umsteigefrei bereits ab Bretten über Bruchsal nach Heidelberg. "Damit erhalten die Pendlerinnen und Pendler aus Bretten Richtung Heidelberg ein stündliches statt heute nur zweistündliches umsteigefreies, schnelles Angebot zusätzlich zu den halbstündigen Verbindungen mit der Rhein-Neckar S-Bahn", sagte eine Sprecherin des Verkehrsministeriums in Stuttgart. "Die bessere Ausstattung des Landes mit Regionalisierungsmitteln macht dieses Zusatzangebot möglich." Die Durchbindung Bretten – Heidelberg ist befristet bis zur Einführung des IRE von Karlsruhe über Bruchsal und Heidelberg nach Mannheim. "Aber auch dann werden wir in Bruchsal einen erreichbaren Anschluss zum IRE sicherstellen", sagte die Sprecherin (Pressemeldung Ministerium für Verkehr, 02.02.17).

Hamburg: Hauptbahnhof soll schöner werden



Umweltsenator Jens Kerstan an einer der Reinigungsmaschinen.

Das Umfeld des Hamburger Hauptbahnhofes wird künftig besser und häufiger gereinigt. Im Rahmen eines neuen Reinigungskonzeptes übernimmt und intensiviert die Stadtreinigung Hamburg (SRH) ab sofort die Reinigung aller öffentlichen Flächen rund um den Hauptbahnhof. Umweltsenator Jens Kerstan, Bezirksamtsleiter Falko Droßmann und SRH-Geschäftsführer Prof. Dr. Rüdiger Siechau stellten das neue Reinigungskonzept heute den Medien vor.

Umweltsenator Jens Kerstan: "Unser Hauptbahnhof ist mit täglich 500.000 Reisenden ein zentraler Ort, der einfach sauber gehört. Das direkte Umfeld am Hauptbahnhof soll jetzt sauberer werden, das passt nahtlos zu unserem Projekt "Hamburg – gepflegt und grün", mit der wir die Sauberkeit in der Stadt für alle Hamburgerinnen und Hamburger spürbar verbessern werden. Nicht nur punktuell wie hier am Hauptbahnhof, sondern in allen Stadtteilen und vor allem dauerhaft."

Die künftige Reinigungsfläche um den Hauptbahnhof herum ist mit 25.000 Quadratmeter etwa so groß wie die gewellte Dachfläche des Volksparkstadions.

SRH-Geschäftsführer Prof. Dr. Rüdiger Siechau: "Das Konzept einer Reinigung aus einer Hand durch die Stadtreinigung Hamburg wird jetzt auch rund um den Hauptbahnhof für deutlich mehr Sauberkeit sorgen. Täglich in der Zeit von 6 Uhr bis 22 Uhr reinigen insgesamt vier SRH-Mitarbeiter in zwei Schichten die Flächen rund um den Hauptbahnhof. Durch die intensivierte Flächenreinigung und die ständige Präsenz der SRH wird sich die Sauberkeit deutlich verbessern."

Bezirksamtsleiter Falko Droßmann: "Bislang waren die unterschiedlichen Zuständigkeiten im und um den Hauptbahnhof herum äußerst hinderlich. Die Aufgabe in eine Hand zu geben, ist deshalb ein echter Durchbruch bei unserem gemeinsamen Ziel, den Hauptbahnhof wieder für alle Nutzerinnen und Nutzer als angenehmen Ort zu gestalten. Ich danke allen Verantwortlichen, dass dies in so kurzer Zeit umgesetzt werden konnte."

Leiter des Bahnhofsmanagements Hamburg der DB AG, Michael Dominidiato: "Die Bahn begrüßt die Initiative der Stadt, das Umfeld des Bahnhofs aufzuwerten und sieht in dieser Kooperation einen weiteren Schritt in Richtung Steigerung des Wohlfühlfaktors. Wir möchten, dass unsere Reisenden schon an der Bahnhofstür einen guten Eindruck von der Stadt Hamburg erhalten."

Neben Besen, Schaufeln und Greifzangen setzen die vier Reinigungskräfte der Stadtreinigung Hamburg vier Spezial-Reinigungsmaschinen ein:

• eine elektrisch betriebene Scheuersaugmaschine für die tägliche Nassreinigung (nicht bei Frost),

• einen elektrisch betriebenen Stadtstaubsauger ("Glutton", engl. Vielfraß) zur täglichen Entfernung von Zigarettenkippen aus Fugen, Rinnen und Ecken,

• eine Gerätekehrmaschine mit Schrubbdeckvorbau für die wöchentlichen Großflächennassreinigung in der Nacht (nicht bei Frost) und

• ein Fahrzeug mit Hochdruckreiniger für die bedarfsgerechte Säuberung von Wänden und Pfeilern sowie die regelmäßige Entfernung von Urin und Fäkalien.

• Die Scheuersaugmaschine und der Stadtstaubsauger sind vor Ort in einem SRH-Container mit Ladestation untergebracht.

Seit 1.1.2017 hat die Stadtreinigung Hamburg auch den Betrieb der beiden Urinale vor dem Hauptbahnhof (Kirchenallee) übernommen. Diese Urinale werden jetzt täglich mindestens fünfmal gereinigt und von den SRH-Reinigungskräften ständig kontrolliert. Flankiert wird das neue Reinigungskonzept der Stadtreinigung Hamburg durch bauliche Verbesserungen seitens der Bahn AG und des Bezirksamtes (Pressemeldung Behörde für Umwelt und Energie, 02.02.17).

Anzeige

Museum, Veranstaltungen, Sonderfahrten, Kultur

Anzeige

Mit der Kamera notiert

Taucherbrillen





Als unverwüstlich erweisen sich die "Taucherbrillen" im italienischen Güterzugbetrieb. D 753.006 der "Sistemi Territoriali" der Region Veneto wartet am 28. Jänner im Bahnhof Vicenza vor einem Zug aus kroatischen Schüttgutwagen von HZ-Cargo auf ihre Abfahrt. In Verona zeigt sich in der allerletzten Abendsonne D 753.733 von Rail Traction Company RTC beim Rangieren (GK, 03.02.17).

Anzeige

Reinhard Schulz, Sigurd Hilkenbach

Mit der Straßenbahn durch das Berlin der 60er Jahre

• Band 1: Die Linien 1, 11 und 2 ISBN 978-3-935909-31-0

• Band 2: Die Linien 3 und 4 ISBN 978-3-935909-32-7

• Band 3: Die Linien 6, 13 und 22 ISBN 978-3-935909-33-4

• Band 4: Die Linien 15 und 25 ISBN 978-3-935909-34-1

• Band 5: Die Linien 19, 26, 27 und 46 ISBN 978-3-935909-35-8

• Band 6: Die Linien 44, 47 und 49 ISBN 978-3-935909-36-5 Jeweils 96 Seiten, Format 210 x 240 mm, zahlreiche Fotos (Duoton), gebunden, 22,80 Euro (zzgl. Versand)

Europa

Österreich: Erstmals Platzreservierungen für einen regionalen ÖPBV-Linienbus

Rund 12.300 Fahrten, 200.000 Fahrgäste und 2,2 Mio. km seit Einführung im Dezember 2013: Der Regioexpress 960X zwischen Lienz und Innsbruck ist mit 93% Pünktlichkeit ein Erfolgsprodukt. Verkehrsverbund Tirol (VVT) und das beauftragte Verkehrsunternehmen Ötztaler Verkehrsgesellschaft mbH (ÖVG) arbeiten dennoch ständig an der Verbesserung der KundInnenzufriedenheit: Mit 1. Februar 2017 wird erstmals im öffentlichen Buslinienverkehr in Österreich ein kostenloses Reservierungs-System angeboten.

Um die Servicequalität für Fahrgäste weiterhin zu verbessern, kommt auf Initiative des zuständigen Verkehrsunternehmens ein kostenloses Reservierungs-System: Die Ötztaler Verkehrsgesellschaft mbH (ÖVG) ist das beauftragte Verkehrsunternehmen und Anbieter des Reservierungs-Systems. "Besonders ältere Fahrgäste haben den Wunsch einer Sitzplatz-Reservierung an uns herangetragen", erklärt ÖVG Geschäftsführer Franz Sailer. "Bei Klinikbesuchen oder anderen besonderen Terminen ist ein fixer Sitzplatz eine praktische Sache. Zusammen mit dem VVT wurde daher eine Lösung mit 1. Februar 2017 ausgearbeitet."

Alle Fahrgäste mit gültigem Ticket können online unter www.oetztaler.at kostenlos einen Sitzplatz reservieren. Auch telefonisch ist eine Reservierung mit einem Anruf bei der ÖVG unter 05254/3550 zu den Bürozeiten möglich (Mo - Fr: 8.00 - 17.00 Uhr).

An besonders reisestarken Tagen hat im Regioexpress 960X in sehr seltenen Fällen nicht jeder Fahrgast einen Sitzplatz gefunden. "Mit der Sitzplatz-Reservierung im Regioexpress 960X bieten wir den Fahrgästen einen garantierten Platz und damit mehr Qualität im öffentlichen Verkehr", erklärt VVT Geschäftsführer Alexander Jug. "Um zu verhindern, dass ein Bus ausgebucht wird, ist die maximal zulässige Anzahl der reservierbaren Sitzplätze auf 22 Sitze beschränkt; das entspricht 30% der Sitzplätze."

Reservierungs-Systeme haben sich im öffentlichen Buslinienverkehr bisher nicht etabliert, weil dies die Fahrgastzahlen bisher nicht erfordert haben: Trotz der guten Auslastung des Regioexpress 960X sind in den Doppelstockbussen mehrheitlich genügend Sitzplätze frei. Zudem ist die Abwicklung von Sitzplatz-Reservierungen sehr komplex, wenn sie nicht an den Kauf eines Tickets gekoppelt wird. BesitzerInnen von Netzkarten wären damit ausgeschlossen.

"Mit unserem neuen Reservierungs-System im Regio 960X wurde jedoch eine einfache Lösung für alle Fahrgäste mit einem gültigen Ticket gefunden, die sicherheitshalber einen Sitzplatz reservieren möchten", freut sich Sailer. Sollte das Angebot gut angenommen werden, könnte es auf den geplanten Direktbus zwischen Innsbruck und Reutte ausgeweitet werden.

Der VVT hat bereits im November 2015 mit dem intelligenten Kapazitätsmanagement auf erhöhtes Fahrgastaufkommen reagiert: Falls ein Bus von Lienz nach Innsbruck voll besetzt abgereist ist, hat das Verkehrsunternehmen einen weiteren Bus aktiviert, welcher die Überkapazitäten bediente. Ein zweiter Bus war seit Einführung insgesamt 15 Mal von Lienz Richtung Innsbruck unterwegs und hat die Fahrgäste aufgenommen (Pressemeldung VVT, 02.02.17).

Schweden: Wettbewerbsbericht bestätigt Dynamik im Eisenbahnverkehr



Entwicklung der Personenverkehrs auf der Schiene 1950-2015.

Die schwedische Verkehrsbehörde Transportstyrelsen hat am 01.02.17 den zusammen mit der Eisenbahngruppe der Königlich-Technischen Hochschule herausgegebenen Bericht Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2016 zur Situation des Wettbewerbs in Schweden vorgelegt.

Obwohl der Personenverkehr auf der Schiene in Schweden schon seit 2010 dereguliert ist, entwickelte sich der Wettbewerb nur langsam. Inzwischen bringt der Markt allerdings mit mehr Bahnunternehmen ein erhöhtes Angebot hervor. Dieses ist auf der Västra stambanan zwischen Stockholm und Göteborg am stärksten ausgeprägt. "Es war in erster Linie der Eintritt von MTR in den Markt, der SJ im Segment der Hochgeschwindigkeitszüge zu mehr Leistung auf der Strecke zwischen Stockholm und Göteborg verholfen hat", erläuterte Johan Brandström von Transportstyrelsen. Für Reisende hat der verstärkte Wettbewerb zu niedrigeren Preisen und kürzeren Fahrzeiten geführt.

Auch der Regionalverkehr begann, sich mit kommerziellen Betreibern zunehmend auf den Wettbewerb zu konzentrieren. So wurde SJ auf der Västkustbanan zwischen Stockholm und Uppsala gezwungen, ihre Fahrten zu optimieren, um dem Wettbewerb im vom Steuerzahler geförderten Regionalverkehrs entgegen zu treten. Die Deregulierung hatte hier in erster Linie zu Auswirkungen auf einzelnen Strecken geführt.

Eine gewisse Wettbewerbsbremse stellen aber die nicht ausreichenden Kapazitäten des Streckennetzes dar. "Wenn wir in der Geschichte zurück sehen, wird klar, dass Investitionen in die Infrastruktur hinter der Entwicklung der Eisenbahnen die treibende Kraft gewesen sind. Ein Beispiel dafür sind die in den frühen 1990er Jahren eingeführten schnelleren Züge. Um das volle Potenzial der Liberalisierung auszunutzen, benötigten wir die Infrastruktur, die die benötigte Kapazität zur Verfügung stellen kann", ergänzte Johan Brandström (WKZ, Quelle Transportstyrelsen, 02.02.17).

Schweiz: Kapazitätssteigerung im Knoten Bellinzona-San Paolo

Am 9. Januar 2017 haben die Ausbauarbeiten im Güterbahnhof Bellinzona-San Paolo begonnen. Die Investitionen belaufen sich auf rund 100 Millionen Franken. Der Ausbau gehört zum Programm ZEB (Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur), das eine Kapazitätssteigerung auf der Gotthardachse vorsieht. Unter anderem werden im Bahnknoten San Paolo neue 750 Meter lange Überholgleise für den Güterverkehr gebaut.

Das Projekt Bellinzona-San Paolo hat eine hohe Bedeutung für den Schienengüterverkehr auf der Nord-Süd-Achse. Nach der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels im vergangenen Dezember und des Ceneri-Basistunnels im Jahr 2020 werden sowohl der Güterverkehr als auch der Personenverkehr auf der Schiene stark zunehmen. Die Arbeiten am Knoten San Paolo ermöglichen, den geplanten Fahrplan einzuhalten und die Dienstleistungsqualität für die Kunden sicherzustellen.

Die Baustelle, die am 9. Januar 2017 startete, befindet sich beim Güterbahnhof San Paolo in Bellinzona und erstreckt sich über ca. 1,85 Kilometer. Die Arbeiten umfassen die Verlängerung der bestehenden Überholgleise für den Güterverkehr auf 750 Meter, die Fahrbahnerneuerung sowie den Bau von Abstellgleisen für die Loks und neuer Weichen. Ausserdem sind folgende Tiefbauarbeiten geplant: Bau von Stützmauern, Anpassung der Böschungen auf dem Bahnareal, Verlängerung der bestehenden Strassenunterführungen und Ersatz der Lärmschutzwände. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis März 2020. Die Gesamtinvestitionen für das Projekt belaufen sich auf rund 100 Millionen Franken.

Während der Arbeiten wird die Verkehrsführung so angepasst, dass die Bahnverbindungen auf der Nord-Süd-Achse unverändert aufrechterhalten bleiben. Der Güterbahnhof San Paolo, wo Personal- und Lokwechsel stattfinden, ist für SBB Cargo ein wichtiger Betriebspunkt. Der Standort Bellinzona von SBB Cargo wurde am 11. Dezember 2016 für die ganze Dauer der Arbeiten von San Paolo nach Biasca verlegt, damit der Zeitplan und die Arbeitsphasen eingehalten werden können.

Die Inbetriebnahme des neuen Gotthardtunnels am 11. Dezember 2016 stellte die wichtigste Etappe der Erneuerung der Nord-Süd-Achse dar. Bis auch der Ceneri-Basistunnel und der 4-Meter-Korridor Ende 2020 in Betrieb gehen, werden auf den Zulaufstrecken zu den beiden Basistunneln zwischen Basel und Chiasso rund 25 Bauprojekte realisiert. Die SBB trifft zahlreiche Massnahmen beim Rollmaterial, auf den Baustellen und im Betrieb, um die Auswirkungen für die Kunden während der Bauarbeiten auf ein Minimum zu beschränken (Pressemeldung SBB, 02.02.17).

Schweiz: Ständerat beantragt mehr Geld für regionalen Personenverkehr

Die Verkehrskommission des Ständerates beantragt ihrem Rat den Verpflichtungskredit für den regionalen Personenverkehr um 144.4 Millionen Franken auf insgesamt 4104 Millionen zu erhöhen.

​Nachdem für die Finanzierung im Personenfernverkehr und für die Organisation des Güterverkehrs auf der Schiene in den letzten Jahren neue Modelle geschaffen worden sind, hat der Bundesrat im November 2016 dem Parlament eine Botschaft vorgelegt, 16.080Regionaler Personenverkehr 2018-2021. Verpflichtungskredit, welche die Planungssicherheit für alle beteiligten Akteure im Regionalen Personenverkehr erhöhen soll. Der Bundesrat beantragt deshalb mittels einer Gesetzesänderung den Bundesbeitrag an die Verbundaufgabe RPV mit einem vierjährigen Verpflichtungskredit zu. Für die Jahre 2018 bis 2021 sieht der Bundesrat einen Betrag von knapp vier Milliarden Franken vor.

Die Kommission hat Vertreter der Kantone (KöV) und der Bahnunternehmen (VöV) zur Vorlage angehört. Sie stellt fest, dass alle Akteure die Vorschläge des Bundesrates im Grundsatz unterstützen. Uneinigkeit bestand über die Höhe des Bundesbeitrages. Einen Antrag auf Kürzung des bundesrätlichen Antrags hat die Kommission mit 12 zu 1 Stimmen abgelehnt. Mit 7 zu 5 Stimmen unterstützt sie dagegen einen Antrag im Sinn der Kantone und der Bahnunternehmen, den Verpflichtungskredit um 144 Millionen Franken zu erhöhen. Nach Meinung der Mehrheit soll der Mehrwert der Ausbauten in den Infrastrukturen nun auch mit einem attraktiveren Angebot im Betrieb nutzbar gemacht werden. Kantone und Bahnunternehmen würden selbst ein Mehrfaches dieses Bundesbetrages investieren und es gelte im ganzen Land insbesondere in den Randregionen das Angebot weiterzuentwickeln. Die Mehrheit beantragt deshalb eine Erhöhung des Verpflichtungskredites auf insgesamt 4104 Millionen Franken. Die Minderheit der Kommission lehnt eine zusätzliche Erhöhung des Kredites ab. Wie der Bundesrat erinnert sie an das finanzielle Umfeld auf Bundesebene. Zusätzliche Ausgaben in einem bereits stark wachsenden Budgetbereich hält sie für unverantwortlich und für betrieblich unnötig, da auch mit knapp vier Milliarden Franken ein hervorragender Regionalverkehr sichergestellt sei (Pressemeldung Sekretariat der Kommissionen für Verkehr und Fernmeldewesen, 02.02.17).

Spanien: Positives Nettoergebnis der Renfe in Gefahr

Der spanische Bahnbetreiber Renfe hat am 31.01.17 die vorläufigen Ergebnisse für das Jahr 2016 mitgeteilt. Wie das Wirtschaftsblatt El Economista aus Renfe-nahen Quellen berichtet, können außerordentliche Rückstellungen das positiv erwartete Nettoergebnis 2016 der Renfe aber noch belasten.

Trotz operativer Verbesserungen und gestiegener Fahrgastzahlen beendete die Eisenbahngesellschaft das Geschäftsjahr mit einem sehr engen Gewinn, der sich umdrehen kann, wenn außerordentliche Rückstellungen und Kosten die Konsolidierung gefährden. Zu diesen zählen Kosten der Vorruhestandsregelung und zusätzliche Aufwendungen für Überstunden, Löhne und Gehälter. Hinzu kommen fehlende große Positiva für 2016, die im Jahr 2015 aufgetreten sind und dazu führten, dass im Jahr 2015 zum ersten Mal ein Gewinn von +42,3 Mio. Euro eingefahren werden konnte, gegenüber einem Verlust von -212 Mio. Euro im Jahr 2014.

So gehen die gegenüber El Economista zitierten Quellen aus dem Vorstand der Renfe davon aus, dass das Nettoergebnis im Jahr 2016 zwischen +30 Mio. Euro Gewinn und -50 Mio. Euro Verlust liegen wird. Deshalb hat das Unternehmen das Nettoergebnis 2016 noch nicht bekannt gegeben.

Die bekannt gegebenen Daten beinhalten eine Verbesserung des EBITDA auf 450 Mio. Euro (+12,5 %), eine Steigerung des operativen Ergebnisses von 80 Mio. Euro und eine Verringerung der Schulden um 678 Mio. auf 3,998 Mrd. Euro (-14,3 %).

Dabei hat der Bahnbetreiber das vergangene Jahr mit einem Umsatz von 3,2 Mrd. Euro geschlossen, vergleichbar mit dem des Jahres 2015 (3,186 Mrd. Euro). Die Einnahmen aus dem Personenverkehr stiegen auf 2,070 Mrd. Euro (+3,2 %) und erreichten 65 % des Gesamtumsatzes. Der Güterverkehr erleidet weiterhin einen Rückgang der Erträge und bleibt in den roten Zahlen.

Im Geschäftsjahr 2016 hat Renfe insgesamt 472,5 Millionen Passagiere befördert (+1,3 %), AVE und Larga Distancia erreichten dabei 35,21 Mio. Fahrgäste (+5,3%) (WKZ, Quelle El Economista, 02.02.17).

Anzeige