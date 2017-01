LOK Report – Freitag, 30.12.16

TOP-Themen





Die Mitarbeiter vom LOK Report

wünschen allen Lesern

ein Gutes Neues Jahr





Foto links: Sebastian Bollmann

Verkehr, Verkehrspolitik, Industrie

Verkehrspolitik im Bund

BMVI: Weitere 124 Mio. für das Sofortprogramm Seehafen-Hinterlandverkehr II

Das BMVI hat mit der Deutschen Bahn AG eine weitere Finanzierungsvereinbarung zum Sofortprogramms Seehafen-Hinterlandverkehr II unterzeichnet. In einer zweiten Tranche werden weitere 124 Millionen Euro in insgesamt 17 Schienenprojekte investiert.

Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesverkehrsminister: Mit der zweiten Tranche werden weitere wesentliche Vorhaben zur Kapazitätssteigerung im Schienennetz des Seehafen-Hinterlandes umgesetzt und Engpässe zielgerichtet abgebaut. Neben den Maßnahmen der ersten Tranche tragen die geplanten Vorhaben zu einer weiteren Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Leistungsfähigkeit des Schienengüterverkehrs im Seehafen-Hinterland bei. Damit können künftig mehr Güter mit höherer Zuverlässigkeit auf der Schiene transportiert werden. Besonders freue ich mich darüber, dass es gelungen ist, die ersten Projekte im Rahmen des Programms für 740 m Güterzüge umzusetzen.

Die zweite Tranche umfasst folgende 17 Maßnahmen:

• Berlin-Moabit (Gleisverlängerung von 3 Puffergleisen)

• Bremen Rangierbahnhof (Ertüchtigung des Gleises 3 (Strecke 1424))

• Bremerhaven Speckenbüttel (Elektrifizierung und Gleiswechselbetrieb)

• Fulda-Bronnzell (Neubau Weichenverbindung zur Beseitigung von Fahrtausschlüssen)

• Greifswald (Errichtung Puffergleis)

• Heppenheim (Errichtung eines Lichtsperrsignals)

• Umschlagbahnhof Karlsruhe (Verlängerung der Umschlaganlage)

• Kiel-Meimersdorf (Herstellung eines Güterzuglangen Einfahrgleises)

• Mainz-Bischofsheim (Spurplananpassungen)

• Marktredwitz - Schwandorf (Blockverdichtung (Abschnitte Pechbrunn - Marktredwitz, Wernberg - Weiden) inkl. Beseitigung des höhengleichen Bahnsteigzugangs im Bahnhof Wernberg)

• Niederwalgern (Beseitigung höhengleicher Bahnsteigzugang)

• Nürnberg (Ertüchtigung der Strecke 5952)

• Passau Güterbahnhof (Neubau von 2 elektr. Zugbildungs- und Puffergleisen)

• Regensburg (Schaffung einer zusätzlichen Gleisverbindung)

• Sechtem (Verlängerung eines Überholungsgleises)

• Speyer (Elektrifizierung Gleise 4, 5 und 30)

• Umschlagbahnhof Ulm (Erweiterung der Umschlaganlage um einen dritten Kran) (Pressemeldung BMVI, 30.12.16).

Deutsche Bahn: Über 40.000 Container zwischen China und Deutschland



Das Jahr 2016 hat für die Deutsche Bahn bei den Container-Transporten über die Schiene zwischen Deutschland und China einen Rekord gebracht. "Mit über 40.000 Containern haben wir als DB das bislang größte Gütervolumen über die längste Eisenbahnstrecke der Welt bewegt. Das ist ein gutes Fundament, um bis zum Jahr 2020 die Zahl der Container auf rund 100.000 zu steigern und damit gegenüber 2014 zu verdreifachen", sagt Ronald Pofalla, Vorstand Wirtschaft, Recht und Regulierung der Deutschen Bahn. Das gute Ergebnis hatte sich schon Ende September angekündigt, als das Transportvolumen aus dem Gesamtjahr 2015 mit 35.000 bereits übertroffen war.

Die Fahrten über die 10.000 bis 12.000 Kilometer langen Strecken dauern in der Regel zwischen zwölf und 16 Tagen, inklusive mehrerer Verladungen der Container auf andere Spurweiten. Damit werden die von der DB gemeinsam mit den Eisenbahnen in Polen, Weißrussland, Russland, Kasachstan, der Mongolei und China angebotenen Leistungen in der Hälfte der Zeit abgewickelt, die der Transport per Schiff dauert. Insbesondere Kunden mit zeitsensiblen Gütern wie Aktionswaren der Bekleidungsindustrie und kapitalintensiven Gütern wie Automobilteile und Elektronik gehören zu den Bestellern. So beliefert die DB zusammen mit den Partnerbahnen seit 2011 im Auftrag der BMW Group das Automobilwerk in Shenyang mit Fahrzeugteilen aus Leipzig und Regensburg.

Die Intensivierung der Verkehre zwischen China und Deutschland ist Ziel eines Memorandum of Understanding (MoU) mit China Railway (CR), das Ronald Pofalla im März 2016 in Peking unterzeichnet hat. 2016 gab es für die DB weitere erfolgreiche Projekte mit und in China. So unterzeichnete der DB-Vorstandsvorsitzende Dr. Rüdiger Grube anlässlich der Chinareise der Kanzlerin im Juni ein weiteres MoU zu einem Projekt in Dalian. Experten von DB Engineering & Consulting sind derzeit die ersten Ausländer, die im chinesischen Nahverkehrsmarkt mitarbeiten. Innerhalb eines Konsortiums kümmern sich die Ingenieure um Beratungsleistungen für den Betrieb von Nahverkehrsstrecken in der 6-Millionen-Stadt Dalian.

Vereinbarungen gibt es außerdem zur Kooperation mit dem Schienenfahrzeugbaukonzern CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation), zur Unterstützung bei Aufbau und Optimierung eines Instandhaltungssystems für Hochgeschwindigkeits-Triebzüge sowie zur Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Infrastruktur-Projekten in Drittländern (Seidenstraßen-Initiative "One Belt – One Road").

In China aktiv ist die DB seit 1966. Allein DB Schenker beschäftigt über 5.000 Mitarbeiter. Die DB hat beim Bau der Metro Shanghai mitgewirkt, bei der Entwicklung des Hochgeschwindigkeitsnetzes und des Transrapids in Shanghai. Da China inzwischen gute Produkte im Eisenbahnbereich anbietet, betreibt die DB seit Ende 2015 ein Einkaufsbüro in Shanghai (Pressemeldung Deutsche Bahn, 30.12.16).



Anzeige

Reinhard Schulz, Sigurd Hilkenbach

Mit der Straßenbahn durch das Berlin der 60er Jahre

• Band 1: Die Linien 1, 11 und 2 ISBN 978-3-935909-31-0

• Band 2: Die Linien 3 und 4 ISBN 978-3-935909-32-7

• Band 3: Die Linien 6, 13 und 22 ISBN 978-3-935909-33-4

• Band 4: Die Linien 15 und 25 ISBN 978-3-935909-34-1

• Band 5: Die Linien 19, 26, 27 und 46 ISBN 978-3-935909-35-8

• Band 6: Die Linien 44, 47 und 49 ISBN 978-3-935909-36-5 Jeweils 96 Seiten, Format 210 x 240 mm, zahlreiche Fotos (Duoton), gebunden, 22,80 Euro (zzgl. Versand)

Aus den Ländern

Sachsen: Dulig fordert vom Bund Klarheit für sächsische Schienenprojekte

Anfang August diesen Jahres wurde der Bundesverkehrswegeplan 2030 (BVWP) vom Bundeskabinett beschlossen und im November vom Bundestag bestätigt. Zu den wichtigen sächsischen Schienenprojekten liegen jedoch - trotz vorliegender Ausbaugesetze - immer noch keine finalen Entscheidungen des Bundes vor. Dies betrifft die Neubaustrecke Dresden – Prag sowie die Elektrifizierungsvorhaben Dresden - Görlitz - Grenze D/PL und Leipzig - Chemnitz.

Der Freistaat hatte bereits 2013 die sächsischen Vorhaben angemeldet.

Verkehrsminister Martin Dulig: "Der Bund muss unseren Schienenverkehrsprojekten endlich grünes Licht geben. Nach der Wende wurde Sachsen durch Entscheidungen des Bundes und der Bahn vom Fernverkehr weitestgehend abgekoppelt. Diese Fehlentscheidung muss endlich korrigiert werden."

Seit Monaten setzen sich das SMWA, primär Minister Martin Dulig, aber auch sächsische Bundestagsabgeordnete wie Thomas Jurk, nachdrücklich und auf verschiedenen Ebenen für die Umsetzung der sächsischen Projekte ein. "Es ist für uns völlig unverständlich, dass nach über drei Jahren der Bund in seiner Bewertung nicht vorangekommen ist und die Vorhaben weiterhin im Potentiellen Bedarf des BVWP festhängen", so Dulig. "Die noch ausstehenden Nutzen-Kosten-Untersuchungen müssen nun endlich durch den Bund erfolgen. Wir erwarten 2017 eine positive Entscheidung des Bundes zu unseren Projekten. Wir wollen, dass möglichst alle Vorhaben in den Vordringlichen Bedarf aufrücken oder zumindest mit Planungsrecht und Finanzmitteln ausgestattet werden, und das muss uns der Bund auch garantieren. Sachsen darf nicht weiter abgehangen bleiben."

Hohe Bedeutung für den Freistaat Sachsen hat die Neubaustrecke Dresden – Prag. Nachdem das Ausbauvorhaben Dresden – Berlin durch die gemeinsamen Bemühungen nun entscheidend vorangekommen ist und mit der Umsetzungsphase begonnen wurde, ist es nur konsequent, in der Fortsetzung dieser Verbindung auch den Engpass zwischen Dresden und Ústí nad Labem anzugehen und so die transeuropäische Trasse auszubauen. "Gerade wegen der langen Planungs- und Umsetzungszeiten müssen wir jetzt die nächsten Schritte jetzt gehen und wollen nach einer Aufnahme in den Vordringlichen Bedarf des BVWP sowohl den erforderlichen Staatsvertrag mit der Tschechischen Republik abschließen als auch mit den konkreten Planungen beginnen", so Verkehrsminister Martin Dulig. "Die Strecke stößt bereits jetzt an ihre Kapazitätsgrenze und die Menschen im Elbtal leiden unter dem Bahnlärm. Da wir aber aus ökologischen Gründen mehr Güter von der Straße auf die Schiene bekommen wollen, geht an dem Tunnelprojekt nichts vorbei. Da sind wir uns mit unseren tschechischen Nachbarn, der EU und der Bahn einig."

Dulig äußerte sich auch unzufrieden darüber, dass der Bund den Ausbau und die Elektrifizierung der Bahnstrecke Dresden – Görlitz nach wie vor nicht bewertet hat. Im Juni 2015 unterzeichneten der Freistaat und die DB AG die Planungsvereinbarung zur Erstellung der Vorplanung. Die Grundlagenermittlung konnte in diesem Jahr abgeschlossen werden. Aktuell finanziert der Freistaat bereits die weiteren derzeit laufenden Vorplanungen. Dulig: "Gemeinsames Ziel sollte sein, bis zum 100-jährigen Jubiläum im Jahr 2023 nicht nur Görlitz wieder an das elektrifizierte Eisenbahnnetz anzuschließen, sondern attraktiven europäischen Fernverkehr zu unseren polnischen Nachbarn anbieten zu können."

Dank der Intervention und der guten Zusammenarbeit vieler Akteure, dazu zählen Abgeordneten und Stadtparlamente genauso wie eine Vielzahl von Bürgern, ist es gelungen, dass die Strecke Leipzig - Chemnitz in den potentiellen Bedarf aufgenommen wurde. Mit der Vorplanung der Strecke Leipzig - Chemnitz wurde bereits der notwendige Ausbaubedarf konkretisiert und die Weichen für die weiteren Planungen gestellt. Dafür hat der Freistaat bereits rund 2,4 Millionen Euro investiert. Der nächste Schritt ist die Entwurfs- und Genehmigungsplanung und damit verbunden der Abschluss einer Planungsvereinbarung mit der Bahn. Doch auch dafür fehlt die notwendige Einordnung in den Vordringlichen Bedarf des BVWP.

Dulig: "Wir fordern endlich Klarheit und nehmen den Bund in die Pflicht. Es kann nicht sein, dass der Freistaat Sachsen trotz aller Bemühungen beim Bahnverkehr ignoriert wird. Dies hemmt unsere weitere wirtschaftliche Entwicklung und schadet dem ganzen Land. Ob die Lausitz oder Westsachsen – wir wollen endlich wieder attraktive Bahnverbindungen für die sächsischen Bürger und unsere Wirtschaft." (Pressemeldung Deutsche Bahn, 30.12.16).

Anzeige

Sachsen-Anhalt: Oberbauerneuerung zwischen Peißen und Hohenthurm

Auf etwa fünf Kilometern Strecke zwischen Peißen und Hohenthurm wird derzeit der so genannte Oberbau - das ist die Gleisebene der Bahn-Trasse - erneuert, um ein möglichst langlebiges Gleis für den Eisenbahnbetrieb zur Verfügung stellen zu können. Dafür musste die Strecke Halle–Bitterfeld gesperrt werden. Die Bauarbeiten laufen rund um die Uhr, um den Abschnitt so schnell wie möglich wieder in Betrieb nehmen zu können. Rechtzeitig fertig sollen hier die Bahngleise noch vor Inbetriebnahme der neuen Verbindung München–Berlin (VDE8) Ende 2017 sein, die über diesen Streckenabschnitt führt. Momentan läuft der Rückbau der Strecke. Die im Gleis liegenden Schallabsorber werden entfernt und entsorgt. Sie werden nach Neuaufbau des Gleises durch neue effektive Schallschutz-Elemente ersetzt. Bei den Bauarbeiten sind Belästigungen der Anwohner durch Baulärm und Transporte leider unvermeidbar. In einer Bürgerversammlung war am 12. Dezember in Peißen umfangreich über die Baumaßnahmen informiert worden. Ein Bürger-Bau-Telefon ist frei geschaltet. Es ist rund um die Uhr erreichbar unter der Nummer: 0151 27404367.

Hintergrund: 1995 war der Streckenabschnitt Halle(Saale)–Bitterfeld mit zwei Bauarten der Festen Fahrbahn erneuert worden. Von Peißen bis Hohenthurm wurde auf 4,7 Kilometern die Feste Fahrbahn der Bauart Walter eingebaut. Es handelt sich um eine heute nicht mehr gebräuchliche Bauart einer Betonfahrbahn, die nun ersetzt wird. Bereits 2013 war die andere auf 15 Kilometern verlegte Bauart ersetzt worden. Außerdem wird während der Streckensperrung in Hohenthurm der Ersatz des Bahnübergangs durch die neue Straßen- und Fußgängerunterführung zu Ende gebaut. Sie war am 17.11.2016 als letzte der 52 Bahnübergangsersatzmaßnahmen zwischen Halle und Berlin in Betrieb gegangen. Bisher fährt die Bahn hier noch über Hilfsbrücken, unter denen die Straßenunterführung bei laufendem Bahnbetrieb errichtet wurde. Diese werden ausgehoben, dann wird die vorbereitete Stahlbetonkonstruktion in die Trasse eingefügt (Pressemeldung Deutsche Bahn, 30.12.16).

Anzeige

Museum, Veranstaltungen, Sonderfahrten, Kultur

Termine am Wochenende

Termine am Wochenende finden Sie auf unserer Terminseite (LOK Report, 30.12.16).

Dampf für den Hochschwarzwald









Am Mittwoch starteten die Winterdampfzugfahrten auf der 3Seenbahn im Hochschwarzwald zwischen Seebrugg und Titisee. Der Morgen begann knackig kalt, ehe sich immer mehr die Sonne durch setzte. Die Güterzugdampflok 52 7596 der EFZ darf diesmal die Museumszüge bespannen. Erschreckend war der sehr niedrige Wasserstand des Schluchsee (Harald Becker, 30.12.16).

Anzeige

Mit der Kamera notiert

Aurachtalbrücke Emskirchen







Jetzt ist sie endlich in Betrieb und optisch sehr gelungen. Der sonnige Tag heute war eine gute Gelegenheit, den Neubau von der alten Talbrücke aus zu fotografieren. Diese soll in 2017 abgerissen werden, die Dämme bleiben allerdings aus Lärm- und Naturschutzgründen erhalten (Peter Eschenlohr, 30.12.16).

Diesel im Vogtland





Am Dienstag fuhr ich ins schöne Prag, um eins der letzten Froschmäuler zu fotografieren. Dieses Mal war der CSD-Farbene 451 001/002 im Umlauf. Dieser pendelt von Montag bis Freitag zwischen Praha-Liben und Rotzoky u Prahy. Auf den Bildern zusehen ist er bei Praha-Podbaba und Praha-Sedlec (Jannick Rahn, 30.12.16).

Gotha





Am 1. Weihnachtsfeiertag 2016 pausierten in Gotha die HSL 218 117 sowie die HSL 290 127. Ebenso auf neue Aufgaben warteten der 711 007-5 von Railsystems RP sowie die ex. DB 115 207 (Frank Thomas, www.unstrutbahn.de, 30.12.16).

Harz





Am 29. Dezember 2016 konnte HVLE-Tiger 250 008, das Unikat in roter Farbgebung, mit einem VPS-Stahlzug aus Beddingen im Harzvorland beobachtet werden. Nach einem herrlichen Sonnenaufgang über der VPS-Infrastruktur gelangen Sebastian Bollmann die Aufnahmen bei Salzgitter-Beinum sowie später auf der DB-Strecke am Blocksignal Othfresen. Kurz vorm Zielbahnhof Ilsenburg nahm Helmut Bollmann den Zug fotografisch in Empfang (Sebastian Bollmann, 30.12.16).

Innsbruck







"Non olet" denkt sich auch die ÖBB und verwandelt das Einführen der Bezahlpflicht für die modernisierte Toilettenanlage im Innsbrucker Hauptbahnhof in ein Event mit kulturgeschichtlichem Anstrich. Seit dem 21. Dezember sind in der Bahnhofshalle aufgestellte Schautafeln dem anrüchigen Thema gewidmet ("Wussten Sie schon", "Veränderung der Klokultur", "Das stinkende Mittelalter", "Die gesellige Antike").

Für die Gegenwart vermissen die Kunden im Bereich der "Kernkompetenz" des Beförderungsunternehmens weiterhin eine Verpflichtung zur Mindest-Bereitstellung in Fahrzeugen. Das in alten italienischen Regionalzugwagen bestehende Verhältnis von einem WC-Abteil pro 90 Sitzplätzen wäre gegenüber den "Talent" ET 4024 (ein einziges WC für 199 Sitzplätze) bereits eine erleichternde Verbesserung.

"Der Geruch hat den Weg gewiesen", wird der Geschäftsführer der ÖBB-Immobilien Gmbh im Vorfeld des Eröffnungs-Festaktes zitiert. Laut tatsächlich regelmäßigen Passanten muss damit der beißende Geruch scharfer Reinigungsmittel gemeint gewesen sein (GK, 30.12.16).

Nelahozeves





Am 28. Dezember fuhr ich mit dem Zug nach Nelahozeves. Zwischen Nelahozeves und Markt Veltrusy existiert eine alte Brücke mit Schleuse aus den Jahren 1900-1905. Hier gibt es noch Gleisreste einer Betriebsschmalspurbahn. Die Brücke war die erste Moldau-Brücke an der alte Strasse E 55 Prag - Dresden. Hier befindet sich eine Gasttäte (bis April außer Betrieb), an der Schleuse ist eines kleines Lebensmitelgeschäft.

Die Fotos zeigen Os 9616 im Bhf Nelahozeves, der ist für diesen Zug Endstation (!) und die Schleuse Nelahozeves (Miřejovice) (Martin Kubík, 30.12.16).

Orientrote 202 743-1



202 743-1 (RIS) ist am 12.11.16 mit dem DGV 91543 an der Schöpsdrehe bei Plauen/V. zu sehen (Alexander Hertel, 30.12.16).

Staudenbahn







Erstmals, wurde im Jahre 2016, auch der Abschnitt von Langenneufnach bis Markt-Wald von den Samstagszügen der SVG befahren. Am vorletzten (10.12., Bild1) und letzten Betriebstag (17.12., Bilder 2, 3, 4) des Jahres 2016 erreicht VT 02 der SVG (ex RBG) den Bahnhof Mittelneufnach, um den sich derzeit leider eine bizarre und traurige Lokalposse abspielt. Die letzten Bilder zigen den VT 02 der SVG bei Mittelneufnach am 17.12.2016.

Die Staudenbahn soll im Abschnitt Gessertshausen - Langenneufnach im Jahre 2021 für den Regelverkehr reaktiviert werden, das hat nun auch das bayerische Ministerium für Wirtschaft und Verkehr offiziell bestätigt. Der zu reaktivierende Streckenabschnitt wird Teil des laufenden Vergabeverfahrens "Dieselnetz Augsburg 2", dessen Ausschreibung die BEG gerade vorbereitet.

Um der Bevölkerung einen "Vorgeschmack" auf den regulären Betrieb zu geben und sie quasi wieder an die Bahn zu gewöhnen, bietet die Stauden-Verkehrsgesellschaft (SVG), deren Schwesterunternehmen Bahnbetriebsgesellschaft Stauden (BBG) seit über zehn Jahren die seit den frühen 80er Jahren zwischen Markt-Wald und Ettringen noch durch die Bundesbahn unterbrochene Gesamtstrecke Gessertshausen - Türkheim Bf betreibt, seit zwei Jahren in der Zeit von April bis Ende Dezember an Samstagen einen eigenwirtschaftlichen (!) Verkehr an.

Gefahren wird mit den beiden von der Regentalbahn übernommenen NE 81 Triebwagen, VT 08 und VT02, die fallweise bei Lokmangel auch schon beim ALEX zwischen Immenstadt und Oberstdorf zum Einsatz kamen.

Diese Fahrten erfreuen sich inzwischen großer Beliebtheit bei der örtlichen Bevölkerung und werden rege zum Einkaufsbummel nach Augsburg oder für Ausflüge in die Stauden genutzt (an Samstagen verkehrt derzeit im ÖPNV, genau ein reguläres Buspaar von Augsburg in die "Stauden!"). Gerade auch der spätabendliche Verkehr wird gut von Jugendlichen zur Fahrt "auf die Piste" nach Augsburg angenommen.

Wurde im letzten Jahr nur der 2021 zu reaktivierende Abschnitt bis Langenneufnach im Zweistundentakt befahren, so hat man den Verkehr 2016 versuchsweise auf den gesamten Nordabschnitt bis Markt-Wald ausgeweitet und nach einem Abkommen mit dem Augsburger Verkehrsverbund AVV auch dessen Tarife anerkannt. Auch hier wurde das Angebot nach anfänglicher Durststrecke, gerade auch in der Adventszeit rege genutzt.

Ziel dieser Fahrten ist auch, die Eisenbahn wieder als Verkehrsmittel in die Köpfe der örtlichen Bevölkerung zurückzubringen, dies ist umso wichtiger, da gerade der Abschnitt ab Fischach bis Markt-Wald derzeit nur zum Abstellen von Güterwagen genutzt wird. Dies ist zwar ein recht einträgliches Geschäft und hilft die Infrastruktur zu erhalten, provoziert aber natürlich auch vereinzelte Konflikte vor Ort.

Ist dies alles schon ein sehr bemerkenswertes und im SPNV deutschlandweit bisher einmaliges eigenwirtschaftliches Engagement, so möchte die SVG noch viel mehr: Neben dem Wiederaufbau des 9 km langen Mittelabschnittes, für den 2016 bereits altbrauchbares Oberbaumaterial beschafft werden konnte, möchte man zusammen mit den Gemeinden Türkheim und Ettringen auf dem Südabschnitt einen ebenfalls eigenwirtschaftlichen Schüler-und Pendlerverkehr realisieren. Dies soll als Probebetrieb für eine vor Ort vehement geforderte Reaktivierung des Südabschnittes im Personenverkehr dienen. Dieser würde mit dem bahnnahen Schulzentrum in Türkheim und dem im Stadtzentrum gelegenen Bahnhof Türkheim-Markt, sowie der Gemeinde Ettringen durchaus Potential bieten. Derzeit bedient hier lediglich DB-Cargo einmal werktäglich eine Papierfabrik am derzeitigen Endpunkt Ettringen.

Eine Posse der besonderen Art, spielt sich derzeit um das Mittelneufnacher Bahnhofsgebäude ab: Dieses typische bayerische Holz-Agenturgebäude ist eines der letzten im Original erhaltenen Exemplare in Bayern. Bis zur Einstellung des SPNV im Nordabschnitt der Staudenbahn zwischen Gessertshausen und Markt-Wald zum 28.Mai 1991 war es - besetzt mit einer Bahnagentin für Schrankenbedienung, Fahrkartenverkauf und Expressgutannahme - bayernweit das letzte Gebäude dieses Typus, das gemäß seiner ursprünglichen Bestimmung genutzt wurde. Nach einer zwischenzeitlichen Nutzung des Güterschuppens als Getränkemarkt, ist das Gebäude, das auch im Inneren noch die ganze Bandbreite der Eisenbahngeschichte von der Erbauungszeit 1906 bis zur Stilllegung der Strecke durch die DB atmet, leider immer mehr dem Verfall preisgegeben und wird als wilder Jugendtreff genutzt.

Zwei Mitgesellschafter und Aufsichtsratsmitglieder der Bahnbetriebsgesellschaft Stauden (BBG), würden das Gebäude gerne erwerben und dort ein kleines Museum samt "Jugendbahnhof" einrichten. Der Güterschuppen sollte nach diesem Konzept eigentlich auch örtlichen Vereinen für Versammlungen zur Verfügung stehen.

Die Gemeinde Mittelneufnach, die jedoch das Vorkaufsrecht besitzt, hat aber andere Pläne, die nahezu monatlich wechseln und vom Jugendtreff bis zum Cafe reichen. All diesen Plänen der Gemeinde ist jedoch gemein, daß sie das Bild und die Struktur des historischen Ensembles nachhaltig zerstören und zu allererst eine "Freistellung von Bahnbetriebs-zwecken" erforderlich machen würden. Da sich in dem Gebäude noch betriebstechnische Anlagen des Streckenbetreibers BBG befinden, versagt dieser aber genau diese Zustimmung zur Freistellung.

Eine Pattsituation bei der die Gemeinde sich auch nach über einem Jahr keinen Millimeter auf die beiden "Privatinvestoren" und die BBG, deren Nutzungskonzept mit dem Eisenbahnbetrieb dagegen bestens vereinbar wäre, ja sogar auf diesen abzielen würde, zubewegt.

So verfällt dieses historische Kleinod zusehends leider immer mehr, und es ist nur eine Frage der Zeit bis es durch fortschreitenden Vandalismus unwiederbringlich zerstört ist (Alexander Bauer, 30.12.16).

Anzeige

Europa

Luxemburg: Einweihung des neuen OppCharge-Elektrobussystems



Das Foto links zeigt die feierliche Einweihung des neuen OppCharge-Elektrobussystems mit ABB-Ladeinfrastruktur in Bertrange (Luxemburg). Der Betrieb der Elektro-Hybridbusse Volvo 7900 Electric Hybrid erfolgt durch den ÖPNVBusunternehmer Sales-Lentz. Auf dem Foto rechts ist die neue Ladestation von ABB am Bahnhof der Stadt Bertrange in Luxemburg zu sehen.

Wenige Tage vor Weihnachten ist in Bertrange (Bartringen), einer Pendlerstadt im Südwesten des Großherzogtums Luxemburg, das neue OppCharge-Elektrobussystem mit 12 Elektro-Hybridbussen des Typs Volvo 7900 Electric Hybrid und einer von ABB gelieferten Ladeinfrastruktur eingeweiht worden.

Das innovative Bussystem mit 12 Elektro-Hybridbussen Volvo 7900 Electric Hybrid sowie einer Schnellladeinfrastruktur und einem Unterwerk von ABB ist an die lokale Behörde des Ministeriums für Nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur (MDDI) von Luxemburg übergeben worden. Der Bau der Ladestation und der Bushaltestelle ist von ABB und der nationalen Straßenverwaltung (Administration des Ponts et Chausseés) durchgeführt worden. Der Betrieb und die Aufladung der neuen Plug-in-Elektro- Hybridbusse mit 43 Sitzplätzen (plus Fahrersitz) und 12 Metern Länge erfolgen durch Sales-Lentz.

Die zweiachsigen Elektro-Hybridbusse von Volvo und die ABB-Schnellladestationen basieren auf OppCharge, einem Ladesystem mit offener Schnittstelle. Dies ermöglicht die Aufladung auch von Elektrobussen anderer Hersteller an derselben Ladestation. Die Ladestation wurde am Bahnhof der Stadt Bertrange installiert und wird die Elektro- Hybridbusse von Volvo mit einer Ladeleistung von 150 kW in drei bis sechs Minuten vollständig aufladen. Dies geschieht während der Haltezeiten an der Endhaltestelle der Buslinie. Die ABB-Schnellladestation ist modular aufgebaut, sodass sich die Ladeleistung je nach Bedarf auf 300 kW oder 450 kW erhöhen lässt.

"Wir sind ausgesprochen stolz, an der Eröffnung des ersten OppCharge- Elektrobussystems in Luxemburg beteiligt zu sein. Die heutige feierliche Einweihung ist ein Beweis für die kontinuierlichen Anstrengungen von Luxemburg, mit einem Null- Emissions-Stadtbussystem ein nachhaltiges Umfeld mit hoher Luft- und Lebensqualität Volvo Bus Corporation Telefon Telefax Web Corporate Communications +46 31 66 80 00 +46 31 66 72 88 www.volvo.com SE-405 08 Göteborg Schweden für seine Einwohner zu schaffen", erklärt Håkan Agnevall, Präsident der Volvo Bus 2 Corporation.

Luxemburg ist eines der ersten Länder in Europa gewesen, die Omnibusse mit Hybridtechnologie eingeführt haben: Bereits im Jahr 2009 wurden die ersten Volvo- Hybridbusse ausgeliefert. Heute fahren 41 Hybridbusse des Typs Volvo 7900 im Linienverkehr des Großherzogtums Luxemburg. Das Busunternehmen Sales-Lentz ist ein echter Pionier bei der Einführung alternativer Antriebstechnologien – und es ist zugleich auch der erste Kunde für die vollelektrischen Busse von Volvo, die Sales-Lentz erstmals ab Mai 2017 im regulären Linienbetrieb einsetzen wird (Pressemeldung Volvo, 30.12.16).

Österreich/Ungarn: Generaldirektor Dr. Csaba Szekely tritt in den Ruhestand



Mit Ablauf des 31.12.2016 tritt Generaldirektor Stv. Dr. Csaba Szekely - seit mehr als 20 Jahren in verschiedensten Positionen im Vorstand der Raaberbahn/GySEV tätig, in den Ruhestand. Dr. Szekely ist untrennbar mit der Erfolgsgeschichte dieser österreichisch-ungarischen Privatbahn verbunden. Beispielhaft seien genannt:

- Übernahme von MAV Infrastrukturen und Erweiterung des Streckennetzes auf über 500 km

- konsequente Modernisierung der Infrastruktur in Österreich und Ungarn

- vielfach auch verbunden mit der Elektrifizierung

- Entwicklung der Güterverkehrstochter "GySEV Cargo" zu einem wesentlichen Player in Südosteuropa

- Modernisierung im SPNV - zuletzt durch die Beschaffung von 5 Desiro ML "Ventus"

- Einführung modernster Sicherungstechnik

- Mitwirkung an der Modernisierung der Neusiedler See Bahn

Dr. Szekely kann mit Fug und Recht als DER "Weichensteller" der GySEV/Raaberbahn an der Schwelle zwischen dem 20.und dem 21. Jahrhundert gesehen werden. Ohne seine umfassenden Kenntnisse des Eisenbahnwesens - heute bereits eine Seltenheit bei Führungskräften in Eisenbahnunternehmen, seine geschickten strategischen Denkansätze und sein nimmermüder Einsatz für die Belange "seiner" Raaberbahn werden nachhaltig postiv wirken.

Er war aber auch ein Teamplayer, der es verstand Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Höchstform zu motivieren und dabei stets auch Mensch zu bleiben. Dem Eisenbahnwesen ist es zu wünschen, dass Dr. Szekely sich in einen Art "Unruhestand" begibt, um sein Wissen und seine Kenntnisse der Weiterentwicklung dieses Verkehrssystems weiterhin zur Verfügung zu stellen. In der Runde großer österreichischer Eisenbahner hat er jedenfalls jetzt bereits einen fixen Platz gefunden. Ad multos annos! (Gunter Mackinger, 30.12.16).

Übersee

Brasilien: Schmalspurbahn Salvador de Bahia







Selten sind Informationen über den letzten Streckenabschnitt der ältesten meterspurigen Eisenbahn Brasiliens, der noch im Personenverkehr befahren wird. Die 1860 erbaute Strecke führ von der Metrolpole Salvador de Bahia nach Süden der Küste entlang zum nur 14 km entfernten heutigen Endpunkt in Paripe.

Die zweigleisige Bahnstrecke war einst Teil eines Bahnnetzes der VFFLB welche Strecken über Rio bis Sao Paolo betrieb. Der 1948 elektrifizierte Vorortverkehr wurde 1972 privatisiert und ab 1980 immer weiter verkürzt. Diese Schmalspurbahn erbringt heute noch immer beachtliche Leistungen – besonders für die weniger begüterten Mitglieder der brasilianischen Gesellschaft.

Die Strecke beginnt in Salvadors Unterstadt nahe dem Hafen im Bahnhof Calcada. Bahnhof und Züge künden noch von besseren Zeiten - aktuell wird versucht den Betrieb mit gebraucht aus Spanien übernommenen Triebwagenzügen (ex FEVE) aufrecht zu erhalten. Seitens der Politik vernimmt man, dass diese Bahnstrecke das Kernstück eines LRT-Systems werden solle –- es wäre der Stadt und ihren Menschen zu wünschen. Noch aber fahren die Vorortzüge auf schmaler Spur mit ihrem morbiden Charme fernab aller touristischen Trampelpfade (Gunter Mackinger, 30.12.16).