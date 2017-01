LOK Report – News von Dienstag, 10.01.17

TOP-Themen



Bombardier und Sozialpartner

suchen "gemeinsame Position"



DB Regio und die vlexx

erhalten Zuschlag für SaarRB



Schwerpunktaktion gegen die

Fälschung von EUR-Paletten



Vertrag des Jahrhunderts für Alstom/Bombardier am Mittwoch?



Hoffnung für neue Strecke

Ferrandina - Matera



Foto links: Ralf Kuke

Verkehr, Verkehrspolitik, Industrie

Verkehrspolitik im Bund

Bombardier und Sozialpartner wollen "gemeinsame Position" finden

Am Montag gegen 17 Uhr fand ein Gespräch der Bombardier-Führung mit Bundes-wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD), Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Sachsens Regierungschef Stanislaw Tillich (CDU) statt. "Die Sicherung von Arbeitsplätzen in Deutschland ist ein wichtiges Anliegen des Bundeswirtschaftsministers", teilte das Ministerium im Vorfeld mit.

Es wurde vereinbart, dass zwischen Bombardier, den Betriebsräten und der IG Metall bis Ende Juni Gespräche über die Zukunft der Werke stattfinden sollen, um eine "gemeinsame Position" entwickeln zu könne.

Bombardier Transportation (BT) prüft laut einem Bericht des Handelsblatts die Schließung ganzer Standorte in Deutschland. Das Handelsblatt zitierte aus internen Papieren, wonach die "Kompetenzen der Standorte in Deutschland überprüft, neu definiert und die Stärken gebündelt" werden sollen. Dazu gehören auch Standortschließungen, "insbesondere in Görlitz und Bautzen".

Bombardier Transportation dementierte den Bericht zum Teil: "Deutschland wird für Bombardier auch in der Zukunft nicht nur ein entscheidender Standort für die Entwicklung, sondern auch für die Produktion und Wartung von Bahntechnik bleiben", versicherte Deutschlandchef Michael Fohrer am Montag (10.01.17).

VDV: Investitions- und Planungssicherheit für Kombinierten Verkehr begrüßt

Die Europäische Kommission hat der Neufassung der deutschen Förderrichtlinie zum Kombinierten Verkehr zugestimmt. Das gab das zuständige Bundesverkehrsministerium in Berlin bekannt.

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) begrüßt die Verabschiedung der Richtlinie, an deren Erarbeitung er mitgewirkt hat, ausdrücklich: "Damit bekommen die Unternehmen des Kombinierten Verkehrs die notwendige Planungssicherheit für Investitionen in den dringend notwendigen Neu- und Ausbau der Terminalinfrastruktur", erklärte VDV-Geschäftsführer Dr. Martin Henke.

Die neue Richtlinie gilt ab dem 01. Januar 2017 und hat eine Laufzeit von fünf statt bisher vier Jahren. Sie endet somit am 31. Dezember 2021. Das Fördervolumen beläuft sich weiterhin auf 93 Millionen Euro pro Jahr.

Aufgrund der steigenden Beförderungsmengen im Kombinierten Verkehr, die im Jahre 2016 zum wiederholten Mal die 100-Millionen-Tonnen-Grenze überschritten haben, arbeitet das System an seiner Kapazitätsgrenze. Um das zu erwartende Wachstum weiter bewältigen zu können, sind zusätzliche Investitionen in den Ausbau des Kombinierten Verkehrs unumgänglich. Laut der "Verkehrsverflechtungsprognose 2030" des Bundesverkehrsministeriums steigt die Beförderungsmenge im Kombinierten Verkehrs bis 2030 um rund 80 Prozent. "Wir begrüßen die Entscheidung der Bundesregierung zur Verlängerung der Förderung des Kombinierten Verkehrs, denn dadurch kann mehr Güterverkehr auf die Schiene verlagert werden. Und das leistet einen weiteren Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele der Bundesregierung", so Henke abschließend (Pressemeldung VDV, 10.01.17).

Industrie

Allison Transmission: Lawrence E. Dewey gibt im Mai 2018 seine Ämter auf

Der Aufsichtsrat von Allison Transmission Holdings Inc. (NYSE: ALSN) hat bekannt gegeben, dass er sich mit dem Vorsitzenden und CEO des Unternehmens, Lawrence E. Dewey, auf eine Vertragsverlängerung geeinigt hat. Dewey, derzeit 60 Jahre alt, beabsichtigt, nach dem Vertragsende am 31. Mai 2018 in den Ruhestand zu gehen.

Der Aufsichtsrat wird bei der Besetzung des CEO-Postens von Allison Transmission im Jahr 2018 sowohl interne als auch externe Kandidaten berücksichtigen und noch vor Deweys Ausscheiden einen Übergangsplan für die Leitung des Unternehmens implementieren.

"Wir sind sehr dankbar für Larrys engagierte Führung und respektieren seinen Wunsch, in den Ruhestand zu gehen", sagte Thomas W. Rabaut, Lead Director des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Nominierungs- und Corporate Governance Komitees von Allison. "Er hat Allison erfolgreich durch mehrere Perioden geführt, die von signifikanten Veränderungen geprägt waren, und das Unternehmen für die Zukunft gut positioniert. Wir sind zuversichtlich, dass der Übergangsplan gut umgesetzt wird."

Dewey ist seit 2007 CEO bei Allison und wird nach einer 44-jährigen Karriere in den Ruhestand gehen. Als der am längsten amtierende Vorsitzende in der über 100-jährigen Geschichte von Allison, begleitete er den Übergang des Unternehmens von einem Geschäftsbereich der General Motors Co. hin zu einem unabhängigen Unternehmen mit privater Kapitalbeteiligung, dessen Aktien seit 2012 an der New Yorker Börse gehandelt werden. Seit vier Jahren ist Allison ein unabhängiges, börsennotiertes Unternehmen.

"Für Allison hat gerade das zweite Jahrhundert seiner Unternehmensgeschichte begonnen und ich bin begeistert von den Möglichkeiten, die sich für dieses großartige Unternehmen und seine talentierten Mitarbeiter ergeben, sowohl in den USA als auch weltweit", sagte Dewey. "In den nächsten knapp 18 Monaten plane ich, eng mit dem Vorstand zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen und erfolgreichen Übergang der Unternehmensführung zu gewährleisten." (Pressemeldung Allison Transmission, 10.01.17).

CNA: Ausschreibung Innovationspreis "Intelligenz für Verkehr und Logistik"

2017 wird der CNA e.V. seinen Innovationspreis "Intelligenz für Verkehr und Logistik" bereits zum 15. Mal verleihen. Mit dem Preis werden Firmen ausgezeichnet, die durch innovative Dienstleistungen oder Produkte einen außerordentlichen Beitrag zum nachhaltigen Wachstum, zur Sicherung von Arbeitsplätzen und zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft in Bayern leisten. Neben dem Innovationspreis kann auch ein Sonderpreis für besondere unternehmerische oder wissenschaftliche Leistungen vergeben werden.

Bis zum 6. März 2017 können sich bayerische Firmen oder Institutionen mit Bezug zu den Branchen Verkehr, Logistik sowie Bahntechnik selbst bewerben oder geeignete Kandidaten vorschlagen. Bewerbungen sind an die Geschäftsstelle des CNA e.V. zu richten. Die Auswahl erfolgt durch ein neutrales Gutachtergremium. Nähere Informationen, Regularien und Anmeldeunterlagen finden Sie unter www.c-na.de/innovationspreis.

Die Preisverleihung wird in Anwesenheit regionaler und bayerischer Politprominenz stattfinden. Die Preisträger der letzten Jahre waren DB RegioNetz Verkehrs GmbH – Südostbayernbahn (Eco DEME Train), TOGE Dübel GmbH & Co.KG und Prof. Feix Ingenieure GmbH (Verbundankerschrauben), Knorr-Bremse (Brake Pipe Length Estimation, BPLE), Map & Route (V-Navi-smart), Leoni und Continental (Hochvolt Leistungsverteiler für Elektrofahrzeuge), RAIL.ONE / Weichenwerk Witten (Neue Lösung für Weichen(schwellen)transporte), Schaeffler (TSS – Train Support System), Continental (Li-Ionen Batterie), LEONI (Flamecon®), Siemens A&D und TS (Projekt Syntegra), T-Systems (Virtuelles Echtzeitunternehmen), MAN Nutzfahrzeuge AG – Werk Nürnberg (D20 Common Rail Dieselmotor), Siemens TS (CargoMover) und Cegelec.

Die Sonderpreise gingen an Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS, stellvertretend für das Projektkonsortium (NADINE Tür-zu-Tür Auskunft für den ÖPNV), DB Regio Franken mit DAL und ALSTOM (Hybridrangierflotte), Dallmeier electronic, Autobahndirektion Nordbayern mit der Bundesanstalt für Straßenwesen, Schenker Deutschland AG, DB RegioNetz Verkehrs GmbH – WestFrankenBahn (WFB), AEbt Angewandte Eisenbahntechnik GmbH, VAG Nürnberg zusammen mit Siemens AG, Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, ÖPNV Akademie und PCQ Beteiligungs- und Logistik GmbH.

Der CNA e.V. führt seit 20 Jahren ein Netzwerk von Firmen und Akteuren der Branche Verkehr und Logistik. Schwerpunkte des Netzwerks sind: Antriebstechnik, Automotive, Bahntechnik, Logistik und Telematik. Seit September 2006 organisiert und gestaltet der CNA e.V. im Auftrag des Bayerischen Wirtschaftsministeriums zusätzlich die Clusterplattform für Bahntechnik in Bayern. Seit Herbst 2014 hat der CNA e.V. im Auftrag des Bayerischen Innenministeriums die Koordinationsfunktion der Logistik Initiative Bayern übernommen (Pressemeldung CNA, 10.01.17).

DVB Bank: LogPay Transport Services GmbH geht ein Joint Venture mit Volkswagen Financial Services AG im Tankkarten- und Mautgeschäft ein

Die Volkswagen Financial Services AG (VWFS) erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung von 51 % an der LogPay Transport Services GmbH (LPTS). Ziel ist es, bis 2020 einer der größten Kraftstoffversorger in Europa zu werden.

VWFS und LPTS wollen ihr Engagement im europaweiten Tank- und Servicekartengeschäft sowie Kraftstoffhandel bündeln und ausbauen. Zusätzlich wollen sie die europaweite Abwicklung der Lkw- und Pkw-Maut in das Angebot für ihre gewerblichen Kunden integrieren. Mit dem Zusammenschluss wird nun die Möglichkeit geschaffen, im Tankstellennetz in Deutschland und in ganz Europa flächendeckend mit nur einer Tankkarte zu tanken und damit Preisvorteile zu nutzen. Neben der Erweiterung des Tank- und Serviceangebots können die Partner auch einen Mautservice anbieten und die Abrechnung direkt über die Tankkarten abwickeln. Diese Dienstleistung ist für insgesamt 18 europäische Länder verfügbar – unabhängig davon, ob die Abrechnung per On-Board-Unit oder per Karte erfolgt. Damit werden den Kunden der LPTS alle Mobilitätsservices aus einer Hand angeboten. Durch die Integration der Abrechnung von Lkw- und Pkw-Maut wird ein erheblicher Mehrwert für die Kunden geschaffen.

Mit dem Verkauf der Anteile der LPTS an die VWFS erzielt die LogPay Financial Services GmbH (LPFS) nicht nur einen finanziellen Erfolg, sondern gewinnt vielmehr einen starken strategischen Partner für den zukünftigen langfristigen Ausbau des Tankkarten- und Mautgeschäfts. "Mit der strategischen Zusammenarbeit mit VWFS stellen wir unser Tankkarten- und Mautgeschäft neu auf und wollen dies zu einem führenden Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen in Europa ausbauen" so LPFS- und LPTS-Geschäftsführer Dr. Horst Winzer. "Wir freuen uns über diesen strategischen Schritt der LPTS und werden sie in dieser Entwicklung weiterhin positiv begleiten. Dieser Schritt ist ein erster Erfolg in unseren Bemühungen, unsere bestehenden Geschäftsfelder zu stärken und neue Möglichkeiten auszuloten," so dazu der Vorsitzende des Vorstands der DVB Bank SE, Ralf Bedranowsky.

Der Erwerb steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die Kartellbehörden. Die LPTS gehört zum DVB Bank Konzern. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter für die Abwicklung der deutschen Lkw-Maut. Das Spektrum der Mautservices erstreckt sich auf insgesamt 18 europäische Länder. Außerdem verfügt LPTS über ein Akzeptanznetz in Europa von 5.500 Tankstellen an strategisch wichtigen Knotenpunkten entlang von Autobahnen und Hauptverkehrsrouten (Pressemeldung DVB Bank SE, 10.01.17).

UIC: Schwerpunktaktion in Belgien gegen die Fälschung von EUR-Paletten

Aufgrund von gesicherten Verdachtsmomenten plante die UIC unter der Federführung der Rail Cargo Austria AG am 19. Dezember 2016 zusammen mit der zuständigen Behörde in Belgien, dem Föderalen Öffentlichen Dienst (FÖD) der Wirtschaft, und der Prüforganisation SGS Germany eine Aktion bei einer belgischen Firma in Belgien. Dabei wurden mehrere tausend gefälschte EUR-Paletten gefunden. Diese Fälschungen stellen aufgrund der Qualität ein Sicherheitsrisiko bei der Verwendung dar und wurden umgehend durch die zuständige Behörde gesperrt.

Diese Aktion gegen internationale Fälscher war ein voller Erfolg für alle Beteiligten, da mehrere tausend gefälschte EUR-Paletten sichergestellt werden konnten. Neben diesen EUR-Paletten wurden auch ca. 2.000 minderwertige bzw. gefälschte EPAL-Paletten vorgefunden, die ebenfalls gesperrt wurden. Vor Ort wurden durch die Prüforganisation SGS Germany sämtliche Fälschungen von EUR-Paletten sichergestellt und anschließend durch die FÖD für die weitere Verwendung gesperrt. Erhebungen durch die Behörde vor Ort haben ergeben, dass der Geschäftsführer der Firma über eine EPAL-Lizenz verfügt und gleichzeitig Vorstandsmitglied bei der Gütegemeinschaft Paletten (Nationalkomitee Deutschland von EPAL) ist. Mit dieser Maßnahme können etwaige derzeit in den Medien vorgebrachte Unterstellungen gegen die UIC und deren Mitgliedseisenbahnverkehrsunternehmen abermals entkräftet werden.

Seit nunmehr 55 Jahren wird das Zeichen EUR im Oval am rechten Eckklotz von lizenzierten EUR- Palettenherstellern angebracht. Dieses Qualitätszeichen dokumentiert die Einhaltung des entsprechenden UIC-Standards und ist gleichzeitig auch Kennzeichen für die Austauschbarkeit im offenen Palettenpool. Gemeinsam mit den anderen UIC-Mitgliedseisenbahnverkehrsunternehmen unternimmt man seitens der UIC immer wieder umfangreiche Maßnahmen in den diversen Ländern, um die Qualität der EUR-Paletten für die Verwender zu gewährleisten.

Gefälschte EUR-Paletten stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Gesundheit der Verwender und beim Transport dar, daher gehen die Mitgliedseisenbahnverkehrs-unternehmen rigoros gegen Fälscher vor, da sie nicht nur die Lizenzgeber und Reparateure der EUR-Paletten sind, sondern diese auch selbst im Güterumschlag und bei ihren Transporten einsetzen.

Um die erforderliche Qualität im offenen Palettenpool zu gewährleisten, ist die konsequente Mithilfe und Unterstützung aller am Markt beteiligter Verwender erforderlich. Ein wesentlicher Schritt dazu ist, dass die Verwender die EUR-Paletten ausschließlich bei lizenzierten Herstellern beziehen sollten (Pressemeldung UIC, 10.01.17).

Anzeige

Aus den Ländern

Mecklenburg-Vorp.: Gemeinsames Zukunftskonzept 2030 für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum beschlossen

Das Konzept für die räumliche Entwicklung des Verflechtungsraums wurde im Dezember 2016 vom Ausschuss für Raumordnung der deutsch-polnischen Regierungskommission für regionale und grenznahe Zusammenarbeit beschlossen. Die vereinbarten Ziele und Visionen des Konzeptes spiegeln die Vorstellung der Raumentwicklung für den Raum auf beiden Seiten der Oder und der Lausitzer Neiße wider. Dabei zeigt das Gemeinsame Zukunftskonzept 2030 vor allem das Potenzial und die Entwicklungsmöglichkeiten des Verflechtungsraumes auf – es enthält keine formalen planerischen Festlegungen. Es ist jedoch als beiderseits abgestimmte raumordnerische Handlungsempfehlung für die zuständigen Behörden, Einrichtungen und Entscheidungsträger zu verstehen.

Mit der Verabschiedung des Konzeptes wurde die nächste Stufe des im Jahr 2014 angestoßenen Prozesses erreicht. Nun sind die Weichen gestellt, um ein Arbeitsprogramm zur Umsetzung der vereinbarten Ziele und Visionen zu entwickeln und das Gemeinsame Zukunftskonzept mit Leben zu füllen. Im Fokus stehen Themen wie die Gestaltung der verkehrlichen Verbindungen, der Daseinsvorsorge, der grenzüberschreitenden Wirtschaftsbeziehungen, des Zugangs zum Arbeitsmarkt, der Zusammenarbeit der Hochschulen, aber auch Fragen der interkulturellen Kompetenz und der Energiesicherheit.

Landesentwicklungsminister Christian Pegel: "Nach einem umfangreichen Diskussionsprozess und der Bearbeitung der Stellungnahmen und Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Verbände und Institutionen kann die Vision des Zukunftskonzeptes nun konkretere Formen annehmen. Das ist insbesondere für Mecklenburg-Vorpommern wichtig, da der regelmäßige Austausch und die Zusammenarbeit mit unseren polnischen Nachbarn – insbesondere im Grenzgebiet – schon heute von immenser Bedeutung für die Region und unser Bundesland ist. Ein gemeinsames Konzept, das die Rahmenbedingungen absteckt, ist dabei für die weitere Zusammenarbeit und deren künftige Entwicklung ein wichtiger Schritt.

Mecklenburg-Vorpommern wird sich daher auch weiterhin im Raumordnungsausschuss der deutsch-polnischen Regierungskommission engagieren und an der Umsetzung des Gemeinsamen Zukunftskonzeptes mitwirken."

Die Druckversion des Gemeinsamen Zukunftskonzeptes erscheint Anfang dieses Jahres auf Deutsch, Polnisch, Englisch und Französisch. Zum Download steht es bereits jetzt unter der Adresse des deutsch-polnischen Raumordnungsportals www.kooperation-ohne-grenzen.de zur Verfügung. Hier sind zudem Informationen über alle Projektbeteiligte sowie Veranstaltungen und Aktivitäten zu finden.

Hintergrund: Im Oktober 2014 hat der Ausschuss für Raumordnung der Deutsch-Polnischen Regierungskommission für regionale und grenznahe Zusammenarbeit beschlossen, gemeinsame programmatische Vorstellungen der Raumentwicklung für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum zu erarbeiten. Die Mitglieder des Ausschusses für Raumordnung der deutsch-polnischen Regierungskommission und somit die Mitgestalter des Gemeinsamen Zukunftskonzeptes 2030 sind auf polnischer Seite die Wojewodschaften Zachodniopomorskie (Westpommern), Lubuskie (Lebuser Land), Dolnoślaskie (Niederschlesien) sowie Wielkopolskie (Großpolen). Auf deutscher Seite sind es die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg sowie der Freistaat Sachsen. Das Gebiet des Gemeinsamen Zukunftskonzepts ist somit deckungsgleich mit dem der Oder-Partnerschaft (Pressemeldung Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung, 10.01.17).

Niedersachsen: Keine Busse im Linienverkehr

Die dubiose Wetterlage des Wochenendes hat im öffentlichen Personennahverkehr auch im Raum Hannover tiefe Spuren hinterlassen. Nachdem in den Abendstunden am Samstag ein großer Temperatusturz war und es auf den gefrorenen Boden regnete, mussten sich die Verkehrsträger Üstra und Regiobus kurzfristig zur Einstellung des gesamten Planverkehrs entschließen.

Vom Eisregen betroffen waren auch die Fernbusse. Dagegen konnten Straßenbahnen und S-Bahnen weiter fahren. Allerdings gab es am Bahnhof Dedensen einen tödlichen Unfall, als ein Autofahrer ins Schleudern geriet und auf den Gleisen des Haltepunkts Dedensen-Gümmer von einem Zug erfasst wurde. Die Warnungen der Polizei konnten erst in den Mittagsstunden des Sonntags aufgehoben werden (WR, 10.01.17).

Niedersachsen: Wieder Kesselwagenverkehr auf Rinteln-Stadthagen

Die Gleise der Bahn Rinteln - Stadthagen rosten auch im neuen Jahr nicht. Die DEW hat auf den Bahnhöfen Nienstädt, Obernkirchen und Steinbergen Kesselwagen des Hamelner Unternehmens Franz Kaminski zusammengestellt und zur Übergabe nach Rinteln gebracht. Dort werden die Wagen voraussichtlich am Wochenanfang von einer Lok der Hafenbahn Hannover abgeholt und nach Hameln gebracht. Aus Hameln sollen dafür neue Wagen nach Rinteln kommen.

Die Verantwortlichen des Fördervereins Eisenbahn Rinteln-Stadthagen rechnen damit, dass es auch sehr bald wieder Holzverladung in Obernkirchen gibt. Genaueres dazu wird in der Mitgliedersitzung am Dienstagabend in Obernkirchen erwartet (WR, 10.01.17).

RLP/Saarland: DB Regio und die vlexx erhalten Zuschlag für SaarRB



Die künftig zum Einsatz kommenden Fahrzeuge, jeweils im Rheinland-Pfalz-Takt Design und den entsprechenden Unternehmensfarben. Fotos Alstom für DB Regio, Bombardier für Vlexx.

Mit neuen Fahrzeugen und insgesamt erhöhten Qualitätsanforderungen gehen ab Dezember 2019 die DB Regio AG und die vlexx GmbH auf den beiden, die Landesgrenzen überschreitenden Linien RB 70 von Saarbrücken nach Kaiserslautern und RB 73 zwischen Neubrücke und Saarbrücken, an den Start. Dies haben die drei SPNV-Aufgabenträger für das Saarland und das südliche (ZSPNV Süd) sowie nördliche (SPNV Nord) Rheinland-Pfalz gemeinsam entschieden.

Vorangegangen war eine europaweite Ausschreibung, die als Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb durchgeführt wurde. Das Streckennetz der sogenannten SaarRB wurde dabei in zwei Lose aufgeteilt.

Auf der Linie Schweich ‒ Trier – Saarbrücken – Kaiserslautern hat sich in Los 1 mit der DB Regio AG die bisherige Betreiberin durchgesetzt. In Rheinland-Pfalz ist ab Dezember 2020 auch die zur Reaktivierung vorgesehene Linie Trier Hafenstraße – Konz – Saarburg über die Weststrecke Trier Bestandteil dieses Loses, das insgesamt ein Volumen von 3,2 Mio. Zugkilometer pro Jahr umfasst. Zum Einsatz kommen Neufahrzeuge des Typs Alstom Coradia Continental.

Los 2 umfasst hat die Regionalbahnen von Saarbrücken nach Lebach-Jabach, von Saarbrücken über St. Wendel nach Neubrücke, von Saarbrücken über Merchweiler und Neunkirchen nach Homburg sowie zwischen Homburg und Illingen. In diesem Netz hat sich die vlexx GmbH durchsetzen können und den Zuschlag für insgesamt 2,3 Mio. Zugkilometer pro Jahr erhalten. Die vlexx GmbH bedient bereits seit Dezember 2014 im Saarland und in Rheinland-Pfalz u. a. die Regionalexpresslinie RE 3 zwischen Saarbrücken und Mainz/Frankfurt. Sie wird dazu die in Los 2 ausgeschriebenen SPNV-Angebote mit modernen Neufahrzeugen des Typs Bombardier Talent 3 bedienen. Bis zur vollständigen Elektrifizierung der Strecke Illingen – Lebach-Jabach werden auf der Linie Saarbrücken - Lebach übergangsweise noch Dieseltriebwagen vom Typ Desiro der Fa. Siemens verkehren, die voraussichtlich ab dem Jahr 2024 durch Elektrofahrzeuge ersetzt werden.

Damit den vom Betreiberwechsel betroffenen Arbeitnehmern keine Nachteile entstehen und der Gewinner der Ausschreibung auf erfahrene Arbeitskräfte zurückgreifen kann, haben die Aufgabenträger bereits im Vergabeverfahren eine verpflichtende Personalübernahme seitens des Neubetreibers vorgeschrieben So muss nun die vlexx GmbH, als künftiger Betreiber des Los 2 der SaarRB, dem dort heute tätigen Fahr- und Zugbegleitpersonal sowie den Mitarbeitern der Leitstelle der DB Regio AG ein Angebot zur Übernahme der bestehenden Arbeitsverhältnisse unter Wahrung der persönlichen Besitzstände unterbreiten. Der Mitarbeiter entscheidet also selbst, bei wem er zukünftig arbeiten will.

Die Vergabe erfolgte nach den zwingenden Vorgaben des EU-Rechts und des nationalen Vergaberechts. Den Zuschlag erhielt jeweils das Verkehrsunternehmen, das auf Basis der vorgegebenen Qualitätsstandards je Los das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hatte. Die ab Dezember 2019 gültigen Verträge haben in beiden Fällen eine Laufzeit von 15 Jahren.

Nachdem kein Antrag auf Durchführung eines Nachprüfungsverfahrens bei der Vergabekammer des Saarlandes gestellt wurde, ist die Vergabe rechtskräftig (Pressemeldung ZSPNV Rheinland-Pfalz Süd, 10.01.17).

Anzeige

Museum, Veranstaltungen, Sonderfahrten, Kultur

Dampf-Spektakel Schwarzwaldbahn









Im Zuge des EFZ-Dreikönigdampfprogramms war am Samstag "Dampf-Spektakel auf der Schwarzwaldbahn" in Kooperation mit der UEF-Dampfnostalgie Karlsruhe angesagt. Zug 1 Startete am frühen Morgen mit der Schnellzugdampflok 01 519 in Tübingen. Über Plochingen und Ludwigsburg wurde Karlsruhe erreicht. Dort wurden die Wagen der UEF beigestellt und in Flotter Fahrt ging es über Offenburg nach Hausach. Hier wartete bereits der 2. Zug der am Morgen in Rottweil mit 58 311 und 218 105 gestartet war.

Nach Wasserfassen und Rangieren ging es zunächst in Parallelfahrt bis Hornberg und dann hintereinander nach St. Georgen und weiter zu den Morgendlichen Ausgangspunkten Rottweil bzw. Tübingen. Die Ulmer verließen in St. Georgen den gemeinsamen Zug um mit 58 311 und der MAK der AVG nach Karlsruhe zurück zu kehren (Harald Becker, 10.01.17).

Mit Ringzug zu Zeugnissen der Vergangenheit



Fotos Günther König.

Was sind Keltenschanzen? Welche Ziele wurden beim Bau der Heubergbahn oder der Sauschwänzlebahn verfolgt? Näheres dazu sowie Wissenswertes über den Torfabbau oder die Uhrenfabrikanten in Schwenningen, Wehrtürme und Mühlen der Region erfahren die Teilnehmer bei den Ringzug-Wanderungen 2017. Heimatgeschichtliche Themen werden aufgegriffen und sind eine ideale Ergänzung zu den Wanderungen. Programmstart ist am Mittwoch, 11. Januar in Rottweil.

Für Wanderfreunde startet der Ringzug in das neue Jahr mit informativen Touren in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. In enger Zusammenarbeit mit den regionalen Ortsgruppen des Schwarzwaldvereins und des Schwäbischen Albvereins bietet der Zweckverband geführte Wanderungen an. Sie finden immer am zweiten Mittwoch des Monats statt. Das Heft mit Terminen und Beschreibungen der Touren ist ab 7. Januar in den Bahnhöfen, Verkehrsverbünden, Rathäusern und Tourist-Informationen entlang der Ringzug-Strecken erhältlich. Zusätzlich stehen die Infos auf der Internetseite www.ringzug.de.

Der erste Ausflug beginnt am Mittwoch, 11. Januar um 12:50 Uhr am Bahnhof Rottweil. Nach einer kleinen Winterwanderung entlang der Neckarschleife und durch die Au-Vorstadt wird die historische Altstadt erreicht. Das Augenmerk liegt auf dem Johannser-Ort als kleinstem Viertel mit seinen epochalen denkmalgeschützten Sakral- und Profanbauten und einer idyllischen Häuserzeile. Die Wege sind durchgehend asphaltiert und ohne große Steigungen. Eine Schlusseinkehr wird angeboten.

Die ortskundigen und erfahrenen Wanderführer aus der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg bieten kompetente Führungen an. Diese lassen viele Kombinationen aus dem Thema Zeugnisse der Vergangenheit und aussichtsreichen Wanderungen zu. Naherholungs- und Naturschutzgebiete stehen ebenso auf dem Programm der Ringzug-Wanderungen.

Hohe Teilnehmerzahlen verbucht Uwe Brand, Geschäftsführer des Zweckverbands Ringzug, bei den Veranstaltungen des Vorjahres. Die sehr gute Resonanz zeigt, wie beliebt die Ringzug-Wanderungen sind. Die Touren orientieren sich am Ringzug-Fahrplan. Interessierte können an den Angeboten der Wanderführer kostenlos teilnehmen. Sie bezahlen nur die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich (Pressemeldung Zweckverband Ringzug, 10.01.17).

Anzeige

Mit der Kamera notiert

Brenner







Mit Fahrplanwechsel Dezember 2016 stellte die ÖBB den Regionalzugfahrplan Kufstein - Brenner geringfügig so um, dass die am Brenner ankommenden Talent-Garnituren nicht mehr wie bisher eine knappe Stunde am Brenner auf die Rückfahrt warten müssen, sondern bereits nach sieben Minuten Wendezeit zur Minute 33 in Richtung Innsbruck zurückfahren können.

Dadurch sei es möglich geworden, eine Garnitur ET 4024 im Umlauf einzusparen. Die wartenden Fahrgäste am Bahnsteig Brenner haben von dieser Einsparung ganz besonders während des verlängerten Dreikönigswochenendes bei Rekordfrost profitiert. Auch das Aufstellen des im Grenzbahnhof einzigen ÖBB-Ticketautomaten am Bahnsteig im Freien hatte bei zwanzig Minusgraden stimmungsfördernde Wirkung.

Nur 30 Kilometer südlich vom Bhf. Brenner ist es am 7. Jänner zwar gleich kalt, aber kaum ein Stäubchen Schnee bedeckt die schlafende Vegetation. Das soll sich laut Wetterfröschen erst Sonntag/Montag ändern (GK, 10.01.17).

Düsseldor-Wehrhahn





Zwischen Düsseldorf-Wehrhahn und Düsseldorf-Zoo wird zur Zeit viel gebaut. Mit dem Verkauf des Güterbahnhofgeländes entstehen viele neue Büro und Hotelneubauten entlang der Eisenbahn. Entsprechend verändert sich die Skyline in der Umgebung des S-Bahnhofes.

101 020 passiert mit IC1927 nach Köln den S-Bahnhof. Mit IC 2009 ist 101 113 unterwegs und im Blockabstand folgt der Thalys 4343 nach Paris. ET 25. 2304 von Abellio ist zuvor in Unterrath aufgenommen worden (Martin Wehmeyer, 10.01.17).

Eurocity bleibt am Brenner liegen







Wieder einmal eine Völkerwanderung am Brenner vom DB-Eurocity in den Regionalzug, ein unangenehmer Ausklang des Weihnachtsurlaubs. Wegen im Wagenzug unterbrochener Zugheizleitung blieb am Sonntag 8. Jänner der EC 87 München - Venedig im Bahnhof Brenner liegen.

Planabfahrt am Brenner wäre 14.14 Uhr gewesen, um 15.00 h wurden die Fahrgäste aufgefordert, in den Trenitalia-Regionalzug 2263 nach Bologna, Planabfahrt Brenner 15.08 h, umzusteigen. Der Regionalzug war dadurch bis zu den Plattformen überfüllt, zahlreiche Gepäckstücke und Kinderwagen mussten bei starkem Frost übersiedelt werden. Durch den großen Andrang und die erst späte Aufforderung zum Umsteigen musste der TI-Regionalzug zehn Minuten verspätet um 15:15 h abfahren.

Bereits zuvor war der Gegenzug DB-EC 80 Verona (11:02) - München (16:24 h) mit "stromlosem" ÖBB-Speisewagen aus Verona angekommen (GK, 10.01.17).

Rundreise Tschechien











Am 07.01.2017 entstanden diese Bilder zwischen Johanngeorgenstadt - Karlovy Vary und Cheb. Im Kundenmagazin 12/2016 der "Ceske Drahy" wird diese Strecke und die Region um Karlovy Vary bahntouristisch beworben (Ralf Kuke, 10.01.17).

Anzeige

Europa

EU: Finanzierung Ausbau der Warschauer Metro

Im Einklang mit den Zielen der Energieunion zu emissionsarmer Mobilität investiert die EU mehr als 432 Mio. EUR aus dem Kohäsionsfonds in den Ausbau des Warschauer U-Bahn-Netzes.

Städte sind Wachstums- und Innovationszentren, stehen aber auch vor großen Herausforderungen, z. B. Luftverschmutzung und Verkehrskollaps. Mit den kohäsionspolitischen Investitionen trägt die Europäische Kommission zu den EU-weiten Zielen der emissionsarmen Mobilität und der höheren Lebensqualität der Pendlerinnen und Pendler bei.

Das heute für Warschau angenommene Großprojekt wird den Ausbau der Metro-Linie M2 finanzieren, die in Ost-West-Richtung durch die Stadt verläuft.

Die für Regionalpolitik zuständige EU-Kommissarin Corina Crețu erklärte: "Nachhaltige Mobilität in der Stadt ist für die Lebensqualität in unseren Städten von größter Bedeutung. Mit der Investition in den Ausbau des Warschauer U-Bahn-Netzes ermutigen wir die Menschen, ihre Gewohnheiten zu ändern: Sie sollen ihre Autos stehenlassen und ein schnelles, modernes öffentliches Verkehrssystem nutzen."

Mit den Investitionen in Höhe von 432 Mio. EUR wird der Bau sechs neuer Metrostationen finanziert: "Trocka", "Targówek" und "Szwedzka" auf dem nordöstlichen Linienabschnitt, sowie "Księcia Janusza", "Młynów" und "Płocka" auf dem westlichen. Außerdem werden damit der Bau eines technischen Terminals, der Kauf 13 neuer Züge sowie die Vorbereitungsarbeiten für einen weiteren Ausbau der Linie finanziert. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis November 2019 abgeschlossen.

Das Warschauer U-Bahn-Netz besteht aus zwei Linien. Das erste Teilstück der Linie M2 wurde 2015 mit finanzieller Unterstützung der EU eröffnet (Pressemeldung EU-Kommission, 10.01.17).

Frankreich: Seilbahn Brest wieder außer Betrieb

Am 05.01.17 war die erst am 19.11.14 eingeweihte, neue ÖPNV-Seilbahn in Brest über den die Stadt in zwei Teile trennenden Fluss Penfeld nach mehrwöchiger Reparatur wieder in Betrieb gegangen. Während dieser Zeit hatte sie 800 Passagiere pro Tag befördert. Nun steht sie seit 08.01.17 schon wieder still, auf unbestimmte Zeit.

"Die Seilbahn musste auf unbestimmte Zeit wegen eines Computerausfalls gestoppt werden", sagte Cyril Mascé, Marketingdirector bei Keolis Brest. Die Batterien der Kabinen seien entladen gewesen, man wisse nicht, weshalb. Als mögliche Ursache wurden Fehler in der Datenverarbeitung genannt. Die Fahrgäste wurden gebeten, auf die Tramway auszuweichen. Schon Anfang Dezember gab es den ersten Ausfall der Bahn, als die Sensoren für die Ausgleichszylinder Fehlinformationen anzeigten.

Die Seilbahn wurde von der Bartholet Maschinenbau AG (BMF) gebaut. Im Verlauf der Woche sollen firmeneifene Techniker der Ursache dieser erneuten Störung auf den Grund gehen.

In Frankreich ist der Betrieb von Seilbahnen derzeit noch auf den Tourismus beschränkt. Ermutigt durch das Grenelle-Gesetz von 2009 sollen sie aber auch dem ÖPNV geöffnet werden, so in Orléans, Toulouse, Grenoble, Chambéry, Saint-Étienne und Créteil (Franz A Roski, WKZ, Quelle Ouest France, 10.01.17).

Frankreich: Vertrag des Jahrhunderts für Alstom/Bombardier am Mittwoch?

Die 2000 Mitarbeiter im Bombardier-Werk Crespin und 1200 bei Alstom in Petite-Forêt sind einem Bericht von Le Voix du Nord zufolge des Wartens müde. Sie erwarten die Entscheidung des Verkehrsverbundes STIF für den "Jahrhundertvertrag" zum Bau des RER-NG (nouvelle génération) im Wert von 3,5 Mrd. Euro. Der nächste Rat des STIF tagt am Mittwoch (11.01.17) in Paris. Es wird vermutet, dass die Ankündigung an diesem Tag erfolgen könnte.

Das Konsortium Alstom/Bombardier hatte am 07.11.16 als einziges ein BAFO abgeben dürfen (best and final order, bestes und letztes Angebot). Wie berichtet, wurde das ursprünglich beste Angebot von CAF verworfen, da man der Firma nicht die Resourcen in Frankreich zutraute, diesen Auftrag erfüllen zu können. Möglicherweise übte dabei auch die drohende Schließung des Alstom-Standortes Belfort Druck auf die Regierung aus.

Der Vertrag für 371 Züge des RER 271-NG wird neun Tranchen umfassen. "Zwischen 2021 und 2025 wird dieses Projekt 50% der industriellen Tätigkeit in Frankreich für uns und unsere Lieferanten umfassen", kommentierte Laurent Bouyer, Präsident von Bombardier Transport France, im September den Auftrag (WKZ, Quelle La Voix du Nord, 10.01.17).

Italien: Hoffnung für Strecke Ferrandina - Matera

Wieder einen Funken Hoffnung gibt es für die Wiederaufnahme des Baus der Normalspurstrecke nach Matera. Die in der Basilikata gelegene Bischofsstadt ist bekannt durch die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Sassi-Höhlensiedlungen. Der Bau der ca. 20 km langen Strecke Ferrandina-Pomarico-Miglionico - Matera-La Martella wurde bereits 1986 begonnen und 1997 u. a. wegen geologischen Problemen eingestellt. So gibt es seitdem zwar einen Bahnhof mit Bahnsteigen in Martera, aber keine Gleise. 2019 wird Matera Kulturhauptstadt Europas sein, und das brachte aktuell Forderungen nach dem Weiterbau wieder auf den Tisch.

Bisher wurden 45 Mio. EUR verbaut, weitere 210 Mio. EUR fehlen allerdings noch zur Vollendung. Diese wurden nun per Änderung des Haushaltsgesetzes im November 2016 genehmigt. Der Plan der Regierung sieht hierfür als Beitrag zum Investitionsprogrammvertrag 2017-21 mit Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Tranchen von 10 Mio. für 2017, 32 Mio. für 2018, und je 42 Mio. EUR für die Jahre 2019 bis 2022 vor.

Matera ist bislang jedoch nicht gänzlich ohne Schienenanschluss, denn von Bari aus führt eine 950-mm-Schmalspurstrecke der Ferrovie Appulo-Lucane Srl (FAL) her, die mit 16 Zugpaaren (Achtung, die englische Version des Fahrplans auf der FAL-Internetpräsenz ist veraltet und noch von 2013!) einen Anschluss an die Bahnwelt herstellt.

Mit dem Bau der elektrifizierten Normalspurstrecke würde sich die Reisezeit in Richtung Neapel, Salerno, Potenza und Taranto, bisher alles nur mit mehrmaligem Umstieg erreichbar, deutlich verkürzen. Neben der Fertigstellung des längeren Tunnels bei Miglionico wird aber vor allem die abseitige Lage des Bahnhofs von Matera noch ein Knackpunkt sein, den es in den nächsten Monaten von RFI und den lokalen Verantwortlichen zu lösen gilt. Die geplante Station würde sich vollkommen unattraktiv vier Kilometer westlich weit außerhalb der Stadt bei La Martella befinden und auch keinen Anschluss an das FAL-Netz vermitteln. Ein schwieriges Unterfangen, das seinerzeit auch mit zur Baueinstellung geführt hat - aber möglicherweise findet sich demnächst doch noch eine stadtnahe Lösung mit einem Umschwenken auf einen südlichen Anschluss zur FAL-Station Matera Sud (Hans-Jürgen Schulz, 10.01.17).

Schweiz: Albistunnel an vier Wochenenden gesperrt

Die SBB erneuert von Ende Januar bis Ende Februar 2017 die Gleise im einspurigen, 3,3 Kilometer langen Albistunnel zwischen Sihlbrugg und Baar. Aufgrund der Bauarbeiten ist die Strecke zwischen Baar und Horgen Oberdorf an vier Wochenenden unterbrochen. An folgenden Samstagen und Sonntagen (bis Betriebsschluss) verkehren diverse Züge zwischen Zürich Flughafen–Zug–Luzern sowie Zürich–Tessin / Italien mit geändertem Fahrplan oder fallen aus: 21. / 22. Januar, 28. / 29. Januar, 4. / 5. Februar und 18. / 19. Februar 2017.

Die SBB unterhält eines der meistbefahrenen Bahnnetze der Welt. Was so intensiv genutzt wird, muss gepflegt werden. Rund die Hälfte der Gleise auf der betroffenen Strecke wurden Anfang 2016 ausgewechselt; die andere Hälfte wird nun an vier Wochenenden im Januar und Februar 2017 ersetzt. Die Kosten des gesamten Projekts betragen rund 8,5 Millionen Franken. Die SBB setzt alles daran, den Lärm und die Einschränkungen auf ein absolutes Minimum zu reduzieren und bittet die Reisenden um Verständnis (Pressemeldung SBB, 10.01.17).