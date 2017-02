LOK Report – Freitag, 03.02.17

Knorr-Bremse verlagert

Produktion nach Berlin und Liberec



Infrastrukturausbau der

Elztalbahn verzögert sich



Abkommen zur Linie

Pau - Canfranc unterzeichnet



Rechnungshof fordert Ausbau

der Zufahrtslinien zum BBT



Algarve-Linie soll vollständig

elektrifiziert werden



Schweiz ordnet Fahrrechte

für Personen- und Güterzüge neu



Verkehrspolitik im Bund

INFRA: Sorgenkind Güterverkehr

Ein neues Jahr, die alten Probleme: Der Schienengüterverkehr wird immer mehr zum Sorgenkind. Der Marktanteil stagniert bei 17 Prozent, mehr Güter auf die Bahn zu bringen bleibt Illusion. Immerhin fördert das Bundesverkehrsministerium weiter den Ausbau von Gleisanschlüssen, Umschlagterminals und Engpass-Beseitigungen im Seehafen-Hinterlandverkehr.

Zugleich gibt Verkehrsminister Alexander Dobrindt grünes Licht für den Lang-Lkw, den Gigaliner. Der hat zwar deutlich mehr Lade-Kapazität, aber genau das könnte den Straßentransport noch billiger machen – und zwar wieder zulasten der Schiene (Pressemeldung INFRA Dialog Deutschland GmbH, 03.02.17).



Industrie

Knorr-Bremse: Stärlung Schienenstandort Berlin

Der Knorr-Bremse Konzern, weltweit führender Hersteller von Bremssystemen und Anbieter weiterer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge, hat umfassende Maßnahmen zur Stärkung des Schienenstandorts Berlin bekannt gegeben. Damit bekennt sich Knorr-Bremse klar zum Gründungsstandort Berlin. Zu den Maßnahmen zählen:

• Umzug der Produktion von Energieversorgungssystemen für Schienenfahrzeuge (Knorr-Bremse PowerTech) vom Standort Berlin-Tegel nach Berlin-Marzahn

• Ausbau Schienenstandort Berlin durch Verlagerungen von München nach Berlin

• Verlagerung der Produktion von Drehschwingungsdämpfern für Nutzfahrzeug- Stationärmotoren (Hasse & Wrede) von Berlin-Mahrzahn an den Standort für Systeme für Nutzfahrzeuge im tschechischen Liberec

• Wechsel der Knorr-Bremse PowerTech aus dem tarifgebundenen in den tariffreien Arbeitgeberverband, um Ausgleichung der Arbeitsverhältnisse innerhalb des Knorr-Bremse Konzerns zu erreichen

Mit dem Umzug der Knorr-Bremse PowerTech, die im Wesentlichen Energieversorgungs-systeme für Schienenfahrzeuge herstellt, konsolidiert und stärkt Knorr-Bremse den Schienenstandort Berlin. Auf dem Gelände in Marzahn befinden sich bereits heute wichtige Teile der Produktion der Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH, die hier vor allem Bremsscheiben und Bremssteuerungen fertigt. Dadurch entwickelt sich Marzahn zu einem auf das Schienengeschäft fokussierten Standort, an dem künftig mehr als 900 Mitarbeiter beschäftigt sein werden. Von dem Umzug nach Marzahn, wo Knorr-Bremse PowerTech bereits von 1996 bis 2003 angesiedelt war, sind rund 275 Mitarbeiter betroffen. Der Umzug soll ab Mitte 2018 erfolgen und Anfang 2019 abgeschlossen werden.

Mit der Stärkung von Marzahn bekennt sich Knorr-Bremse klar zum Standort Berlin, der Gründungsstätte des Unternehmens im Jahr 1905. Knorr-Bremse hat den Schienenstandort Berlin in den vergangenen Jahren konsequent ausgebaut, zum Beispiel wurden 2016 Teile der Fertigung von München nach Berlin verlagert. Die Zahl der Beschäftigten im Bereich Systeme für Schienenfahrzeuge in Berlin-Marzahn wuchs dabei von 2013 bis 2016 um 20 Prozent auf über 600 Mitarbeiter. Hinzu kommen die 275 Mitarbeiter der Knorr-Bremse PowerTech, die 2014 übernommen wurde. Für den Standort Berlin spricht vor allem die Nähe zu großen Kunden, wie den Schienenfahrzeugherstellern und -betreibern, die Verfügbarkeit von gut ausgebildeten Fachkräften und qualifizierten Experten sowie die gute Infrastruktur der Stadt.

Dem Umzug der Knorr-Bremse PowerTech nach Marzahn geht die Verlagerung der Produktion von Drehschwingungsdämpfern von Marzahn in das tschechische Liberec sowie an Standorte in Nordamerika und Asien voran. In Marzahn fertigt die Knorr-Bremse Tochter Hasse & Wrede gegenwärtig mit rund 150 Mitarbeitern Drehschwingungsdämpfer vor allem für Nutzfahrzeug- und Stationärmotoren.

Die Verlagerung der Produktion nach Nordamerika und Asien erfüllt die Lokalisierungs-forderungen der Motorenhersteller und dient der Sicherung des weltweiten Dämpfergeschäfts der Hasse & Wrede. Vor diesem Hintergrund und aufgrund des weiter steigenden Kostendrucks der Kunden ist der Erhalt der verbleibenden Produktion am Standort Marzahn wirtschaftlich nicht sinnvoll. In Liberec unterhält Knorr-Bremse bereits einen großen Standort für die Produktion von Systemen für Nutzfahrzeuge. Von der Verlagerung nach Liberec sind 125 Mitarbeiter in der Produktion und produktionsnahen Bereichen betroffen, für die sozialverträgliche Lösungen gefunden werden sollen. Von der Verlagerung ausgenommen ist das Dämpfer Center of Competence, das weiterhin das weltweite Geschäft von Berlin aus führen wird. Es ist geplant, die Verlagerung in der ersten Hälfte 2018 abzuschließen.

Darüber hinaus ist Knorr-Bremse PowerTech Ende Januar mit Wirkung zum 31. Dezember 2017 aus dem tarifgebundenen Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie Berlin- Brandenburg ausgetreten und wechselt in den tariffreien Allgemeinen Verband der Wirtschaft für Berlin und Brandenburg. Im Einklang mit dem angekündigten Umzug nach Marzahn vollzieht Knorr-Bremse PowerTech damit nach dem Erwerb durch Knorr-Bremse nun die Integration in die Konzernstrukturen und bereitet die Angleichung der Arbeitsverhältnisse innerhalb des Konzerns vor. Bereits seit 2006 gilt im Knorr-Bremse Konzern in Deutschland die 42-Stunden-Woche. Für Knorr-Bremse PowerTech ist die Einführung der 42- Stunden-Woche zum 1. April 2017 geplant. Außer am Standort Berlin ist die Einführung auch für Knorr-Bremse PowerTech am bayerischen Standort Holzkirchen vorgesehen, wo jetzt schon ein Teil der Belegschaft 42 Stunden in der Woche arbeitet.

Die Arbeitnehmervertretungen sowie die potenziell betroffenen Arbeitnehmer bei Hasse & Wrede und Knorr-Bremse PowerTech sind über die eingeleiteten Maßnahmen bereits informiert worden. Die Gespräche über den Interessenausgleich und Sozialplan werden umgehend beginnen. Knorr-Bremse beschäftigt am Standort Berlin insgesamt 1.040 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in Deutschland rund 5.000, weltweit circa 25.000 (Pressemeldung RheinCargo, 03.02.17).

Aus den Ländern

BW: Infrastrukturausbau der Elztalbahn verzögert sich

Beim Ausbau der Elztalbahn von Freiburg über Denzlingen, Waldkirch nach Elzach kommt es zu Verzögerungen. Dies teilte das Verkehrsministerium Baden-Württemberg am 01.02.2017 mit. Die bereits eingetretenen und durch die mögliche Umplanung des Kreuzungsbahnhofs Gutach noch möglichen Verzögerungen lassen sich nach Einschätzung der Beteiligten nicht mehr aufholen. "Das Ministerium ist weiterhin entschlossen den elektrischen Betrieb auf der Elztalbahn so früh wie möglich zu starten. Sollten die Baumaßnahmen entgegen den jetzigen Erwartungen doch noch bis Ende 2019 erfolgreich beendet sein, kann die "elektrische" Inbetriebnahme bereits ab Anfang März 2020 erfolgen", so eine Sprecherin.

Das Verkehrsministerium reagiert auf die Verzögerungen mit der Anpassung seiner Ausschreibung der Verkehrsleistungen des Netzes 9b. Netz 9b umfasst die Münstertalbahn, die Kaiserstuhlbahn und die Elztalbahn. Die Inbetriebnahme der Münstertalbahn und der Kaiserstuhlbahn soll wie bisher vorgesehen im Dezember 2019 erfolgen. Die Inbetriebnahme der Elztalbahn mit neuen elektrischen Zügen wird auf den Zeitraum zwischen März und Dezember 2020 verschoben.

Die Vereinbarungen im Rahmen der Ausschreibung des neuen Betreibers werden so getroffen, dass die Neufahrzeuge bereits ab März 2020 zur Verfügung stehen, so dass auch bei einer früheren Fertigstellung der Infrastruktur die Inbetriebnahme umgehend erfolgen kann.

Sollten im Frühjahr/Sommer 2020 noch die Baumaßnahmen auf der Elztalbahn laufen, so ist vorgesehen, ab März 2020 auf der Strecke Freiburg-Denzlingen bereits die neuen elektrischen Fahrzeuge einzusetzen und auch den Halbstundentakt zu beizubehalten. Der Abschnitt Denzlingen-Elzach wird während der Bauzeit durch Schienenersatzverkehr mit Bussen abgedeckt. Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen im Elztal kann dann der elektrische Betrieb auf der gesamten Strecke erfolgen (Pressemeldung Ministerium für Verkehr, 03.02.17).

BW: Letztes Zusatzfahrzeug der Baureihe 430 angekommen

Am 01.02.16 ist das letzte der zehn zusätzlichen Fahrzeuge des Typs 430 aus dem Herstellerwerk Hennigsdorf (Brandenburg) nach Stuttgart überführt worden. Damit verfügt die S-Bahn Stuttgart jetzt über 97 dieser modernen Nahverkehrs-Triebzüge. "Die zehn neuen Fahrzeuge werden teilweise schon im Regelbetrieb eingesetzt. Damit halten wir auf den Linien S1 bis S3 rund 3.300 zusätzliche Sitzplätze vor und können gleichzeitig an den Endpunkten die Wendezeiten entspannen", sagt Dr. Dirk Rothenstein, Vorsitzender der S-Bahn Stuttgart.

"Der Verband Region Stuttgart hat mit der Investition in die neuen Fahrzeuge einen finanziellen Kraftakt gemacht. Die Region leistet damit einen wesentlichen Beitrag zu einer pünktlicheren S-Bahn und erwartet ein ebensolches Engagement von allen Beteiligten", ergänzt Dr. Nicola Schelling, Regionaldirektorin des Verbands Region Stuttgart. Wie die neuen Fahrzeuge konkret eingesetzt werden sollen, werde der Verkehrsausschuss noch im Februar entscheiden. Die S-Bahn Stuttgart hat seit heute mit den 60 Einheiten der Baureihe 423 insgesamt 157 hochmoderne Fahrzeuge im Einsatz.

Der erste der zusätzlichen zehn vom Verband Region Stuttgart finanzierten 430er ist bereits seit August 2016 auf den Strecken rund um Stuttgart im Einsatz. Nach und nach sind die restlichen Fahrzeuge dann aus dem brandenburgischen Hennigsdorf vom Hersteller Bombardier Transportation geliefert worden. Der Verband Region Stuttgart investierte in die zehn zusätzlichen Züge rund 81 Millionen Euro (Pressemeldung Deutsche Bahn, 03.02.17).

BW: Maßnahmen zur Pünktlichkeit nach wie vor nicht ausreichend

Die Deutsche Bahn (DB) AG habe die Probleme auch nach vier Monaten nicht im Griff und die wöchentliche Berichterstattung im Verkehrsministerium habe ebenfalls keine erkennbare Besserung der Lage gebracht, so das ernüchternde Fazit des VCD-Landesvorsitzenden Matthias Lieb angesichts der stetigen Zusagen von Seiten der DB-Verantwortlichen, für rasche Abhilfe der desaströsen Zustände im Regionalverkehr zu sorgen.

Die Geduld vieler Pendler werde längst im Übermaß strapaziert. Besonders unter den Verspätungen und Zugausfällen müssten die Fahrgäste im Regionalverkehr in der Region Stuttgart leiden, beklagt der ökologische Verkehrsclub VCD in Baden-Württemberg.

Matthias Lieb: „Fast schon zynisch muss einem der Aufruf der Politik an die Bevölkerung erscheinen, während der derzeit in dichter Folge angezeigten Feinstaubalarme auf Bus und Bahn umzusteigen, derweil die DB Regio als Betreiberin ihre Qualitätsprobleme nicht in den Griff bekommt."

Verbesserungen seien ebenso auf der seither stark betroffenen Frankenbahn Richtung Heilbronn – Würzburg und im Filstal Fehlanzeige, dort würden aktuell viele Züge ganz ausfallen oder seien stark verspätet. Aber auch die Residenzbahn nach Karlsruhe und weitere Strecken rund um Stuttgart hätten Pünktlichkeitsprobleme, wie DB-Statistiken aufzeigten, erklärt der VCD-Landesvorsitzende.

„Die Mehrzahl der Probleme beruht immer noch auf Fahrzeugschäden und auf Personalengpässen – trotz vieler Ankündigungen der Deutschen Bahn, die Probleme mit Hochdruck beheben zu wollen", beklagt Matthias Lieb. Der Verkehrsclub fordert daher die Verantwortlichen bei DB Regio und im Verkehrsministerium mit Nachdruck dazu auf, endlich alles dafür zu tun, damit das Chaos im Regionalverkehr rasch behoben wird und sich ferner dafür einzusetzen, dass Pendler zukünftig in den Genuss einer Entschädigungsregelung in Anlehnung an das österreichische Modell kommen.

Der VCD appelliert erneut an die Fahrgäste im Land, mit ihrer Unterschrift deutlich zu machen, dass die derzeitigen Zustände im Regionalverkehr nicht hinnehmbar sind. Machen Sie mit! Online unterschreiben können alle Betroffenen und UnterstützerInnen unter: https://bw.vcd.org/aktionen/puenktliche-zuege (Pressemeldung VCD Naden-Württemberg, 03.02.17).

Bayern: Strecke Traunstein - Traunreut/Garching





Mit dem neuen Fahrplan auf der"Traun -Alz -Bahn" verkehrt auch die "Cargo-Bedienfahrt" von Traunreut nach Traunstein über eine Stunde früher als bisher und ermöglicht daher dieses Motiv, das vorher - ob des dann fortgeschrittenen Sonnenstandes - so nicht möglich war: 294 908 verlässt am 30.1.2017 mit ihrem Güterzug gerade Hörpolding und passiert das markante Ensemble aus Einfahrtsignal, Telegrafenleitung und alten Bauernhöfen. Was Lokführer und Rangierer noch nicht ahnen können, dass just zu dieser Stunde ihr Chef in Berliner Bahntower seinen fristlosen Rücktritt einreicht ...

Während im Stundentakt nach Traunreut gefahren wird, gibt es neuerdings wieder zwei durchlaufende werktägliche Schülerzüge auf der "alten" Relation Traunstein - Garching (Mühldorf). 628 433 "Ried im Innkreis" erreicht auf seinem Weg nach Garching gerade das Einfahrtsignal Hörpolding (30.01.17). Auch dieses Bild war bei Tageslicht zumindest im Winter lange Zeit nicht möglich: 628 433 passiert als RB von Garching kommend die Pfarrkirche St-Georgen und wird in Kürze in Hörpolding "Kopf machen" um dann weiter nach Traunreut zu fahren. Im Hintergrund ist das ESIG aus RI Trostberg und der als Verkehrshinderniss empfundene BÜ über die Bundesstraße erkennbar (30.01.17).

Bereits seit 19. September 2016 gilt auf der neuerdings "Traun-ALZ-Bahn" genannten Strecke von Traunstein nach Traunreut und Garching ein neuer Fahrplan. Ferner wurde der Haltepunkt Bad Empfing aufgelassen und durch den neuen HP. Traunstein-Klinikum im Traunsteiner Stadtgebiet ersetzt.

Durch diese Maßnahmen, die die bestellende Bayerische Eisenbahngesellschaft als letzte Chance für diese Strecke sieht, die, was die Fahrgastzahlen betrifft, das große Sorgenkind im ansonsten boomenden bayerischen SPNV-Netz ist und die vor 2 Jahren schon einmal haarscharf vor der Abbestellung des SPNV stand, sollen mehr Fahrgäste angelockt werden.

Der Hintergrund: Vor fast zehn Jahren wurden von der betriebsführenden DB Regio-Netz Südostbayernbahn - als erste Streckenreaktivierung in Bayern überhaupt - die kurze, nur gut 4 km lange Stichstrecke von Hörpolding nach Traunreut für den SPNV reaktiviert und die Züge von Traunstein im Stundentakt dorthin durchgebunden.

Das ganze ging allerdings auf Kosten des Streckenabschnittes von Hörpolding über Trostberg bis Garching /Alz auf dem der Wochenendverkehr eingestellt und der Zugverkehr drastisch reduziert wurde. Insbesondere im Mittelabschnitt Hörpolding - Trostberg verkehrten nur mehr zwei werktägliche Zugpaare in Tagesrandlage mit der BR 628, die eigentlich nur mehr dem Fahrzeugaustausch dienten. Das wurde vom Landkreis so gewünscht, gab es in der Kommunalpolitik doch Bestrebungen, diesen Abschnitt für den Ausbau der parallelen Bundesstraße zu nutzen.

Der Erfolg der etwas halbherzigen Reaktivierung nach Traunreut blieb bis heute aus (es war nicht möglich die parallelführende, überdies schnellere Buslinie einzuschränken), gleichzeitig verlor die restliche Strecke nach Trostberg-Garching auf der es von Traunstein her faktisch keinen durchgehenden Verkehr Richtung Mühldorf mehr gab, zwangsläufig die letzten treuen Fahrgäste und vor allem die Schüler an den Straßenbus.

Der jetzt gültige neue Fahrplan beinhaltet, neben einem verbesserten Stundentakt Traunstein - Traunreut, auch wieder eine "Verdopplung" auf jetzt vier Zugpaare an Werktagen auf dem Mittelabschnitt Hörpolding -Trostberg, um zumindest den Schülerverkehr wieder auf die Bahn zu holen.

Mehr Zugpaare sind nicht möglich, da die Kommunalpolitik diesen Abschnitt, auf dem die SOB mittlerweile sogar die Gleise teilweise sanieren ließ, immer noch als Verkehrshinderniss sieht (Schrankenschließzeiten Hörpolding) und nach wie vor auf den Straßenausbau auf der Bahntrasse schielt ...

Dabei gibt es erstmals wieder durchgehende Züge Traunstein - Mühldorf sowie eine Verbindung von (Mühldorf) - Garching nach Traunreut. An Wochenenden ruht hier aber weiterhin der Verkehr.

Bleibt zu hoffen, dass diese Maßnahmen nun endlich von Erfolg gekrönt sind, ansonsten drohen der Strecke, die zwischen Traunreut und Traunstein sowie Trostberg und Garching noch von Güterzügen befahren wird, doch noch das Ende im Personenverkehr sowie die von der Lokalpolitik ersehnte Eliminierung des Mittelabschnittes (Alexander Bauer, 03.02.17).

NRW: Grünes Licht für Investitionen in die Nahverkehrsinfrastruktur

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) hat heute acht Bewilligungsbescheide in einer Gesamthöhe von rund 12,4 Millionen Euro zur Förderung von Infrastrukturprojekten im Verbundraum ausgestellt. Es handelt sich um Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen im Bereich des Nahverkehrs, die verkehrliche Optimierungen auch im Hinblick auf eine verbesserte Barrierefreiheit, Verkehrsverknüpfung und Sicherheit darstellen. Die von VRR-Vorstandssprecher Martin Husmann unterzeichneten Förderbescheide beinhalten folgende Projekte:

• Barrierefreier Ausbau von insgesamt 33 Bushaltestellen in Meerbusch (12) und Mönchengladbach (21). Die Fördersumme beträgt rund 570.000 Euro.

• Barrierefreier Ausbau der Straßenbahnhaltestellen "Dinnendahlstraße" (Linien 103/109) und "Klinikum" (Linien 101/106) in Essen, mobilitätsgerechter Ausbau der Straßenbahnhaltestelle "Elbinger Straße" (Linie 302) in Bochum sowie Modernisierung der Haltestelle "Kuhlendahl" in Mülheim an der Ruhr im Zuge des verkehrsgerechten Umbaus des Werdener Weges. Die Fördersumme beträgt insgesamt rund 7,9 Millionen Euro.

• Die Beschleunigung inklusive Haltestellenbau der Straßenbahnlinie 301 auf dem Abschnitt zwischen Hugostraße und Emil-Zimmermann-Allee auf der Horster Straße in Gelsenkirchen mit einer Fördersumme von rund 2,9 Millionen Euro.

• Die einheitliche Sicherung von Fußwegübergängen an Straßenbahnhaltestellen im Duisburger Stadtgebiet. Die Fördersumme beträgt rund 1,0 Millionen Euro.

"Wir freuen uns, dass durch diese Maßnahmen wieder ein weiterer Schritt in Richtung Barrierefreiheit im Nahverkehr erfolgt und insbesondere mobilitätseingeschränkte Personen einen verbesserten Zugang zu Bussen und Bahnen erhalten", erklärt VRR-Vorstandssprecher Martin Husmann. "Alle Förderbescheide werden in den nächsten Tagen den jeweiligen Antragsstellern zugestellt und die entsprechenden Arbeiten können zeitnah beginnen." (Pressemeldung VRR, 03.02.17).

Mit der Kamera notiert

Chomutov





Am 01.02. machte ich einen kurzen Ausflug nach Chomutov, das Wetter ließ sehr zu wünschen übrig. Seit Fahrplanwechsel im Dezember werden einige Züge zwischen Most und Plzen mit 628 von GWTrain ex DB gefahren. Die NVR-Nummer weisst sie noch unter deutscher Zulassung aus (Heinrich Fritzsche, 03.02.17).

Dresden



Am 01.02.17 konnte ich in Dresden Hauptbahnhof die zu Delta Rail gehörenden 243 559 in der herlichsten Wintersonne fotografieren. Es ist sehr interessant, das diese Firma hier ihre Züge befördert bzw. abstellt. Die Eigentliche Zugleistung ist ab Pirna und fährt Züge für BLG. So konnte ich die fabrikneu wirkende Lok in der schönen Wintersonne fotografieren, aber auch eine sehr schöne Nachtaufnahme anfertigen (Sylvio Scholz, 03.02.17).

Praha-Klánovice





Am 1. Februar fuhr ich vom Hp Praha-Klánovice (Strecke Praha - Kolín) durch einen Naturschutzwald und Felder zur Brauerei Praha-Dolní Počernice zum Ski laufen (ca 8 km). Während der Fahrt fotografierte ich die Loks 362 119-0 und 845 104-9, Pferde und die Brauerei im Dolní Počernice. Die Brauerei wurde im Jahre 1562 erbaut, machte 1936 zu und ging 2016 wieder in Betrieb. Im Bräuhaus ist auch eine Gastwirtschaft, geöffnet ab 15 Uhr am Werktag, Sa und So ab 11 Uhr. Zum Hp Dolní Počernice ist es ca 1 km (Martin Kubík, 03.02.17).

Vicenza





Samstagmittag werden 50 Polizisten aufgeboten, um ca. hundert sogenannte Fußballfans von Zweitligamannschaften daran zu hindern, das anscheinende Ziel ihrer Reise, die physische Auseinandersetzung mit Anhängern der jeweils anderen Mannschaft, herbeizuführen.

Im konkreten Fall ist der nA (erste Klasse) des Regionalzugs 20826 Venedig-Verona bei der Ankunft in Vicenza mit Hooligans vollgestopft. Die am Bahnsteig gegenüber auf ihre Frecciarossa wartenden Kunden werden aus den Waggonfenstern heraus beschimpft: "Fiiighe" - was immer das bedeuten mag.

Die auf den bereits verspäteten Regionalzug wartenden Fahrgäste werden in der Bahnhofshalle aufgehalten und am Besteigen ihres Zuges vorerst gehindert, die "Fangruppe" wird den Hausbahnsteig entlang zu einer aus Linienbussen und Polizeifahrzeugen gebildeten Wagenburg geleitet und von dort ins Stadion "Romeo Menti" von Vicenza chauffiert.

Das Ergebnis? Gastgeber Vicenza und SPAL Ferrara (fünfzehnter und vierter der italienischen Zweitliga "Serie B") trennten sich 1:1 unentschieden (GK, 03.02.17).

Europa

Frankreich/Spanien: Abkommen zur Linie Pau - Canfranc unterzeichnet

Am 30.01.17 wurde eine Vereinbarung über eine Studie zur Fortsetzung der Bauarbeiten an der Eisenbahnstrecke Pau - Canfranc zwischen dem französischen und spanischen Staat und den Regionen Nouvelle-Aquitaine und Aragon unterzeichnet.

Die vier Unterzeichner hoffen, dass die EU diese Studien zu 50% unterstützen wird. Wenn Europa positiv reagiert, so könnte man ernsthaft eine Wiederinbetriebnahme der Linie mit dem spiralförmig aufgebauten Tunnel Somport aus dem Jahr 1929 in Betracht ziehen. Eine vorgesehene Wiederinbetriebnahme des 33,2 km langen Abschnitt zwischen Bedous und Canfranc im Jahr 2020 scheint aber unhaltbar, wenn man in Betracht zieht, dass die Arbeit des letztes Jahr erstellten Abschnitts zwischen Oloron und Bedous volle drei Jahre gedauert hat. Dieser wurde im Juni 2016 wieder eröffnet.

Der Leser Manaut der Zeitung SudOuest wundert sich, dass der Präsident der Region Nouvelle-Aquitaine zwar in der Lage ist, vollständig den Abschnitt Oloron - Bedous im Wert von 120 Mio. Euro zu finanzieren, aber für eine neue Studie von 14 Mio. müsse er die EU anbetteln. Zudem hätte er als Abgeordneter für den Macron-Bus gestimmt, der zu seinem "kleinen tchou, tchou, tchou" der SNCF in Konkurrenz steht (WKZ, Quelle SudOuest, 03.02.17).

Italien: Diskussion um Gebrauchtkäufe an Bussen



Überführungsfahrt eines Buskonvois (fünf bis sechs idente Fahrzeuge, seitlich am Matrix-Linienschild "VWG Bus") am 26. Oktober 2016 auf der Brennerautobahn A 22 zwischen Bozen und Trient. Deutsche befristete Kennzeichen, die Befristung im roten Feld rechts vom eigentlichen Kennzeichen. SVT-Gelenkbus (innerstädtische Linie 12) vor dem Autobusbahnhof von Vicenza. Bezeichnenderweise findet sich der Zeitschriftenhändler nicht im benachbarten Bahnhof, sondern hier im Autobusbahnhof. SVT-Bus Linie 1, rechts im Hintergrund die Bahnhofsfassade. Die historisierenden Rundportale in Steinoptik sind einer völlig glatten schmucklosen Betonfassade vorgesetzt. Ein alter Bekannter aus Deutschland: MAN-Bus verdient sein Gnadenbrot im traditionellen Stadtbus-Orange am Stadtturm von Vicenza.

Nur eine Woche nach dem tragischen Busunglück auf der ital Autobahn A 4 bei Verona stand Freitagmorgen 27. Jänner 2017 ein mit ca. 80 Schülern besetzter Linienbus der SVT (Società Vicentina Trasporti, Provinz Vicenza, Region Veneto) in Flammen. Der Fahrer reagierte schnell und konnte den Bus Nr. 601 evakuieren. Die technische Überprüfung des 10 Jahre alten Gelenkbusses (Tachometerstand 594.150 km) war erst im November 2016 erfolgt.

Auf die Erleichterung folgt die Ursachensuche. Im Raum steht die Frage, weshalb die öffentliche Hand gebrauchte Linienbusse aus dem Ausland ankauft, aus Deutschland, Holland oder der Schweiz. Seit 2013 sei jährlich ein Linienbus abgebrannt, bislang nur einmal mit Verletzungen - anno 2013 in Recoaro auf der Provinzstraße 246 durch Rauchgas. Der SVT-Fahrzeugpark (378 Busse, davon 122 für den Stadtverkehr) hat derzeit ein Durchschnittsalter von 14 Jahren, mit Einzelstücken bis zu 25 Jahren. Allerdings wurde der abgebrannte Bus vor zehn Jahren neu gekauft, laut Zeitungsberichten zum Preis von EUR 300.000.

Für Umberto Rovini, Generaldirektor der SVT, ist der seit Jahrzehnten übliche Zukauf gebrauchter Busse aus dem Ausland eine wirtschaftliche Notwendigkeit, zumal solche Busse mit einem Alter zwischen fünf und zehn Jahren nur ein Drittel eines Neufahrzeugs kosten. In Italien sei die finanzielle Ausstattung des öffentlichen Verkehrs traditionell weniger komfortabel als in nördlicheren Staaten (GK, 03.02.17).

Italien: Fahrgäste der Rittner Seilbahn haben 2016 die Million überschritten



Die Rittner Seilbahn. Foto GK. Der Josef-Riehl-Platz in Oberbozen, direkt an der Bergstation der Rittner Seilbahn, wird derzeit neu gestaltet. Foto Autonome Provinz Bozen - Südtirol.

Das abgelaufene Jahr 2016 bescherte der Rittner Seilbahn einen neuen Rekord bei den Fahrgastzahlen: Sieben Jahre nach der Inbetriebnahme haben die jährlichen Nutzerzahlen erstmals die Schwelle von einer Million überschritten: Genau 1.041.939 Einstiege wurden im Zeitraum Jänner – Dezember 2016 verzeichnet. "Die Anziehungskraft der Rittner Seilbahn hält weiter an", unterstreicht Mobilitätslandesrat Florian Mussner. Autofrei unterwegs zu sein, das liege immer mehr im Trend, so Mussner.

Den größten Ansturm an Fahrgästen gab es im vergangenen August mit 144.248 Einstiegen, gefolgt vom Juli mit 124.768 Fahrgästen. Sehr gut ausgelastet waren weiters der September mit 114.604 und der Oktober mit 112.203 Einstiegen.

Großer Andrang herrschte auch bei der Rittner Schmalspurbahn: Insgesamt 608.776 Fahrgäste wurden im abgelaufenen Jahr mit dem "Bahnl" befördert, Spitzenwerte gab es auch hier im August mit 97.176 Fahrgästen und im Juli mit 79.704 Fahrgästen.

Der Josef-Riehl-Platz in Oberbozen, direkt an der Bergstation der Rittner Seilbahn, wird derzeit neu gestaltet. Die Arbeiten, geleitet von der Südtiroler Transportstrukturen AG (STA), haben in diesen Tagen begonnen und werden bis Juni abgeschlossen. "Pünktlich zur bevor stehenden 110-Jahr-Feier des Rittner Bahnls sind diese Anpassungsarbeiten jetzt noch der letzte Feinschliff rund um das Gesamtprojekt zum Neubau der Rittner Seilbahn", erklärt Mobilitätslandesrat Mussner.

Im Rahmen der Umbauarbeiten am Josef-Riehl-Platz wird die Haltestelle der Schmalspurbahn etwas nach hinten versetzt, um mehr Freiraum und vor allem mehr Sicherheit für die Fahrgäste zu schaffen. Das Informationsbüro des Tourismusvereins rückt näher zur Seilbahnstation und wird zum Teil direkt im Hang gegenüber der Bergstation errichtet. "Nach der erfolgten Gesamt-Erneuerung der Seilbahn, nach der behutsamen Sanierung der Bahnremisen und dem Einsatz der neuen Garnituren für die Schmalspurbahn wird sich im heurigen Jubiläumsjahr nun auch der Josef-Riehl-Platz in neuem Glanz zeigen", sagt Mussner (Pressemeldung Autonome Provinz Bozen - Südtirol, 03.02.17).

Italien: FS Italiane kauft Centostazioni zurück

Am 30.01.17 haben FS-Geschäftsführer Renato Mazzoncini und Monica Scarpa, Präsidentin des Dienstleistungsunternehmens Archimede 1 und Geschäftsführerin der Flughafengesell-schaft Save, den Rückkauf von 40% der Aktien von Centostazioni unterzeichnet. Centostazioni, eine im Jahr 2001 unter dem Namen Medie Stazioni gegründeten Gesellschaft zur Verwaltung der 103 mittleren Bahnhöfe in Italien, ist nun wieder zu 100% im Besitz von FS Italiane. Die 14 großen Bahnhöfe werden von Grandi Stazioni Rail (Betrieb, FS Italiane) und Grandi Stazioni Retail (Vermarktung, Antin Infrastructures, Icamap und Borletti Group) verwaltet.

Laut Mazzoncini ist der Rückkauf der mittleren Stationen ein entscheidender Schritt zur Realisierung eines smarten Netzwerks, in dem über 600 der insgesamt mehr als 2000 Stationen in einer einheitlichen Struktur für integrierte Mobilitätsdienstleistungen (Busse, Parkplatz, Autovermietung, Car-Sharing, Elektrofahrzeuge, temporäre Geschäftsräume) verwaltet werden, wie es im Geschäftsplan 2017-2026 vorgesehen ist (WKZ, Quelle La Repubblica, 03.02.17).

Österreich: Rechnungshof zu Kosten des Brenner Basistunnel

Die Kosten des Brenner Basistunnel (Reihe Bund 2017/4 und Tirol 2017/1) werden bei Fertigstellung mit Stand und Preisbasis 1. Jänner 2013 rd. 8,661 Mrd. EUR betragen, die jeweils zur Hälfte von Italien und Österreich getragen werden. Die Europäische Kommission beteiligte sich bis 2019 mit einer Förderung i.H.v. rd. 1,702 Mrd. EUR. Sie musste jedoch um die Jahrestranche 2020 gekürzt werden und für die Zeit nach 2020 lag noch keine Entscheidung über die EU-Kofinanzierung vor.

Für die Republik Österreich besteht daher ein Risiko von Mehrkosten i.H.v. rd. 757,05 Mio. EUR. Nach Ansicht des RH kann der Brenner Basistunnel ab der geplanten Inbetriebnahme nur dann effizient und effektiv genutzt werden, wenn sämtliche erforderliche Projekte auf den Zulaufstrecken zeitgerecht fertiggestellt werden. Er empfiehlt daher, alles zu unternehmen, dass bilaterale, völkerrechtlich verbindliche Vereinbarungen zwischen Deutschland, Italien und Österreich geschlossen werden, um die Finanzierung und die Inbetriebnahme der Projekte der nördlichen und südlichen Zulaufstrecke möglichst zeitgleich mit dem Brenner Basistunnel – gegebenenfalls durch Sanktionen auf internationaler Ebene – sicherzustellen (Pressemeldung Rechnungshof, 03.02.17).

Österreich: Ohne aktive Verkehrspolitik bringt der Tunnel nichts

Die Schweiz zeigt uns, wie Verlagerungspolitik funktioniert: Obergrenze für Lkw-Transit gesetzlich festschreiben, Finanzierung durch flächendeckende Lkw-Maut sicherstellen und dann Tunnels und Zulaufstrecken bauen. Nicht so in Österreich, da läuft es genau umgekehrt, wie der Rechnungshof heute am Beispiel des Brennerbasistunnels belegt: "Es wird gebaut und dann heißt es: 'schau ma amal'! - wo das Geld herkommt, wie der Güterverkehr auf die Schiene kommt, wie der Nord- und Südzulauf zum Brennerbasistunnel ausschauen und wie er zeitgerecht umgesetzt sein könnte. Verlagerungsinstrumente soll am Ende wohl Tirol wie bisher weitgehend alleine erstreiten. Das Verkehrsministerium senkt derweil die Lkw-Maut auf der Brennerachse, und von Initiativen des Bundes für einen besseren EU-Mautrahmen oder eine flächendeckende LKW-Maut ist nichts zu sehen", stellt Georg Willi, Verkehrssprecher der Grünen, kopfschüttelnd fest.

Der Rechnungshofbericht zum Bau des Brennerbasistunnels zeigt das ganze Dilemma und bestätigt die Position der Grünen. "Der Bericht ist ein einziger Appell an die Politik, endlich Verkehrspolitik zu machen: Setzt endlich Maßnahmen, damit die gebetsmühlenartig verkündete Verlagerung des Gütertransports auf die Schiene endlich gelingt. Von immer billigeren Straßen verlagert sich keine Gütertonne auf die Schiene, auch nicht wenn sie um Milliarden modernisiert wird", sagt Willi.

Was wir Grüne seit Jahren verlangen, listet der Rechnungshof heute genau auf. Kern der Empfehlungen sind verkehrspolitische Maßnahmen auf europäischer Ebene, in der Abstimmung zwischen Österreich, Deutschland und Italien über den Aktionsplan Brenner und innerösterreichische Maßnahmen, im Besonderen die Mautpolitik. Willi: "Solange das nicht funktioniert, baut Österreich mit sehr viel Geld der SteuerzahlerInnen an einem milliardenschweren Tunnel mit, der dann zu wenig genutzt im Gebirge herumsteht. Wenn nicht eine touristische Nutzung 'Gemma Tunnel schauen!' das Ende dieser Geschichte sein soll, ist die Regierung gut beraten, Kritik und Empfehlungen des Rechnungshofs ernst zu nehmen und dringend abzuarbeiten." (Pressemeldung Grüner Klub im Parlament, 03.02.17).

Österreich: Viareggio - Gewerkschaft vida sieht "richtungsweisendes Urteil"

Ein "richtungsweisendes Urteil der italienischen Justiz", sieht Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida, angesichts der gestern erfolgten Verurteilung von Bahnmanagern in der Causa Zugsunglück von Viareggio. "Im Unterschied zu Italien hat die Justiz hierzulande sofort die einfachen MitarbeiterInnen nach Unfällen im Visier. Ob organisatorische Fehler in Unternehmen einen Unfall begünstigt haben könnten, wird oft nicht weiter nachgegangen", kritisiert Hebenstreit.

Fast acht Jahre nach einem Zugsunglück mit 32 Todesopfern in der italienischen Küstenstadt Viareggio sind gestern, Dienstag, zwei österreichische Bahnmanager in Italien zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Der ehemalige Chef der italienischen Bahn bekam sieben Jahre Gefängnis. "Verantwortliche Manager werden für ihre Aufgaben üppig entlohnt. Der Begriff Wahrnehmung von Verantwortung und Einstehen für Vergehen vor dem Gesetz sind Aufgaben, die nicht außer Acht gelassen werden dürfen. In diesen Punkten hat die italienische Justiz eine objektive Herangehensweise bewiesen", bekräftigt der vida-Vorsitzende.

Ein weiterer Mangel im Zusammenhang mit Eisenbahnunfällen sei, dass das derzeitige Eisenbahnsicherheits- und Kontrollnetz in Europa insgesamt noch einen großen Nachholbedarf in einigen Bereichen wie beispielsweise bei den Regelungen zur wagentechnischen Beurteilung aufweise. Das mache es oft schwierig, ohne Spezialkenntnisse die Schuldigen an den richtigen Stellen zu orten. Auch deswegen könnten sich Verantwortliche zu einfach aus der Verantwortung stehlen. Um Verdachtsmomente besser aufklären bzw. Verstöße rascher ahnden zu können, müsse überlegt werden, Staatsanwälte und Richter zukünftig hinsichtlich des Eisenbahnrechts besser zu spezifizieren, schlägt Hebenstreit vor.

"Es ist in Österreich bedauerlicherweise auch ein weithin bekannter Umstand, dass das Verbandhaftungsrecht aufgrund seiner Komplexität bei Fällen aus dem Eisenbahnbereich bei Anklage und Gericht zumeist außen vor gelassen wird", so der vida-Gewerkschafter. Das habe zur Folge, dass Betriebe bzw. deren Geschäftsführungen zumeist ungeschoren davonkommen. Einfache Beschäftigte müssen dafür oft zuerst den Kopf hinhalten. Verdachtsmomente würden allzu voreilig immer zuerst gegen das Personal kolportiert, verweist Hebenstreit auf das Zugunglück bei den Steiermärkischen Landesbahnen im Jahr 2015 und den dazugehörigen Ermittlungsverlauf.

"Es muss endlich auch in Österreich damit Schluss sein, dass bei Vorfällen mit komplexer Gesetzeslage versucht wird, die Schuld auf einfache Beschäftigte zu schieben", bekräftigt Hebenstreit (Pressemeldung Gewerkschaft vida, 03.02.17).

Portugal: Algarve-Linie soll vollständig elektrifiziert werden

Im Beisein des portugiesischen Ministers für Infrastruktur Pedro Marques, des Vicepräsidenten der Infrastrukturgesellschaft IP Carlos Fernandes und des Vertreters der Stadt Portimao Isilda Gomes wurde in Portimao das Vorhaben der vollständigen Elektrifizierung der Algarve Linie vorgestellt.

Die Strecke wird zur Zeit bis Faro elektrisch betrieben. Ab dem Jahr 2020 solllen die Streckenteile Tunes - Lagos (46 km) und Faro - Vila Real de Santo António (56 km) ebenfalls unter Fahrdraht stehen.

Die Kosten für diese Maßnahmen werden einschließlich der Stromversorgungen und der notwendigen Telekommunikationseinrichtungen mit 33,6 Mio. Euro beziffert (hd, 03.02.17).

Schweiz: Fahrrechte für Personen- und Güterzüge nach neuem System

Mit der Totalrevision des Gütertransportgesetzes hat das Parlament neue Instrumente zur Nutzung des Schienennetzes durch Personen- und Güterverkehr geschaffen. Das Bundesamt für Verkehr (BAV) hat diese nun erstmalig angewendet und den Netznutzungsplan für 2018 verabschiedet. Damit können insbesondere Trassen für den Güterverkehr gesichert werden. Allfällige Konflikte mit dem Personenverkehr sollen im Rahmen der konkreten Trassenzuteilung einvernehmlich gelöst werden.

Mit Netznutzungskonzept und -plan haben Bundesrat und Parlament neue Instrumente zur Stärkung des Schienengüterverkehrs geschaffen. Diese stellen sicher, dass der Güterverkehr nicht wegen Angebotsausbauten im Personenverkehr zurückstehen muss und dass die vom Volk beschlossene Verlagerungspolitik gestärkt werden kann.

Nachdem die neuen Bestimmungen Anfang 2017 in Kraft traten, hat das BAV nun die neuen Instrumente erstmals angewendet und einen Netznutzungsplan für das Fahrplanjahr 2018 genehmigt.

Damit können für 2018 die benötigten Trassen sowohl für den Personenverkehr gemäss Taktfahrplan als auch für den Schienengüterverkehr verbindlich gesichert werden. Einzelne Trassen für Zusatz-Personenzüge in der Morgen- und Abendspitze konnten bei der erstmaligen Anwendung des Instruments nicht gesichert werden, da ein Mindestangebot im Güterverkehr höher gewichtet wurde. Hier sollen im Rahmen der konkreten Trassenzuteilung einvernehmliche Lösungen gesucht werden. Dafür ist die Trassenvergabestelle Trasse Schweiz zuständig. Das BAV hat sie beauftragt, auf Basis des Netznutzungsplans 2018 das ordentliche Fahrplanverfahren durchzuführen.

Weil sich die neuen Netznutzungsinstrumente im Aufbau befinden, kann sich der Netznutzungsplan 2018 noch nicht auf ein vom Bundesrat verabschiedetes Netznutzungskonzept abstützen. Deshalb kann vom Netznutzungsplan 2018 weder auf Inhalte noch auf Kapazitätszuweisungen im ausstehenden Netznutzungskonzept und in den Netznutzungsplänen für spätere Jahre geschlossen werden. (Pressemeldung BAV, 03.02.17).