Foto links: Sebastian Bollmann

Verkehr, Verkehrspolitik, Industrie

Verkehrspolitik im Bund

GDL: Fatale Wirkung des Tarifeinheitsgesetzes

Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz lautet: "Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig."

"Wenn jedoch nur noch die größere Gewerkschaft im Betrieb Tarifverträge schließen darf, dann ist die kleinere − und selbst wenn sie 100 Prozent ihres Berufsstandes organisiert hat − zum kollektiven Betteln verdammt. Das Tarifeinheitsgesetz zielt nicht nur auf den sehr guten Organisationsgrad von uns Berufsgewerkschaften ab, sie greift sogar unsere Existenz an", so das Fazit des Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) Claus Weselsky nach der zweitägigen Verhandlung zum Tarifeinheitsgesetz (TEG) vor dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in Karlsruhe, die gestern endete.

Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) sieht das ganz anders. Um ihr offensichtlich verfassungswidriges Gesetz zu retten, behauptete sie vor dem höchsten deutschen Gericht, dass das TEG die Gewerkschaften nicht in ihrer Existenz gefährde, sondern dass im Gegenteil ihre Solidarität gestärkt würde. Das Gesetz solle "Anreize für Kooperation und Abstimmung" schaffen. "Da sieht man, wie weit die Ministerin von der Realität entfernt ist. Mit dem Tarifeinheitsgesetz wären die Arbeitgeber zusammen mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund am Ziel ihrer Träume", so der GDL-Bundesvorsitzende und weiter: "Ohne die kleinen schlagkräftigen Berufsgewerkschaften müssen sich die großen, aber schwach organisierten Gewerkschaften nicht mehr länger die Butter vom Brot nehmen lassen. Sie können dann gemeinsam mit dem Arbeitgeber noch so geringe Erfolge feiern, allerdings zum Nachteil aller Beschäftigten. Abstimmung und Kooperation sind dann nicht mehr nötig."

Die Bundesregierung und die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) unternahmen den durchsichtigen Versuch, das BVerfG davon zu überzeugen, der soziale Friede bei der Deutschen Bahn sei bis 2020 mit einem Grundsatztarifvertrag gesichert, die GDL vom TEG also gar nicht betroffenen. De facto ist sie jedoch direkt und unmittelbar betroffen. In diesem Tarifvertrag ist zwar vereinbart, dass das Tarifeinheitsgesetz bis 2020 nicht von der Deutschen Bahn angewendet wird, allerdings nur dann, wenn und solange eine Tarifeinigung ohne Arbeitskampf zu Stande kommt. Ganz abgesehen davon, dass dieser Tarifvertrag für die Vielzahl von privaten Bahnunternehmen, mit denen die GDL Tarifverträge schließt, keinerlei Wirkung hat, gilt der Grundsatztarifvertrag also nur, wenn die Tarifverträge im Wege der Verhandlung oder mit Hilfe einer Schlichtung abgeschlossen werden. Sollte also die derzeit laufende Schlichtung keine Schlichtungsempfehlung bringen oder eine Schlichtungsempfehlung ohne die zwingend notwendigen Arbeitszeitverbesserungen für Lokomotivführer und Zugbegleiter, dann bleibt der GDL, keine andere Wahl, als ihre berechtigten Forderungen mit einem Arbeitskampf durchzusetzen. Genau in diesem Fall setzt die fatale Wirkung des verfassungswidrigen TEG ein.

Die GDL vertraut insbesondere nach dem Verlauf der mündlichen Verhandlung darauf, dass der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts unter der souveränen Leitung des Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts Professor Ferdinand Kirchhof der Bundesregierung, den Arbeitgeberverbänden und dem Deutschen Gewerkschaftsbund bescheinigen wird, dass das von ihnen geforderte und vom Deutschen Bundestag beschlossene TEG verfassungswidrig ist (Pressemeldung GDL, 30.01.17).

VCD: Bahnchef Grube trägt Verantwortung für fehlende Wettbewerbsfähigkeit

Sein Unverständnis über die für den kommenden Montag vorgesehene Verlängerung des Vorstandsvertrages für Dr. Rüdiger Grube bei der Deutschen Bahn (DB) AG äußert der ökologische Verkehrsclub VCD, Landesverband Baden-Württemberg. Aus Sicht des VCD trage Dr. Grube die maßgebliche Verantwortung für die massiven Kostenerhöhungen bei Stuttgart 21, außerdem bekomme er seit Jahren die Mängel und Verspätungen im Zugverkehr in ganz Deutschland nicht gelöst. „

Dr. Grube hat leichtfertig im Jahr 2009 die Kosten für Stuttgart 21 kleingerechnet und damit den Bau erst ermöglicht – jetzt will er dafür nicht mehr verantwortlich sein und verklagt die Projektpartner“, kritisiert VCD-Landesvorsitzender Matthias Lieb.

Dieses Missmanagement zu Lasten des Schienenverkehrs, das gleichermaßen zu Lasten der Steuerzahler und Fahrgäste im Land gehe, thematisierte der Verkehrsclub in einem offenen Brief an Bahnchef Grube Anfang Dezember 2016. „Während der Vorstandszeit ist das Unternehmen DB AG wieder zu einem Spielball der Politik verkommen“, kritisiert Matthias Lieb den Führungsstil von Bahnchef Grube. Unangenehme Entscheidungen, wie beispielsweise die Abschaffung der Nachtzüge, würden nach rein ökonomischen Gründen getroffen, während bei sogenannten Prestigeprojekten, wie im Falle von Stuttgart 21, die Wirtschaftlichkeit zugunsten der Akzeptanz in der Politik in den Hintergrund trete.

Matthias Lieb: Die Bilanz dieser unternehmerischen Strategie sei ein enormer Schuldenberg, der während der Amtszeit von Dr. Grube von 16,5 Milliarden Euro auf über 22 Milliarden Euro angewachsen sei. „Als Konsequenz daraus, ist das Unternehmen nicht mehr in der Lage, das sogenannte ‚Brot- und Buttergeschäft‘, also das operative Alltagsgeschäft, zuverlässig zu betreiben“, moniert der VCD-Landesvorsitzende. „Dies zeigen aktuell die weiterhin ungelösten Probleme beim Regionalverkehr in Baden-Württemberg sehr deutlich. Und die Zeche dieser verfehlten Politik müssen wie so oft die Fahrgäste bezahlen.“

Weiteres Missmanagement attestiert der VCD dem Bahnchef bei den Güterbahnen. Die von der DB Netz AG stetig erhöhten Trassenpreise führten dazu, dass sich der Gütertransport auf der Schiene im Vergleich zum Transport auf der Straße immer weniger lohne. In der Folge verharre der Anteil des Schienengüterverkehrs am Markt bei unter 20 Prozent. Damit werde die Eisenbahn, die als umweltfreundliches Verkehrsmittel für den Transport von Personen und Gütern einen unverzichtbaren Beitrag zum Klimawandel leisten könne, von der Politik schlussendlich nicht mehr ernst genommen. D

adurch schließe sich der Kreis von verfehlter Unternehmensstrategie und eines immer weiter abgehängten Schienenverkehrs im Land, betont Matthias Lieb zum sehr ernüchternden Fazit der bisherigen Tätigkeit des Vorstandsvorsitzenden der DB AG. Angesichts der angestrebten Vertragsverlängerung lasse diese nichts Gutes für das Eisenbahnwesen in Baden-Württemberg wie auch deutschlandweit erwarten (Pressemeldung VCD Baden-Württemberg, 30.01.17).

Aus den Ländern

BW: VBK investiert 13 Millionen Euro in neue Bahnmeisterei



Projektleiterin Ines Simon (l.) und Bauleiter Benjamin Nothacker überzeugen sich vom Fortschritt der Pfahlgründungen. Schweres Bohrgerät kommt derzeit bei den Bauarbeiten für die neue VBK-Bahnmeisterei an der Maybachstraße zum Einsatz. Fotos VBK.

Mit dem Bau einer neuen Bahnmeisterei treiben die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) die Modernisierung ihrer Infrastruktur weiter voran. Auf dem Gelände des ehemaligen Brückenbauhofes der Deutschen Bahn AG an der Karlsruher Maybachstraße entsteht in den kommenden Monaten ein moderner Komplex für Werkstätten, Lager und Verwaltungseinheiten für rund 130 Mitarbeiter, die für die betriebssichere Unterhaltung der Straßenbahnanlagen im Stadtgebiet zuständig sind. Die neue Bahnmeisterei soll spätestens Ende März 2018 bezogen werden. Dann wird der bisherige Standort in der Gerwigstraße aufgelöst. Die VBK investieren rund 13 Millionen Euro in den Neu- und Umbau im Stadtteil Killisfeld.

„Ein leistungsfähiger Personennahverkehr braucht eine leistungsfähige Bahnmeisterei. Der neue Standort bietet unseren Mitarbeitern endlich zeitgemäße und funktionale Arbeitsbedingungen und wird viele organisatorische Abläufe erleichtern“, erklärt Christian Höglmeier, technischer Prokurist der VBK. Er freut sich, das Kapitel der in die Jahre gekommenen, maroden Bahnmeisterei in der Karlsruher Oststadt bald abschließen zu können. „Der Standort in der Gerwigstraße erfüllt schon lange nicht mehr die heutigen Anforderungen, sowohl in technischer, räumlicher aber auch energetischer Hinsicht.“

Die neue Bahnmeisterei wird mit einer Geothermie-Anlage ausgestattet. Die Anlage nutzt die natürliche Erdwärme, die aus dem Grundwasser gewonnen wird. Das Besondere dabei ist, dass die hierfür notwendigen Leitungen in den Bohrpfählen untergebracht sind, welche für die sichere Gründung des Werkstatt- und Verwaltungsgebäudes ohnehin erforderlich sind. Die gewonnene Energie kann dann zum Heizen oder zum Kühlen der Gebäude genutzt werden. Außerdem installieren die VBK auf dem Dach des Haupthauses eine Photovoltaikanlage, mit der umweltfreundliche Sonnenenergie zur Stromerzeugung gewonnen wird. „Die Gebäude auf dem Betriebshof in der Gerwigstraße entsprechen dem energetischen Stand der 1960er Jahre. Auf dem Maybach-Gelände können wir mit der Geothermie-Anlage und den Solar-Modulen die Betriebskosten um bis zu 50 Prozent senken“, skizziert VBK-Bauleiter Benjamin Nothacker das große wirtschaftliche Einsparpotential, das sich mittelfristig durch das millionenschwere Infrastrukturprojekt für die Verkehrsbetriebe ergibt.

Auch die Zeiten beengter Büros, Sozialräume und Werkstätten gehören für die Mitarbeiter der Bahnmeisterei bald der Vergangenheit an. Das Grundstück im Kilisfeld bietet ausreichend Platz für die drei Neubauten, die hier in den kommenden Monaten aus dem Boden gestampft werden.

Die Bahnmeisterei zählt zu den wichtigsten Einrichtungen der Verkehrsbetriebe Karlsruhe. Die Dienstleistungen, die die Mitarbeiter erbringen, sind hinsichtlich der Betriebssicherheit von Bahnanlagen unverzichtbar und tragen so entscheidend zur hohen Qualität des öffentlichen Personennahverkehrs in Karlsruhe bei. Rund um die Uhr kümmern sich die Mitarbeiter beispielsweise um die Wartung und Instandhaltung von Gleis- oder Signalanlagen, die Funktionstüchtigkeit von Weichen, aber auch um die Reinigung von Haltestellen (Pressemeldung VBK - Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH, 30.01.17).

Bayern: Meridian, BOB und BRB schließen Rahmenvereinbarung mit Polizei

Meridian, BOB und BRB intensivieren Zusammenarbeit mit der Polizei. Polizei und Tarifverband der Bundeseigenen und Nichtbundeseigenen Eisenbahnen in Deutschland (TBNE) schließen Rahmenvereinbarung. Freifahrt in Zügen von Meridian, BOB und BRB erleichtern Einsätze der Polizei bei Fahndungsarbeiten.

Der freie Personen- und Güterverkehr sowohl innerhalb des jeweiligen Staatsgebiets eines EU-Staates, wie auch zwischen den Staaten der Europäischen Union und insbesondere zwischen den Mitgliedsländern des Schengener Abkommens stellt ein hohes Rechtsgut dar, das zu respektieren und zu schützen Aufgabe aller staatlichen Organe ist. Vor diesem Hintergrund stehen Kontrollmaßnahmen von bzw. in Eisenbahnzügen in einem besonderen Spannungsverhältnis hierzu. Um diese Freiheit und gleichzeitig auch die Sicherheit in Eisenbahnzügen aber einerseits auf Dauer gewährleisten zu können und andererseits sowohl die Betreiber der Verkehrsmittel und deren Fahrgäste so wenig wie möglich in ihren Rechten und ihrer Freiheit durch Kontrollen zu beinträchtigen, schlossen Polizeibehörden und Eisenbahngesellschaften am Mittwoch, 25. Januar 2016, in Regensburg eine Rahmenvereinbarung, die die Freifahrt von Polizeibeamten regelt, die auch in zivil im Fahndungseinsatz sind. Die Beamten der Bayerischen Polizei sind somit im Rahmen ihrer ordnungsgemäßen Dienstausübung in den Eisenbahnzügen der u. g. Eisenbahngesellschaften im Inland von allen Beförderungsentgelten befreit. Für Beamte in Uniform gilt dies generell.

Für die Bayerische Oberlandbahn GmbH, die die Züge der Marken Meridian und BOB betreibt, und für die Bayerische REgiobahn GmbH (BRB) unterzeichnete Dr. Bernd Rosenbusch, Vorsitzender der Geschäftsführung beider Unternehmen, die Rahmenvereinbarung.

"Die intensivere Präsenz von Polizeibeamten in unsere Zügen wird zusätzlich deeskalierend wirken und die Arbeit unserer Mitarbeiter an Bord unserer Züge erleichtern", meint Dr. Bernd Rosenbusch. "Wir sehen dies als Ergänzung zu unseren eigenen Deeskalationstrainings, die integrale Bestandteile unserer Ausbildungen zum Kundenbetreuer und zum Triebfahrzeugführer sind." Die Deeskalationstrainings in den Ausbildungsprogrammen der Bayerischen Oberlandbahn GmbH und der Bayerischen Regiobahn GmbH kommen durch die finanzielle Unterstützung der Bayerischen Eisenbahngesellschaft mbH (BEG) zustande. Sie plant, finanziert und kontrolliert den Regional- und S-Bahn-Verkehr in ganz Bayern.

Polizeibeamte, die in zivil im Einsatz sind, weisen sich in Zukunft durch einen Dienstauftrag und einen Lichtbildausweis beim Personal aus. Freie Fahrt erhalten weiterhin Bundespolizei- und Polizeibeamte in Uniform (Pressemeldung Bayerische Oberlandbahn GmbH, 30.01.17).

Museum, Veranstaltungen, Sonderfahrten, Kultur

Rodelblitz



Am 28.01.2017 verkehrte erstmals in diesem Jahr der "Rodelblitz" von Erfurt Hbf nach Meiningen. Der Sonderzug aus dem Bahnnostalgie Thüringen ist jedes Jahr nicht nur bei Wintersportlern sondern auch bei Eisenbahnfans sehr beliebt. Bei Apfelstädt in der Nähe von Erfurt konnten die Bilder bei schönen, kalten Winterwetter gemacht werden. Wie fast jedes Jahr beförderte die 41 1144-9 der IGE Werrabahn-Eisenach e.V. den Zug (Frank Thomas, www.unstrutbahn.de, 30.01.17).

Mit der Kamera notiert

Harzvorland



Die V200 033 der Museumseisenbahn Hamm stattete am 28.01.2017 wieder einmal dem Harzvorland einen Besuch ab. Mit einem Sonderzug, organisiert von der Arbeitsgemeinschaft Westfalendampf in Zusammenarbeit mit den Eisenbahnfreunden OnWheels, war die beeindruckende Maschine von Recklinghausen unterwegs nach Wernigerode.

Jeweils kilometerweit vorher hörbar war die Maybach-Motorisierung der V200, als Sebastian Bollmann bei Klein Elbe und unterhalb der Stapelburg nahe der gleichnamigen Ortschaft auf den Auslöser drückte (Sebastian Bollmann, 30.01.17).

Heidenau



Am 28.01.17 konnte ich in Heidenau bei Dresden die ELV 140 184 in der schönen Wintersonne ablichten. Das die Lok hier in der Region zu sehen ist, ist schon sehr sehr selten (Sylvio Scholz, 30.01.17).

Tschechien







Auf der ehemaligen k.k. Kaiser-Ferdinands-Nordbahn (Severní dráha císaře Ferdinanda, ab 1919 offiziell Severní dráha Ferdinandova) traf ich Fahrzeuge von Privat, ÖBB, PKP und ČD. Die ÖBB 1216 Tauri fahren von Österreich mit Güterzügen nach Polen bis Chałupki unter 15 kV/16,7 Hz AC, dann ČD 25 kV/50 Hz AC und weiter mit 3 kV DC (Ryszard Rusak, 30.01.17).

Europa

Frankreich: Rechnungshof kritisiert Staat als Aktionär der SNCF



Der Staat ist über die APE (Agence des particitaions de l'état) unter anderem an SNCF, RATP und Thales beteiligt und über die Caisse des Dépôts an Transdev.

Ist der Staat ein guter Aktionär? Zur Beantwortung dieser Frage hat der französische Rechnungshof die öffentlichen Beteiligungen an Unternehmen im Zeitraum 2010-2016 überprüft.

Die Präsenz des Staates als Aktionär von Unternehmen ist nicht nur historisch oder finanziell bedingt, sondern auch aus Gründen der öffentliche Ordnung. Dies führt zu Inkonsistenzen zwischen unterschiedlichen Zielen und nach Aussage des Rechnungshofs dazu, dass der Staat kaum ein guter Aktionär sein kann.

Trotz unbestreitbarer Fortschritte bleiben chronische Schwächen, vor allem in der Verwaltung und dem Verlust an Wettbewerbsfähigkeit. Darüber hinaus belastet der wachsenden Finanzbedarf der öffentlichen Unternehmen die öffentlichen Finanzen in den kommenden Jahren.

• Bezüglich der SNCF schreibt der Rechnungshof, dass "der Wunsch des Staates, den sozialen Frieden zu erhalten, direkt zu Einflussnahmen in laufende Verhandlungen führt." Dies sei im Juni geschehen, als die CGT drohte, gegen das Arbeitsgesetz von Myriam El Khomri zu streiken.

• Zur Öffnung für den Wettbewerb im Jahr 2020 für den TGV und 2023 für den TER und Intercités fordert der Rechnungshof für die SNCF den "Status einer GmbH" (statut de société anonyme), um mit dem Wettbewerb kompatibel zu werden.

• Den aus der Bahnreform hervorgegangenen Status der SNCF (Muttergesellschaft SNCF, Töchter SNCF Mobilités und SNCF Réseau) nennt der Rechnungshof "eine komplexe gesetzliche Konstruktion", die "auf die Dauer nicht tragfähig" sei.

• Die Verwaltung des Eisenbahnnetzes von SNCF Réseau nennt der Rechnungshof "zersplittert", da die Aufsichtsbehörden dort Einfluss auf Unternehmensentscheidungen ausüben. Eine höfliche Art zu sagen, dass ihr Präsident, Patrick Jeantet, nicht Herr im eigenen Haus ist.

• Auch die Verwaltung von SNCF Mobilités steht nicht besser da. Im Falle der Hochgeschwindigkeitsstrecke Sud Europe Atlantique (SEA) begibt sich die SNCF in eine finanzielle Sackgasse, da der Staat ihr zusätzliche Service-Verpflichtungen aufgedrückt hatte (WKZ, Quelle Rechnungshof, L'Obs, 30.01.17).

Italien: Probleme mit nicht funktionierenden Entwertern





Dieses Problem betrifft auch Nutzer der Südtiroler Netzfahrkarte "Mobilcard" und ihrer Varietäten. Zielgruppe dieser Tickets sind Urlauber und Gelegenheitsfahrer. Dieses Ticket muss der Nutzer vor jedem Fahrtantritt am zitierten "blauen Entwerter" abzustempeln. Besonders wichtig vor dem ersten Fahrtantritt, weil dabei der letzte Gültigkeitstag aufgedruckt würde. Befindet der Automat stattdessen "illegibile/unleserlich", dann ist für eine Einzelfahrt (immerhin, man diese erhält man auch beim Zugbegleiter!!) z.B. Toblach-Bozen mehr zu bezahlen, als die Tagesnetzkarte gekostet hat. Oben links ein einziger silbern-roter SAD-Ticketautomat im ganzen Bahnhof Brenner für Fahrten innerhalb der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol, einer von zwei rot-grünen Trenitalia-Ticketautomaten für Fahrten über die Provinzgrenzen hinaus und einer von vier blauen SAD-Entwertern sowohl für Chipkarten als auch für Kartonfahrkarten, aber ausschließlich für SAD-Fahrkarten. Was tun, wenn der Ticketautomat wieder einmal keine Geldscheine annimmt, sondern ausschließlich Münzen, die Fahrkarte aber EUR 28 kosten würde? "Illeg/unleserl" druckt der Entwerter am 22.10.2016 auf eine Mobilcard, die noch bis zum 28.10.2016 gültig gewesen wäre. Danach ist so ein Ticket an keinem anderen Entwerter mehr verwendbar. Häufig passiert dasselbe bereits bei der ersten Entwertung. Das Ticket sieht dann aus, als sei es nie entwertet worden, als würde man also schwarzfahren wollen. Ein blauer Entwerter im Bahnhof Spondinig (Vinschgau) während der Umbauarbeiten zur Elektrifizierung provisorisch überdacht. Text und Fotos GK.

Seit einigen Wochen melden sich immer mehr Verbraucher bei der Verbraucherzentrale Südtirol (VZS), welche sich über nicht funktionierende Contactless-Entwerter im Bahnhof von Franzensfeste beschweren. Das Problem betrifft vor allem die Südtirol-Pass Nutzer.

Da die Fahrgäste somit nicht ihren Pass abstempeln können, wird für die gesamte Fahrstrecke von den Kontrolleuren normalerweise ein normal gültiges Ticket verlangt. Dieses kostet in diesem Fall zum Normaltarif 7,50 € pro Fahrt und somit um ein Vielfaches mehr als der ermäßigte und stufenbasierte Südtirol-Pass-Tarif, welchen fast alle Pendler nutzen und Anrecht darauf haben.

Was viele Pendler jedoch nicht wissen, ist dass sie in solchen Fällen Anrecht auf die Rückerstattung des Differenzbetrages haben, welcher mittels des folgenden Formulars eingefordert werden kann: http://www.provinz.bz.it/mobilitaet/themen/webformular.asp

Die VZS, welche immer darauf geachtet hat, dass die Informationen im öffentlichen Nahverkehr so transparent wie möglich sind, fragt die betreffenden Institutionen, an welche dieser Brief gerichtet ist:

1) Um die Klärung der Gründe und Ursache/n für die wiederholten Probleme der Entwerter, welche, soweit wir wissen, bereits an mehreren Tagen vorgekommen sind (mit Sicherheit an den Tagen 16, 23 und 25. Januar) und bei den Anwendern zu großen Unannehmlichkeiten führten. Z.B. kam es zu Streitigkeiten und Diskussionen zwischen den Passagieren und dem Trenitalia-Zugpersonal (zu Recht), welches die Zahlung der vollen Kosten für das Ticket forderte. Es wird darauf hingewiesen, dass der Bahnhof Franzensfeste seit je her in Südtirol eine der wichtigsten Drehscheiben des Schienenverkehrs war und ist und täglich von mehreren hunderten Fahrgästen genutzt wird.

2) Warum bei den Entwertern der Provinz Bozen nicht die Nutzungsbedingungen des lokalen Zahlungssystems aushängen und auch nicht die Rechte welche den Benutzern im Falle des Versagens und/oder Fehlfunktion zustehen (einschließlich der Rückzahlung). Auch auf den Internetseiten des öffentlichen Nahverkehrs findet man diese Informationen nicht.

Die VZS fordert eine Stellungnahme bezüglich der aufgezeigten Missstände und welche Vorkehrungen ergriffen werden, damit diese und ähnlichen Schwierigkeiten nicht mehr auftreten(Pressemeldung Verbraucherzentrale Südtirol, 30.01.17).

Österreich: Grenzkontrollen auch bei den ÖBB geplant

Die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP haben sich einem Bericht des Standard zufolge bei den Verhandlungen zur Überarbeitung des Koalitionsprogramms auf zahlreiche Maßnahmen im Sicherheitsbereich geeinigt.

Zur Eindämmung der illegalen Einwanderung ist geplant, alle Beförderungsunternehmen zu Kontrollen zu verpflichten, ob Reisende die erforderlichen Reisedokumente bzw. die Berechtigung zur Einreise nach Österreich haben. Derzeit müssen nur Flugunternehmen und international tätige Autobusfirmen solche Überprüfungen durchführen. Künftig würde diese Auflage dann auch für die ÖBB oder für Taxen gelten. Für die Umsetzung sind die einzelnen Unternehmen zuständig, bei Nichterfüllung drohen Strafen (Quelle Standard, 30.01.17).

Österreich: Klimaziele sind ohne einen starken Schienenverkehr nicht erreichbar

Mehr als 80 Entscheidungsträger und Spitzenfunktionäre aus der Eisenbahnbranche und Geschäftsführer heimischer Schienenbahn-Unternehmen kamen zur jährlichen Wintertagung des WKO-Fachverbandes für Schienenbahnen von 26. bis 27. Jänner in Wien, um sich über die Zukunftsgestaltung des Systems Bahn auszutauschen. Neben Digitalisierung und Automatisierung stand vor allem der Beitrag des Schienenverkehrs zur Erhaltung der vereinbarten internationalen Klimaziele im thematischen Fokus. Diese sind ohne die Stärkung der Schiene schlichtweg unerreichbar, bestätigen Experten.

Mit 1.426 km pro Person legen die Österreicher im EU-Vergleich die meisten Bahnkilometer zurück. Außerdem steigt die Anzahl der Bahnfahrgäste kontinuierlich. Diese positive Entwicklung gilt es in den kommenden Jahren weiter zu stärken. "Zukunftsweisende technologische Innovationen werden aber nicht ausreichen, um die in Paris vereinbarten Klimaziele umzusetzen", betonte der Obmann des Fachverbandes Schienenbahnen, Thomas Scheiber, bei der Tagung. Laut Experten des Umweltbundesamtes ist der Bereich "Verkehr" der mit Abstand größte und wichtigste Hebel, um die Treibhausgas-Emissionen deutlich zu senken. "Hier braucht es von der Politik die nötigen Lenkungsmaßnahmen, um den Personen- und Güterverkehr auf der Schiene nachhaltig zu unterstützen", so Scheiber.

Die De-Karbonisierung - der Umstieg von fossilen Energieträgern auf Erneuerbare Energien – ist eine der Top-Prioritäten auf EU-Ebene. Diese ist ohne den Schienenverkehr nicht möglich. Scheiber: "Elektrifizierte Transportmittel zeichnen sich durch besonders hohe Effizienz aus, besonders Massentransportmittel. Speziell im Langstreckentransport ist eine Verlagerung auf die Bahn unverzichtbar." Nicht zuletzt habe der elektrifizierte Schienenverkehr weit höhere Kapazitäten, Erneuerbare Energien einzusetzen.

Die heimischen Schienenbahnen haben sehr gute Voraussetzungen, bei den skizzierten Entwicklungen eine internationale Vorreiterrolle einzunehmen. Österreich ist Patent-Weltmeister im Bereich Schiene und Eisenbahn, kein Land hat pro eine Million Einwohner mehr Patente eingereicht.

Neben dem autonomen Fahren, intermodalen Mobilitätskonzepten und der Standardisierung technischer Komponenten liegt der Fokus vor allem auf der Digitalisierung und Automatisierung. Nicht zuletzt im Schienengüterverkehr entstehen durch neue Sensoren und Logistik-Technologien noch effizientere und Lärm-arme Mobilitätslösungen, die eine Verlagerung der Güter von der Straße auf die Schiene noch attraktiver machen.

"Uns geht es auch darum, gesellschaftliche und ökologische Ziele zu unterstützen und die Zukunft mit unserer Vision von Mobilität mitzugestalten", betont der Fachverbandsobmann. Damit diese Visionen auch auf Schiene gebracht werden können, sind stetige Investitionen, flexible Rahmenbedingungen und zielgerichtete Förderungen eine nötige Voraussetzung. Sie garantieren einen modernen und effizienten Schienenbahn-Verkehr (Pressemeldung WKO – Fachverband der Schienenbahnen, 30.01.17).

Österreich: ÖBB setzen bei der Beschaffung neuer Güter-Loks auf Wolf Theiss

Wolf Theiss hat die ÖBB bei der Ausschreibung zur Lieferung von bis zu 200 Güter-Lokomotiven in den Bereichen Vergabe- und Vertragsrecht beraten. Bei dem Vergabeverfahren ist Siemens als Bestbieter hervorgegangen. Der Ausschreibung vorangegangen ist eine umfangreiche Überarbeitung der bei den ÖBB seit vielen Jahren für die Beschaffung von "rollendem Material" (Lokomotiven, Züge und Waggons) in Verwendung stehenden Vertragstexte – ein Prozess, den Wolf Theiss über mehrere Monate moderiert hat und in den alle Erfahrungen, die die ÖBB in den letzten rund 20 Jahren in Bezug auf Mängelbehebung, Life Cycle Costs, Ersatzteilverfügbarkeit und ähnlichem gemacht hat, eingeflossen sind.

Christian Hoenig, Partner, Praxisgruppe Corporate: "Ziel war es, sicher zu stellen, dass die ÖBB nicht nur technisch hochwertige und leistungsfähige Lokomotiven zu einem attraktiven Preis erwerben, sondern auch so weit wie möglich abzusichern, dass über einen Zeitraum von 30 - 40 Jahren Betriebs-, Wartungs-, Reparatur- und Umbaukosten nur im zugesagten Ausmaß anfallen werden. Kein Unternehmen kann für seine Produkte über einen so langen Zeitraum Garantien im klassischen Sinn abgeben. Es ist uns aber gelungen, auch für Probleme, die erst nach Jahrzehnten auftreten, in einem nicht unerheblichen Maß Haftungen für unseren Kunden heraus zu verhandeln. Dies stellt sicherlich einen neuen Industriestandard dar."

"Aus vergaberechtlicher Sicht haben wir in Abstimmung mit den ÖBB ein weit über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehendes Niveau an Transparenz eingehalten. Dies wurde auch seitens der beteiligten Unternehmen anerkannt und durch die Tatsache belegt, dass keine Anfechtung erfolgt ist. Höchst innovativ waren das von den ÖBB entwickelte integrative Bestbieterermittlungsschema auf Basis der Gesamtbetriebs- bzw. TCO-Kosten sowie die Möglichkeit für den Auftraggeber, bereits im laufenden Verfahren Versuchsfahrten durchführen zu können", ergänzt Manfred Essletzbichler, Partner, Praxisgruppe Regulatory & Procurement.

Die neuen Güterlokomotiven werden in mehr als 10 Ländern in Ost- und Südosteuropas sowie in Deutschland und Italien zum Einsatz kommen, was auch die Klärung umfassender regulatorischer Details zur Folge hatte.

Christian Hoenig, Leiter des Projektes im Bereich Vertragsrecht, war gemeinsam mit Wolf Theiss Counsel Doris Buxbaum, Praxisgruppe Corporate, für die Erstellung der Verträge verantwortlich. Manfred Essletzbichler, Leiter des Projektes im Bereich Vergaberecht, und Counsel Philipp J. Marboe sowie die Associates Alexandra Avram und Klara Dürrhammer, alle Praxisgruppe Regulatory & Procurement, haben die Ausschreibungsunterlagen erstellt und das Vergabeverfahren begleitet (Pressemeldung Wolf Theiss Rechtsanwälte, 30.01.17).

Österreich: Wiener Linien geben Millionen für pompöse Feste aus

Diese Geldverschwendung muss schnellsten abgestellt werden, fordert das Wiener Behindertenberatungszentrum BIZEPS. "Die Geschäftsführung der Wiener Linien muss sich fragen lassen, wie sie die vom Rechnungshof aufgezeigte Steuerverschwendung rechtfertigen will", zeigt sich Martin Ladstätter (Obmann von BIZEPS) empört.

Seien es - laut Bericht des Rechnungshofes "U–Bahn in Wien" - völlig überzogene Eröffnungsfeierlichkeiten wie beispielsweise der Station "Aspernstraße" um 2,14 Millionen Euro oder "Seestadt" um 1,10 Millionen Euro, die von den Wiener Linien frecherweise auch noch als "Investitionen" verbucht werden.

Für wirklich wichtige Investitionen, wie beispielsweise den von vielen schon längst geforderten - und von der Stadt zuerst zugesagten und dann angeblich mangels Geldmittel gestrichenen - zweiten Lift in der Station Stephansplatz sehen die Wiener Linien aber keinen Bedarf. Dabei ist die U-Bahn Station Stephansplatz die Meistbenutzte im gesamten U-Bahn Netz.

Wie vom Rechnungshof empfohlen, müssen endlich klare Vereinbarungen getroffen werden, was der Bund im Neubau und Bestand mitfinanziert.

"Für uns bedeutet dies klarer Weise, dass statt einem 2 Millionen Fest für eine U-Bahnstation besser das Geld für den Neubau eines zweiten Lifts am Stephansplatz zu verwenden ist", so Ladstätter.

Er verweist auch auf die ÖBB, die keine derart teuren Polit-Feste um Steuergeld betreiben. "Ist es nicht seltsam, dass für eine kleine U-Bahn-Stationseröffnung der Wiener Linien im 22. Bezirk (Aspernstraße) 2 Millionen ausgegeben werden? Für die Eröffnung eines der größten Knotenbahnhöfe Europas Hauptbahnhof Wien der ÖBB wurde nicht so viel ausgegeben."

Nicht nur der Rechnungshof zeigt die kritikwürdige Vorgangsweise deutlich auf. Auch die Volksanwaltschaft hat darin einen Missstand festgestellt, dass der 2. Lift am Stephansplatz doch nicht gebaut werden soll (Pressemeldung BIZEPS - Behindertenberatungszentrum, 30.01.17).

Übersee

Kamerun: Untersuchungsbericht gibt Camrail die Schuld am Unglück bei Eseka

Der Bahnbetreiber Camrail, eine Tochtergesellschaft der französischen Bolloré-Gruppe, ist "voll und ganz verantwortlich" für das im letzten Oktober stattgefundene Zugunglück, bei dem 79 Todesfälle zu verzeichnen waren. Dies geht aus den Feststellungen eines von vier von der Generalstaatsanwaltschaft in Auftrag gegebenen Gutachtens hervor, von dem die Zeitung Jeune Afrique eine Kopie erhalten hat.

Im Gutachten heisst es: "Es gab keine höhere Gewalt, und wir haben auch keine äußeren Ursachen bemerkt. Die Katastrophe ist daher Camrail und ihren Führungskräften auf höchster Ebene zuzuschreiben." Insbesondere der Generaldirektor von Camrail, Didier Vandenbon, hätte die Anordnung zur Verstärkung der Wagenzahl gegeben.

Der Personenzug von Yaoundé nach Douala befuhr etwa 12 km vor dem Bahnhof Eseka am 21. Oktober mit einem mangelhaften Bremssystem ein Gefälle von -1,6 cm/m mit einer Geschwindigkeit von 96 km/h statt der erlaubten 40 km/h. Die letzten vier Wagen des französischen Typs Soule entgleisten dabei in einer Kurve und prallten gegen eine Böschung. Der Rest des Zuges mit 11 chinesichen Wagen des Typs 1300 CSR fuhr zunächst mit 80 km/h weiter und entgleiste dann in einer zweiten Kurve. Nur die Lok 731 und der erste Wagen 1321 fuhren noch weiter und kamen etwa vier km hinter dem Bahnhof zu stehen.

In dem Dokument, dessen Schlussfolgerungen nicht notwendigerweise durch den Abschlussbericht der Regierung übernommen werden müssen, schreibt der Gutachter Benoît Essiga, dass Camrail die Grenzen in Bezug auf Kapazität und Gewicht vor der Erhöhung der Zahl der Wagen und Passagiere nicht beachtet habe. Der Zug sei nicht ausreichend geprüft worden und 13 seiner 17 Wagen - darunter die acht zusätzlich hinzugefügten der chinesichen Serie 1300 CSR - waren mit unzureichenden Bremssystemen ausgestattet. Hinzu kam die Außerbetriebsetzung der Widerstandsbremse der Lokomotive. Zudem seien die Warnungen der technischen Personale nicht gehört worden (WKZ, Quelle Jeune Afrique, Zonebourse, 30.01.17).

Syrien: Rückblick





Als Antwort auf die aktuelle Situation: Es wäre schön, wenn endlich Frieden in Syrien einzieht und die Bahn wieder planmäßig fahren würde. Ein paar Erinnerungen an den Februar 2008: Nordstrecke Aleppo – Maydan Ikbis. Hier waren die alten GE auf Grund der geringeren Achslast im Einsatz. Abendstimmung.

Der 242 (Aleppo – Latakia) südlich von Jisr Ashugur. Die Stadtkulisse von Jisr Ashugur ist Hintergrund für den Kesselwagenzug nach Latakia Latakia (Hans-Georg Löwe, 30.01.17).

Uganda: 2,3 Mrd. USD zum Anschluss an den Korridor Nord

Für das Projekt einer Eisenbahnlinie Malaba - Kampala verhandelt die ugandische Regierung derzeit über ein Darlehen in Höhe von 2,3 Mrd. USD mit der für Ex- und Import zuständigen China Exim Bank. Die Eisenbahnstrecke von 273 km Länge zwischen der ugandischen Hauptstadt Kampala und der Grenzstadt Malaba im Osten des Landes soll den Anschluss an den 1700 km langen "Korridor Nord" in Kenia darstellen, der sich derzeit zwischen der Hafenstadt Mobasa und der Hauptstadt Nairobi im Bau befindet.

Dieser Eisenbahnknoten soll den Handel zwischen Uganda und Kenia stärken und in weiteren Ausbaustufen den Anschluss an die Demokratischen Republik Kongo, den Südsudan, Ruanda und Burundi erlauben. Zwischen Uganda und China laufen seit den 2000er Jahren Vereinbarungen zur Stärkung der Wirtschaft (WKZ, Quelle La Tribune Afrique, 30.01.17).